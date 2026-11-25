Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ICCR ने विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन हिंदी कोर्स भी शुरू किया।

Hindi Courses Abroad: भारत के बाहर भी हिंदी को स्टडी किया जा रहा है. कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति से जुड़े पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं. ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और येल जैसे संस्थानों में छात्र हिंदी सीख सकते हैं. हालांकि दुनिया भर में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, इसका कोई आधिकारिक और सटीक वैश्विक आंकड़ा मौजूद नहीं है.

सरकारी आंकड़े और पहलें क्या दर्शाते हैं?

संसदीय दस्तावेजों के मुताबिक इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के लिए नौ चेयर स्थापित किए हैं. इनमें से 6 हिंदी पर केंद्रित हैं जबकि बाकी तीन संस्कृत, तमिल और संगीत से जुड़े हैं. इसके अलावा, सात और हिंदी चेयर और एक संस्कृत चेयर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. ICCR ने 2026-27 के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को 4,447 स्कॉलरशिप देने की पेशकश की है. जबकि 2025-26 में यह संख्या 4,047 थी. ये स्कॉलरशिप भारत में अलग-अलग विषयों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाती हैं. ये सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही नहीं हैं.

ICCR, इग्नू और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नेविगेशन नागरिकों के लिए 3 महीने का एक ऑनलाइन बेसिक हिंदी अवेयरनेस कोर्स शुरू किया है. इसकी शुरुआत 2023-24 में हुई थी, जिसमें कई देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया.

विदेशों के किन विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है?

यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ एवियशन एंड मिडल ईस्टर्न स्टडीज के जरिए से शुरुआती से लेकर एडवांस्ड स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है. यहां के पाठ्यक्रमों में आधुनिक साहित्यिक हिंदी के साथ-साथ ब्रज भाषा और अवधी जैसी शास्त्रीय परंपराएं भी शामिल हैं.

अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के जरिए शुरुआती से लेकर एडवांस्ड स्तर तक हिंदी उर्दू पाठ्यक्रम मौजूद है. येल विश्वविद्यालय में भी शुरुआती, मध्यवर्ती और एडवांस्ड स्तर की हिंदी पढ़ाई जाती है. यहां 2008 में शुरू की गई हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरे अमेरिका के विश्वविद्यालय से छात्र हिस्सा लेते हैं.

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शुरुआती स्तर से लेकर तीसरे साल तक हिंदी के पाठ्यक्रम मौजूद हैं. कोलंबिया विश्वविद्यालय में अलग-अलग दक्षता स्तरों पर हिंदी उर्दू पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और यहां हिंदी साहित्य के अध्ययन के अवसर भी मिलते हैं.

शिकागो विश्वविद्यालय में पहले से लेकर चौथे साल तक हिंदी पढ़ाई जाती है. वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ दक्षिण एशियाई भाषाओं में BA, MA और PhD करने के ऑप्शन भी मौजूद हैं.

लंदन के SOAS विश्वविद्यालय में शुरुआती स्तर की हिंदी के साथ-साथ साहित्य और अनुवाद पर केंद्रित उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं.

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