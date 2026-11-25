Fingerprints After Death: आज के समय में कोई स्मार्टफोन ऐसा नहीं है, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर न हो. इसकी मदद से हम अपने फोन का लॉक खोलते हैं और बैंकिंग एप पर भी फिंगरप्रिंट के जरिए ही पेमेंट करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान की मौत के तुरंत बाद फोन पर या कहीं भी तुरंत उसके फिंगरप्रिंट फेल हो जाते हैं. आखिर कैसे मौत के तुरंत बाद कभी न बदलने वाले फिंगरप्रिंट को पहचानने में सेंसर को दिक्कत होने लगती है. क्या इसमें कुछ तकनीकी समस्या है या फिर मरने के तुरंत बाद इंसान के शरीर में कोई बदलाव होता है, जिससे ऐसा संभव है, आइए समझें.

कैसे काम करता है फिंगरप्रिंट?

जब भी आप फोन में या कहीं भी अपनी उंगलियों के निसान लगाते हैं तो उसपर उभरी हुई धारियां दिखाई देने लगती हैं. हर इंसान के फिंगरप्रिंट एकदम अलग होते हैं और ये कभी नहीं बदलते हैं. फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर कैपेसिटिव तकनीक पर काम करते हैं. दरअसल हमारी उंगलियां पूरी तरह से सपाट नहीं होती हैं, इनपर महीन-महीन धारियां बनी होती हैं, जिनके बीच खाली जगह भी होती है. इन्हीं लाइनों को फिंगरप्रिंट कहते हैं. जब हम फोन पर उंगली रखते हैं तो फोन के सेंसर लाइनों के बीच की जगह को पहचान लेते हैं और कैपेसिटिव सेंसर देखता है कि कैसे सेंसर और उंगली के बीच बहुत छोटे इलेक्ट्रिक चार्ज बने हैं. इसी के जरिए सेंसर हमारे फिंगरप्रिंट को पहचानता है और सेव किए गए पैटर्न से मेल खाकर फोन खुल जाता है.

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मरने के बाद इंसान में क्या बदलाव होता है?

जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर में की बदलाव होते हैं. सबसे पहले तो दिल की धड़कन बंद हो जाती है, खून का प्रवाह शरीर में रुक जाता है, जिससे शरीर के अंदर और खून में ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है. बस इसी का असर फिंगरप्रिंट पर भी पड़ता है. जब कोई इंसान जिंदा होता है तो उसके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिनसे त्वचा के इलेक्ट्रिकल गुण प्रभालित होते हैं. मौत के बाद इंसान के शरीर में सारी हलचल बंद हो जाती है और त्वचा की नमी व इलेक्ट्रिकल गुणों में भी बदलाव आता है. इसीलिए फिंगरप्रिंट सेंसर को पहले के जैसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तभी वह फेल हो जाता है.

बाद में और मुश्किल कैसे होता है फिंगरप्रिंट पहचानना?

मरने के तुरंत बाद शरीर में ज्यादा बदलाव तो नहीं आता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है वैसे-वैसे खून सूखना, शरीर का सूखना और त्वचा का सिकुड़ने के साथ-साथ शरीर सख्त हो जाता है. इसीलिए फिंगरप्रिंट की रेखाओं की जगह पर बदलाव आ जाता है. इसीलिए पहले से सेव किए गए फिंगरप्रिंट का बाद में मिलान करना बहुत मुश्किल हो जाता है.

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