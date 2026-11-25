Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सितंबर 2026 तक गोल्ड लोन ₹23.3 लाख करोड़ हुआ।

5.6 करोड़ कर्जदारों में महिलाएँ 42%; दक्षिणी राज्य अग्रणी।

ऋणदाताओं के पास 334 टन सोना, आरबीआई नियम प्रभावी।

India Gold Loan Market: भारत का गोल्ड लोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन हाल ही में सोने के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सितंबर 2026 तक बकाया गोल्ड लोन की राशि ₹23.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है. नवंबर 2026 की CRIF रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2026 में भारत का बकाया गोल्ड लोन पोर्टफोलियो ₹23.3 लाख करोड़ था. यह पिछले साल की तुलना में 60.6% ज्यादा है. सितंबर 2024 में यह आंकड़ा ₹10.7 लाख करोड़ था. यानी 2 साल में यह 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है.

भारत का गोल्ड लोन मार्केट

सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 के आंकड़ों के हिसाब से भारत का बकाया गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 18.6 लाख करोड़ का था. यह 16.5 लाख करोड़ के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो से ज्यादा है. रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि मार्च 2028 तक गोल्ड लोन मार्केट 30 लाख करोड़ के पार जा सकता है. ऐसी कोई प्रमाणित वैश्विक रैंकिंग नहीं है जो भारत को पहले स्थान पर रखती हो. हालांकि भारत को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड लोन मार्केट में से एक कहना ज्यादा सटीक होगा.

गोल्ड लोन कौन लेता है और कहां से?

सीआरआईएफ के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 में 5.6 करोड़ कर्जदार थे और लगभग 10.2 करोड़ सक्रिय गोल्ड लोन खाते थे. इनमें 2.4 करोड़ महिला कर्जदार थीं जो कुल बकाया पोर्टफोलियो का 42.2% हिस्सा हैं.

दक्षिण के पांच राज्यों का कुल पोर्टफोलियो में लगभग 72% हिस्सा है. इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है, 6.9 लाख करोड़ के साथ. उसके बाद आंध्र प्रदेश 3.7 लाख करोड़, कर्नाटक 2.4 लाख करोड़ और केरल 1.7 लाख करोड़ के साथ आते हैं.

टियर 3 और उससे छोटे शहरों में 3.7 करोड़ कर्जदार हैं. पिछले 3 सालों में इनकी संख्या में 16.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है. वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में नए गोल्ड लोन की कुल वैल्यू में इन जगहों का हिस्सा 63.4% रहा.

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लैंडर्स के पास कितना सोना गिरवी?

मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और IIFL फाइनेंस के पास 334 टन सोना गिरवी रखा गया था. यह मात्रा के हिसाब से आरबीआई के 880.52 टन स्वर्ण भंडार का लगभग 38% है. यह ग्राहकों की संपत्ति है ना कि आधिकारिक भंडार.

आरबीआई के कौन से नियम और जोखिम कर्ज लेने वालों को प्रभावित करते हैं?

आरबीआई की 2025 की कॉलेटरल संबंधी गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य हो गई. लोन टू वैल्यू सीमा इस प्रकार हैं: 2.5 लाख तक के कंजप्शन लोन के लिए 85%, 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक के लोन के लिए 80%, और 5 लाख से ज्यादा के लोन के लिए 75%. कर्ज चुकाने के साथ कार्य दिवसों के अंदर गिरवी रखा गया सोना वापस कर दिया जाना चाहिए.

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