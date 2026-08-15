स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?

जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?

2027 Census India: भारत में जनगणना की तैयारी चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर जनगणना की जानकारी किसी तरह से लीक हो जाती है तो इससे क्या खतरा होगा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत 2027 जनगणना की तैयारी, संवेदनशील डेटा लीक का खतरा।
  • स्थायी व्यक्तिगत जानकारी लीक होने से गंभीर धोखाधड़ी, पहचान चोरी।
  • विस्तृत पारिवारिक डेटा से शारीरिक/राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा।

2027 Census India: भारत 2027 की जनगणना की तैयारी कर रहा है और सरकार इसके दूसरे और आखिरी चरण की तैयारी में आगे बढ़ रही है. केंद्र ने घर-घर जाकर की जाने वाले इस सर्वे में पूछने के लिए 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी किया है. इनमें परिवारों और व्यक्तियों के बारे में जरूरी जानकारी शामिल होगी. इन तैयारी के बीच डिजिटल युग में एक बड़ा सवाल काफी ज्यादा अहम हो चुका है. क्या हो अगर जनगणना की इतनी संवेदनशील जानकारी लीक हो जाए? इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.

जनगणना का डेटा दूसरे डेटा लीक से अलग कैसे है?

बैंक या फिर सोशल मीडिया में सेंध लगने से पासवर्ड, ईमेल एड्रेस या फिर कार्ड की जानकारी सामने आ सकती है. इनमें से कई जानकारी को बाद में बदला या फिर ब्लॉक किया जा सकता है. जनगणना की जानकारी अलग होती है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा ऐसे व्यक्तिगत डेटा से जुड़ा होता है जो स्थायी होता है या फिर जिन्हें बदलना मुश्किल होता है.

किसी व्यक्ति की जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, पारिवारिक रिश्ते और स्थायी पते जैसी जानकारी को सेंध लगने के बाद आसानी से बदला ही नहीं जा सकता. अगर ऐसी जानकारी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर ली जाए तो अपराधी इसे दूसरे डेटाबेस की जानकारी के साथ मिलकर काफी विस्तृत प्रोफाइल बना सकते हैं. एक और बड़ा अंतर जनगणना की जानकारी का पारिवारिक स्तर का होना है. सिर्फ एक व्यक्ति की जानकारी सामने आने के बजाय लीक हुए डेटासेट से एक ही घर के कई सदस्यों के बीच के रिश्तों का पता चल सकता है.


जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?

ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे बढ़ सकती है? 

एक बड़ा खतरा काफी विश्वसनीय लगने वाली सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है. अपराधी असली व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी वाले कॉल या फिर मैसेज को असली जैसा दिख सकते हैं. सिर्फ ओटीपी मांगने के बजाय स्कैमर को पहले से ही किसी व्यक्ति के परिवार की बनावट, लोकेशन या फिर दूसरी जानकारी के बारे में पता हो सकता है. इससे सरकार, बैंकिंग या फिर नौकरी से जुड़ा कोई नकली संदेश या फिर बातचीत काफी ज्यादा विश्वसनीय लग सकती है.

आपको बता दें कि यह खतरा सिर्फ जानकारी में नहीं है बल्कि उसे लीक हुए दूसरे डेटाबेस के साथ मिलाने में भी है. अपराधी के पास पीड़ित की जितनी सटीक प्रोफाइल होगी उतना ही आसान विश्वसनीय धोखा तैयार करना हो सकता है. 

क्या लीक हुए डेटा से पहचान की चोरी हो सकती है?

एक और संभावित खतरा सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड है. अपराधी किसी एक व्यक्ति की असली जानकारी को मनमर्जी की जानकारी या आसान शब्दों में कहें तो मनगढ़ंत जानकारी के साथ मिलाकर एक नई पहचान बना सकते हैं. ऐसी पहचान का इस्तेमाल धोखाधड़ी वाली वित्तीय गतिविधि, खाते खोलने, शेल कंपनी बनाने या फिर क्रेडिट हासिल करने के लिए किया जा सकता है. अगर अपराधी नकली पहचान को किसी असली व्यक्ति के रिकॉर्ड से जोड़ने में सफल हो जाता है तो पीड़ित को वित्तीय और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. 

शारीरिक सुरक्षा को खतरा 

घर परिवार से जुड़ी काफी ज्यादा डिटेल वाला डेटाबेस ऑनलाइन धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा जोखिम पैदा कर सकता है. ऐसी जानकारी जिससे पता चले कि लोग कहां पर रहते हैं, उनके परिवार में कौन-कौन हैं, वह क्या काम करते हैं या फिर घर की कुछ खास बातें क्या हैं, उसका इस्तेमाल कमजोर लोगों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है.

उदाहरण के लिए अपराधी अकेले रहने वाले बुजुर्गों या फिर आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाले परिवारों की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं. यही वजह है कि बड़े पैमाने पर आबादी के डेटाबेस की सुरक्षा सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है. इसका असर शारीरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ेंः फ्री में UPI देकर पैसा कैसे कमाते हैं फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप? जानें पूरा प्रोसेस

राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो सकता है? 

जनगणना से सरकारों को आबादी की विशेषता, आवास, रोजगार और सामाजिक आर्थिक संकेतकों के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिलती है. अगर काफी ज्यादा डिटेल वाली जानकारी लीक हो जाती है तो दुश्मन ताकत इसके इस्तेमाल खास इलाकों या फिर समुदाय की कमजोरी को समझने के लिए कर सकती हैं.

इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल टारगेटेड गलत जानकारी फैलाने या फिर मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है. हालांकि इस दावे को सावधानी से देखा जाना चाहिए की जनगणना का डेटा लीक होने से विदेशी सरकार या फिर कंपनी समाज को आसानी से प्रभावित कर पाएंगी. असल खतरा इस बात पर निर्भर होता है कि कौन सी जानकारी लीक हुई है और उसमें कितनी डिटेल थी. 


जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?

जनगणना डेटा के लिए क्या कानूनी सुरक्षा है?

भारत में जनगणना की जानकारी के लिए खास कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं. आपको बता दें कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत जनगणना के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी गोपनीय रहती है. जनगणना के व्यक्तिगत रिकॉर्ड आम सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं होते और उन्हें आसानी से सार्वजनिक भी नहीं किया जाता. 

जब जनगणना के नतीजे जारी किए जाते हैं तो सरकार आमतौर पर लोगों के नाम और घर परिवार के रिकॉर्ड के बजाय कुल आंकड़ों को ही जारी करती है. इस वजह से साक्षरता, आबादी और जनसांख्यिकीय पैटर्न जैसी जानकारी को स्टडी किया जा सकता है बिना किसी व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक किए.

यह भी पढ़ेंः देश में ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी, PM की घोषणा से क्या पड़ेगा फर्क?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
2027 Census India Census Data Leak Census Data Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?
जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?
जनरल नॉलेज
देश में ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी, PM की घोषणा से क्या पड़ेगा फर्क?
देश में ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी, PM की घोषणा से क्या पड़ेगा फर्क?
जनरल नॉलेज
भारत में सबसे पहले ATM किस शहर में लगा? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
भारत में सबसे पहले ATM किस शहर में लगा? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
जनरल नॉलेज
Panna Diamond: कितने रुपये में बिकेगा पन्ना के किसानों को मिला 16 कैरेट का हीरा? जानें डिटेल
कितने रुपये में बिकेगा पन्ना के किसानों को मिला 16 कैरेट का हीरा? जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
मध्य प्रदेश
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
क्रिकेट
'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget