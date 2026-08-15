स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनेहरू से मोदी तक... किस दौर में कैसी विदेश नीति, कौन दोस्त-कौन दुश्मन?

नेहरू से मोदी तक... किस दौर में कैसी विदेश नीति, कौन दोस्त-कौन दुश्मन?

Indian Foreign Policy History: आजादी के बाद की विदेश नीति और आज की विदेश नीति में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है. जो कभी दुश्मन थे वे आज दोस्त हैं और वैश्विक परिस्थितियां बदल चुकी हैं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Aug 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

India's Foreign Policy History: राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के रचनात्मक अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर की गई टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है. भाजपा और उसके सहयोगी दल राहुल गांधी को घेर रहे हैं तो विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अहम टिप्पणी की है. भाजपा के कई नेता जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं. ऐसे में अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के दौर की विदेश नीति चर्चा में आ गई है.

असल में,भारत की विदेश नीति ने आजादी के बाद से अब तक एक लंबा सफर तय किया है. 1947 में आजादी से लेकर 2026 तक वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है. पंडित नेहरू के शांति और गुट निरपेक्षता दौर से शुरू होकर आज प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत और मुखर भारत के दौर तक, हमारी प्राथमिकता, हमारे दोस्त और दुश्मन सब कुछ बदल चुके हैं. इस बदलाव की तुलना विदेशी मामलों के जानकार अक्सर पंडित नेहरू की विदेश नीति से करते हैं जो गुट निरपेक्ष, पंचशील और समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थी. आइए जानते हैं कि किस दौर में भारत की कूटनीति कैसी रही. 

पंडित नेहरू का दौर

आजादी के समय पूरी दुनिया दो गुटों अमेरिका और सोवियत संघ में बंटी हुई थी. ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी संप्रभुता को बचाए रखना था. इस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति चुनी, इसको वैश्विक मंच पर 'गुट निरपेक्ष आंदोलन' का नाम दिया गया. उन्होनें आगे चलकर पंचशील सिद्धांत के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया.

दोस्त और चुनौतियां- इस दौर में सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत होने लगे थे. इसके अलावा युगोस्लाविया जैसे देश भारत के करीबी साझेदार बने. इस वक्त भारत का चीन पर आंख बंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हुई और हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा फ्लॉप साबित हुआ. 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया. 

इंदिरा गांधी का दौर

इंदिरा गांधी ने वैश्विक दबावों को नजरअंदाज करते हुए कड़े फैसले लिए. 1971 में हुई पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को एक तरफा जीत मिली. साथ ही इसी दौर में 1974 में भारत ने पहला परमाणु परिक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था. इंदिरा गांधी के दौर में राष्ट्रिय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया. 

दोस्त और चुनौतियां- 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की ऐसिहासिक मैत्री संधि साइन की. इसलिए सोवियत संघ इस दौर में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार और भरोसेमंद मित्र बनकर उभरा. 1971 की जंग में अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया था. अमेरिकी नौसेना ने भारत को डराने के लिए अपना सातवां बेड़ा तक भेज दिया था, जिससे अमेरिका के साथ रिश्ते बेहद खराब हो गए. 

उदारीकरण से मनमोहन सिंह तक का दौर 

पीवी नरसिम्हाराव ने लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति को शुरू किया, जिससे दक्षिण पूर्वी देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़े. इसके अलावा वाजपेयी सरकार ने 1998 में दूसरा परमाणु परिक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया. 2008 में मनमोहन सिंह के दौर अमेरिका के साथ ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता हुआ. 

दोस्त और चुनौतियां- इस दौर में अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हुए और इजरायल के साथ भारत के रिश्ते खुलकर सामने आए. इसके अलावा 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की. 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की कोशिश तेज कर दी. 

यह भी पढ़ें: 3 साल में किस अरबपति की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी? टॉप 5 में नहीं है अंबानी

नरेंद्र मोदी का दौर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अलग एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया. भारत आज रूस का भी दोस्त है और अमेरिका का भी. आज भारत खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज के रुप में पेश करता है. 

दोस्त और चुनौतियां- अमेरिका, रुस, खाड़ी देशों, इसरायल, फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते सबसे अच्छे दौर में चल रहे हैं. चीन इस समय राजनीतिक और आर्थिक दोनों रुप में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. वहीं आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब चल रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: हवाई जहाज का रनवे बनाने में कितनी आती है लागत? जानें एक किमी का खर्च

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
PM Modi Independence Day 2026 Indian Foriegn Policy Indo-russia Relation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
नेहरू से मोदी तक... किस दौर में कैसी विदेश नीति, कौन दोस्त-कौन दुश्मन?
नेहरू से मोदी तक... किस दौर में कैसी विदेश नीति, कौन दोस्त-कौन दुश्मन?
जनरल नॉलेज
जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?
जनगणना डेटा लीक हो जाए तो क्या होगा, आपके लिए कितना बड़ा खतरा?
जनरल नॉलेज
देश में ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी, PM की घोषणा से क्या पड़ेगा फर्क?
देश में ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी, PM की घोषणा से क्या पड़ेगा फर्क?
जनरल नॉलेज
भारत में सबसे पहले ATM किस शहर में लगा? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
भारत में सबसे पहले ATM किस शहर में लगा? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
Advertisement

वीडियोज

Awarapan 2 के Poster पर Plagiarism का आरोप, Emraan Hashmi की फिल्म की Homeland से तुलना
Elvish Yadav का Bollywood में बड़ा कदम, 2 फिल्मों में आएंगे नजर; Malamaal Weekly 2 की भी चर्चा
51 साल, 51 कहानियां | Sholay | ABP News
Sansani | Crime News: रफ्तार की रानी...मौत का 'मिस्ट्री मैन'!
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
क्रिकेट
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
ट्रेंडिंग
Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
ऑटो
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
ABP NEWS
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
ABP NEWS
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
Embed widget