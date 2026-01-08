हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या काम करती हैं अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी? जानें बच्चों और प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल

क्या काम करती हैं अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी? जानें बच्चों और प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल

Who Is Agnivesh Agarwal Wife: अग्निवेश अग्रवाल के निधन ने परिवार और विरासत दोनों को चुनौती दे दी है. आइए जानें कि उनकी पत्नी कौन हैं और वे क्या काम करती हैं, इसके अलावा उनके बच्चे कौन हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

पटना की गलियों से निकलकर दुनिया भर में अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. इस हादसे के बाद हर किसी की नजरें अब परिवार की जिम्मेदारियों और विरासत पर टिकी हैं. खासकर, अग्निवेश की पत्नी पर, जो कि लाइमलाइट से दूर रहती हैं, उनके और बच्चों की भूमिका अब चर्चा का केंद्र बन गई है. आइए जानें कि वे कौन हैं और क्या करती हैं.

अग्निवेश अग्रवाल कौन थे?

अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था. एक मध्यमवर्गीय बिहारी परिवार से आने वाले अग्निवेश ने अपनी पढ़ाई मेयो कॉलेज, अजमेर से पूरी की थी. उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत व्यवसाय और नेतृत्व से की और बाद में फुजैराह गोल्ड जैसी कंपनियों की स्थापना की. हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई. पेशेवर योगदान के अलावा अग्निवेश को सरल, संवेदनशील और मानवीय स्वभाव के लिए भी जाना जाता था.

अग्निवेश की पत्नी कौन हैं?

अग्निवेश अग्रवाल की शादी पूजा बांगुर से हुई थी, जो कि श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं. दोनों परिवारों के कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए यह शादी उस समय की सबसे महंगी शादियों में शुमार हुई थी. पूजा बांगुर अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखना पसंद करती हैं. उनके और अग्निवेश के बच्चों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे उनके बारे में बहुत कुछ सुर्खियों में नहीं है.

अग्निवेश अग्रवाल की संपत्ति

अग्निवेश अग्रवाल की व्यक्तिगत संपत्ति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन उनके पिता अनिल अग्रवाल की कुल संपत्ति जुलाई 2025 की फोर्ब्स सूची के अनुसार लगभग 35,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह उन्हें बिहार का सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में उनका स्थान 16वां और एनआरआई वेल्थ क्रिएटर्स में चौथा पायदान था. बेटे के निधन के बाद इस संपत्ति और व्यवसाय के प्रबंधन पर नजरें अब परिवार की ओर टिक गई हैं.

दुनिया भर में वेदांता का विस्तार

वेदांता ग्रुप आज जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, पावर, आयरन, स्टील और ऑयल-गैस जैसे कई सेक्टरों में सक्रिय है. अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में कंपनी ने भारत के बाहर भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. भविष्य की योजनाओं के तहत वेदांता हाई-टेक क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है, जैसे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास उत्पादन. इसे ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत देश में तकनीकी निवेश बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: वेदांता ग्रुप के बोर्ड मेंबर अग्निवेश अग्रवाल का निधन, अब किसे मिलेगी अनिल अग्रवाल की प्रॉपर्टी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 08 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Vedanta Group Agnivesh Agarwal Agnivesh Agarwal Wife Pooja Bangur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: Delhi के तुर्कमान गेट इलाके में फिर गरजा बुलडोजर | Turkman Gate
Delhi Vidhansabha में Atishi के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सिख गुरू के अपमान का लगा आरोप
Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट हिंसा का CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस जुटी आरोपियों की तालाश में
Delhi Vidhansabha में Delhi BJP ने Atishi के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट हिंसा, कितने किरदार, कितने गुनहगार? | Turkman Gate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
बॉलीवुड
‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज
‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget