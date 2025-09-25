Owner of KBC: भारतीय टेलीविजन पर ज्ञान और मनोरंजन का सबसे बड़ा संगम माना जाने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति हर सीजन में दर्शकों को जोड़ता है. टीवी के इतिहास में इस शो ने न सिर्फ लोगों को अमीर बनने का मौका दिया, बल्कि ज्ञान के महत्व को भी नई पहचान दी. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि केबीसी का मालिक कौन है, इसकी कमाई कैसे होती है और कंटेस्टेंट्स को इनाम की राशि आखिरकार किस तरह से मिलती है. आइए जानते हैं इस शो के बिजनेस मॉडल और पूरी कमाई की असली कहानी.

केबीसी के मालिक कौन हैं?

केबीसी का मालिकाना हक सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के पास है. यह शो दरअसल ब्रिटिश टीवी शो हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की भारतीय फ्रेंचाइजी है. सोनी पिक्चर्स इस मूल शो का लाइसेंसिंग पार्टनर भी है, जिसके अंतर्गत भारत में कौन बनेगा करोड़पति का निर्माण और प्रसारण किया जाता है.

अमिताभ बच्चन की भूमिका

शो की सबसे बड़ी पहचान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं. 2000 में जब यह शो पहली बार प्रसारित हुआ, तभी से बच्चन साहब इसकी आत्मा माने जाते हैं. उनकी आवाज और अंदाज ने ही इस शो को घर-घर तक पहुंचाया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमिताभ बच्चन को प्रति एपिसोड मोटी फीस मिलती है, जो करोड़ों में आंकी जाती है.

केबीसी की कमाई का क्या है मॉडल?

अब सवाल उठता है कि यह शो आखिरकार पैसे कैसे कमाता है. असल में इसकी मुख्य कमाई विज्ञापन और प्रायोजन से होती है. शो की उच्च टीआरपी के चलते बड़े-बड़े ब्रांड्स और कंपनियां विज्ञापन के लिए मोटी रकम देती हैं. टीवी पर प्रसारण के दौरान दिखाई देने वाले विज्ञापनों से ही शो की सबसे बड़ी आमदनी होती है.

कई बड़ी कंपनियां शो की मुख्य प्रायोजक बनती हैं. ये कंपनियां लाखों-करोड़ों रुपये निवेश करती हैं, जिसके बदले उन्हें ब्रांड प्रमोशन का मौका मिलता है. इस कमाई का बड़ा हिस्सा सोनी पिक्चर्स के पास जाता है, जो इस शो के निर्माता और प्रसारक हैं.

इनाम की राशि कैसे मिलती है?

कंटेस्टेंट्स को दी जाने वाली इनामी राशि पर सीधे-सीधे टैक्स नियम लागू होते हैं. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115BB के तहत इनाम की राशि पर 30% टैक्स काटा जाता है. इसके अलावा सेस और सरचार्ज भी लागू होता है. आयोजक यानी सोनी पिक्चर्स, इनाम की राशि देने से पहले टैक्स काट लेता है. टैक्स और कटौतियों के बाद बची हुई रकम ही विजेता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. विजेताओं को इस राशि को अपनी आयकर रिटर्न में अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत दिखाना होता है.

