विदेशी फिल्मों-गानों से लेकर हेयर कट तक... इस देश में ये सब नहीं कर सकते नागरिक, मिलती है मौत की सजा
Things Are Banned In North Korea: उत्तर कोरिया में नागरिकों की जिंदगी ऐसी पाबंदियों में जकड़ी है, जहां हंसना, गाना सुनना या हेयरकट तक चुनना अपराध माना जाता है. चलिए जानते हैं.
पूर्वी एशिया में स्थित उत्तर कोरिया अपने तानाशाह किम जोंग उन और उनके अत्यंत कठोर और अक्सर सनकी फैसलों के लिए विश्वभर में चर्चा में रहते हैं. देश की सत्ता पहले उसके पिता किम जोंग इल के हाथ में थी, जिन्होंने दशकों तक कोरिया पर शासन किया. किम जोंग इल की 17 दिसंबर 2011 को मृत्यु हो गई, और उसके बाद शासन की बागडोर बेटे किम जोंग उन को मिल गई. पिता की तरह किम जोंग उन भी अपने कठोर और विचित्र फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जो न केवल देश के नागरिकों पर असर डालते हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी सुर्खियां बटोरते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 04:57 PM (IST)
