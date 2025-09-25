विदेशी फिल्मों-गानों से लेकर हेयर कट तक... इस देश में ये सब नहीं कर सकते नागरिक, मिलती है मौत की सजा

देश में तानाशाही के अजीबोगरीब नियमों की सूची लंबी है. उदाहरण के लिए वहां पर किम जोंग उन ने अपने एक पहनावे के कारण लेदर जैकेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. उनकी लोकप्रियता के चलते बाजार में नकली कॉपीज आने लगीं, जिससे उन्हें आपत्ति हुई और लेदर उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा.