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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुकेश अंबानी या शाहिद खान? कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा

मुकेश अंबानी या शाहिद खान? कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा

भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी और पाकिस्तान के सबसे रईस शख्स शाहिद खान में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? दोनों अरबपतियों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कॉलेज डिग्री का जानें पूरा ब्योरा.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 30 Aug 2026 08:44 PM (IST)
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दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिने जाने वाले मुकेश अंबानी और पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स शाहिद खान, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में बड़ा नाम रखते हैं. एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी चलाते हैं, तो दूसरी तरफ शाहिद खान अमेरिका में ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री से लेकर NFL और फुटबॉल क्लब तक का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में इन दोनों में से ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है. 

मुकेश अंबानी की पढ़ाई-लिखाई

मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में हुई, जहां वह अपने भाई अनिल अंबानी के साथ पढ़ते थे. स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.

इसके बाद मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की. पढ़ाई में और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अमेरिका की मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए दाखिला लिया. हालांकि, 1980 में उन्होंने अपने पिता धीरूभाई अंबानी का रिलायंस के कारोबार में हाथ बंटाने के लिए यह एमबीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

शाहिद खान की पढ़ाई-लिखाई

शाहिद खान का जन्म 18 जुलाई 1950 को पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था. उनकी मां गणित की प्रोफेसर थीं, जबकि पिता सर्वे और ड्राइंग इक्विपमेंट का काम करते थे. महज 16 साल की उम्र में शाहिद खान पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिला लिया.

अमेरिका पहुंचने पर शाहिद खान के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वह आराम से पढ़ाई कर सकें. पढ़ाई के साथ-साथ गुजारे के लिए उन्होंने बर्तन धोने की नौकरी भी की. मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और आगे चलकर अपनी कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट खड़ी की.

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किसकी डिग्री है ज्यादा ऊंची

अगर सिर्फ डिग्री के लेवल की बात करें, ये कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है. मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री पूरी की और उसके बाद दुनिया की टॉप बिजनेस स्कूल स्टैनफोर्ड में एमबीए के लिए भी दाखिला लिया, भले ही वह डिग्री पूरी नहीं कर पाए. वहीं शाहिद खान के पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिर्फ बैचलर डिग्री है, उन्होंने इसके बाद कोई मास्टर डिग्री हासिल नहीं की. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Shahid Khan
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