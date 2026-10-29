Dubai luxury Property: भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में दुबई में एक शानदार आशियाना खरीदकर एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उनकी यह नई संपत्ति किसी आम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके इंटीरियर को बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजाइन किया है. इस खबर के सामने आने के बाद से ही लोगों के मन में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर कोई आम नागरिक या भारतीय निवेशक दुबई जैसे शहर में कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकता है और इसके लिए कम से कम कितने पैसों का निवेश करना पड़ता है.

भारतीय नागरिकों के लिए आसान फ्रीहोल्ड नियम

दुबई के रियल एस्टेट बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भारतीय नागरिक बिना किसी स्थानीय नागरिकता या देश के विशेष रेजिडेंसी वीजा के आसानी से फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. यानी संपत्ति सीधे आपके नाम पर दर्ज होगी और आप उसके पूर्ण मालिक बनेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए तुरंत दुबई जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप भारत में बैठे-बैठे ही ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया और डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए पूरी डील पक्की कर सकते हैं.

शुरुआती बजट और न्यूनतम निवेश राशि कितनी?

दुबई में घर खरीदने की शुरुआती कीमत पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस क्षेत्र का चुनाव करते हैं. यदि आप शहर के विकसित हो रहे या थोड़े अंदरूनी इलाकों में छोटे अपार्टमेंट तलाशते हैं, तो प्रॉपर्टी की कीमत करीब पांच लाख से छह लाख दिरहम यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 1.15 करोड़ रुपये से 1.40 करोड़ रुपये के बीच शुरू हो जाती है. हालांकि, अगर आपका लक्ष्य कोई शानदार और सुविधायुक्त प्रोजेक्ट है, तो बजट को थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है.

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प्रीमियम इलाकों के दाम

दुबई के कुछ सबसे लोकप्रिय, पॉश और कमर्शियल इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम थोड़े ऊंचे होते हैं. उदाहरण के लिए, बिजनेस बे इलाके में घर की शुरुआत लगभग 10 लाख दिरहम यानी करीब 2.3 करोड़ रुपये से होती है. वहीं, खूबसूरत मरीना क्षेत्र में यह कीमत 11 लाख दिरहम यानी 2.5 करोड़ रुपये और प्रतिष्ठित डाउनटाउन दुबई क्षेत्र में कम से कम 13 लाख दिरहम यानी करीब 3 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जहां से शानदार नजारे मिलते हैं.

गोल्डन वीजा और उसके बड़े फायदे

यदि आप दुबई में एक बड़ा वित्तीय निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन वीजा का विकल्प भी खुला है. यदि कोई खरीदार कम से कम 20 लाख दिरहम यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 4.6 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदता है, तो वह सीधे तौर पर दुबई के प्रतिष्ठित 10 साल के लंबे गोल्डन वीजा के लिए पात्र हो जाता है. इस वीजा से आपको वहां रहने और कारोबार करने की विशेष छूट मिलती है.

रजिस्ट्री और अन्य अतिरिक्त खर्च

प्रॉपर्टी की तय कीमत के अलावा खरीदार को कुछ अनिवार्य क्लोजिंग कॉस्ट भी चुकानी पड़ती हैं, जो कुल लागत का लगभग 5 से 9% होती हैं. इसमें मुख्य रूप से दुबई लैंड डिपार्टमेंट का चार प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल होता है. इसके अलावा दो से चार हजार दिरहम की रजिस्ट्रेशन ट्रस्टी फीस और सेकंडरी मार्केट से खरीद पर दो प्रतिशत एजेंसी कमीशन देना पड़ता है. राहत की बात यह है कि दुबई में सालाना संपत्ति कर शून्य प्रतिशत है.

खरीदने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

दुबई में घर खरीदने की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और सरल है. सबसे पहले आपको अपनी पसंद की रेडी या अंडर-कन्स्ट्रक्शन यानी ऑफ-प्लान प्रॉपर्टी का चयन करना होता है. इसके बाद भारतीय खरीदारों को केवल अपना वैध पासपोर्ट, पैन कार्ड और भारत का पता प्रमाण देना होता है. सभी दस्तावेजों की जांच के बाद बुकिंग राशि देकर डिजिटल माध्यम से एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है.





फंड ट्रांसफर और आरबीआई के नियम

दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पेमेंट करने की प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित है. आप बैंक ट्रांसफर के जरिए या भारत सरकार के रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के नियमों के दायरे में रहकर आसानी से तय रकम विदेश भेज सकते हैं. यदि आप कोई ऑफ-प्लान यानी निर्माणधीन प्रोजेक्ट चुनते हैं, तो बिल्डर्स की तरफ से आपको बेहद आसान और किस्तों में भुगतान करने का पेमेंट प्लान भी मिल जाता है.

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