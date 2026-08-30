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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनेपाल की तरह बिना वीजा-पासपोर्ट के पाक-बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकते? क्या है कानून

नेपाल की तरह बिना वीजा-पासपोर्ट के पाक-बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकते? क्या है कानून

भारत-नेपाल के बीच सुगौली संधि और मैत्री संधि के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों को देखते हुए बिना वीजा-पासपोर्ट आ-जा सकते हैं. आइए जानें कि बांग्लादेश पाक में पासपोर्ट-वीजा का नियम क्यों है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Aug 2026 12:09 PM (IST)
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दुनियाभर के दो पड़ोसी देशों के बीच जब सरहद की बात आती है, तो आमतौर पर ऊंची दीवारें, कंटीले तार और भारी सुरक्षा बल दिमाग में आते हैं. लेकिन भारत और नेपाल के बीच का मामला पूरी तरह अलग है. दोनों देशों के नागरिक बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के एक-दूसरे के सीमा क्षेत्र में आ-जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के लिए कड़े पासपोर्ट और वीजा नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्यों है चलिए जानें.

रोटी-बेटी का संबंध

भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित गांव, कस्बे और बाजार आपस में इस कदर मिले हुए हैं कि सीमा रेखा लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है. दोनों देशों के बीच केवल सरकारी संबंध नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, जिसे पारंपरिक भाषा में 'रोटी-बेटी का रिश्ता' कहा जाता है. सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच वैवाहिक संबंध, पढ़ाई, इलाज और दैनिक खरीदारी का लेन-देन सदियों से सहज रूप से चला आ रहा है.

क्या होता है खुली सीमा का वास्तविक मतलब?

खुली सीमा का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि दो देशों के बीच कोई स्वतंत्र संप्रभुता नहीं है. भारत और नेपाल दोनों ही अपनी अलग सरकार, कानून, नागरिकता नियम और सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं. इसका असली मतलब यह है कि आम नागरिकों को रोजमर्रा के काम, धार्मिक यात्रा और स्थानीय रोजगार के लिए दस्तावेजी औपचारिकताओं की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है. हालांकि, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए हाल के वर्षों में जांच प्रणाली को थोड़ा सुधारा गया है, लेकिन मूल नियम आज भी वही हैं.

यह भी पढ़ें: छोटा सा देश फिर भी कभी नहीं बना गुलाम, क्या खास है नेपाल में?


नेपाल की तरह बिना वीजा-पासपोर्ट के पाक-बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकते? क्या है कानून

1816 की सुगौली संधि से तय हुई थी सीमा रेखा

इस ऐतिहासिक व्यवस्था की नींव 1816 में हुई सुगौली संधि के दौरान पड़ी थी. यह समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के तात्कालिक शासकों के बीच एंग्लो-नेपाल युद्ध के समाप्त होने पर हुआ था. इस संधि के तहत नेपाल की भौगोलिक सीमाओं का नए सिरे से सीमांकन किया गया और पश्चिमी छोर पर काली नदी को सीमा का प्रमुख आधार माना गया. भले ही बाद के वर्षों में नदी के उद्गम को लेकर राजनीतिक मतभेद सामने आए, लेकिन सुगौली संधि ने ही दोनों देशों के आधुनिक नक्शे की बुनियाद रखी.

1950 की शांति और मैत्री संधि ने बदली तस्वीर

31 जुलाई 1950 को काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए. इस संधि ने ब्रिटिश काल के पुराने समझौतों को नए रूप में ढालते हुए दोनों देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पूर्ण सम्मान दिया. इसी समझौते के तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के यहां समान अधिकार, व्यापारिक छूट और बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के मुक्त आवाजाही की कानूनी स्वीकृति मिली.

पर्यटन और अर्थव्यवस्था का मजबूत ताना-बाना

भारत-नेपाल सीमा केवल आम लोगों के आने-जाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ भी है. नेपाल के लाखों नागरिक भारत में शिक्षा, रक्षा सेवाओं और निजी क्षेत्रों में काम करते हैं. वहीं दूसरी तरफ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और लुंबिनी जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए लाखों भारतीय श्रद्धालु हर साल नेपाल जाते हैं. इसी तरह जनकपुर और भारत के विभिन्न तीर्थस्थलों के बीच भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान लगातार बना रहता है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश में वीजा अनिवार्य क्यों है?

नेपाल के विपरीत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध और सीमा नियम पूरी तरह अलग कानूनी व सुरक्षा ढांचे पर काम करते हैं. इन देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य है. इसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना है. भारत-पाक युद्ध, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और समय-समय पर होने वाले राजनीतिक तनाव के कारण इन सीमाओं पर सख्त निगरानी रखी जाती है.


नेपाल की तरह बिना वीजा-पासपोर्ट के पाक-बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकते? क्या है कानून

जासूसी, घुसपैठ और पहचान का कानूनी सत्यापन

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान, नागरिकता और यात्रा के वास्तविक कारण की पुष्टि करना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं पर घुसपैठ, अवैध तस्करी और जासूसी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. यहां केवल विशिष्ट राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को ही विशेष समझौतों के तहत सीमित छूट मिलती है, जो आम नागरिकों पर लागू नहीं होती है.

यह भी पढ़ें: बिना नागरिकता लिए भारतीय सेना में कैसे शामिल हो जाते हैं नेपाली गोरखा, क्या है कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
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