कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना

देश के कई राज्यों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराने की योजनाएं चल रही है. इन योजनाओं का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हर किसी को किफायती दामों में पौष्टिक खाना मिले. दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में अटल कैंटीन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत झुग्गी-बस्तियों और स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा . इस योजना के तहत शुरुआत में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगभग 100 कैंटीन शुरू की जाएगी. इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर से की जाएगी.

वहीं जरूरतमंद लोगों को सस्ते दामों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली अकेला राज्य नहीं है, देश के अलग-अलग हिस्सों में पहले से ही ऐसी योजनाएं चल रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अटल कैंटीन जैसी स्कीम देश में कहां-कहां चल रही है और कौन से राज्य में सिर्फ 1 रुपये में खाना मिलता है.



राजस्थान में मिलती है 1 रुपये में भोजन की सुविधा

राजस्थान में समाज सेवा के सहयोग से अनोखी पहल की जा रही है. यहां सिर्फ एक रुपये में पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाता है. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, और उदयपुर जैसे शहरों में अन्न सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों पर रोजाना अलग-अलग मेनू के तहत दाल, रोटी, चावल, सब्जी और सलाद दिया जाता है. त्योहारों के मौकों पर खास मिठाई और पकवान भी भरोसे जाते हैं. इस पहल को सरकार का सहयोग भी मिल रहा है. इसके अलावा राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना भी चलाई जा रही है.



हरियाणा में भी चलाई जा रही है अटल किसान मजदूर कैंटीन

हरियाणा सरकार ने 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की थी. इसमें खेती के मौसम के हिसाब से सस्ती थाली उपलब्ध कराई जाती ‌है. वहीं इस कैंटीन की कीमतें समय के अनुसार बदलती रहती है, जैसे मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच 10 की थाली मिलती है और अन्य महीनों में 20 और 25 रुपये की थाली मिलती है. इस कैंटीन में रोजाना 200 से ज्यादा लोग भोजन करते हैं.



तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन मशहूर

तमिलनाडु में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अम्मा कैंटीन चलाई जा रही है. तमिलनाडु में इस कैंटीन के जरिए जरूरतमंद लोगों को नाश्ता, दोपहर और रात का खाना मात्र 5 रुपये में मिलता है. इस कैंटीन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने की थी. वहीं आज भी इस कैंटीन से बड़ी संख्या में शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता है.



कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन

कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन की शुरुआत 2017 में की गई थी. राज्य में इंदिरा कैंटीन के जरिए नाश्ता 5 रुपये में और दोपहर व रात का खाना 10 रुपये में मिलता है. कर्नाटक के अकेले बेंगलुरु जिले में करीब 185 इंदिरा कैंटीन चल रही है, जहां रोजाना 1.5 से 2 लाख लोग भोजन करते हैं.



उड़ीसा की आहार योजना

उड़ीसा में 2015 से आहार योजना चल रही है. वर्तमान में राज्य में 167 आहार केंद्र है, जिनमें से 82 अस्पताल परिसरों में बने हैं. यहां सोमवार से शनिवार तक सिर्फ 5 में भोजन उपलब्ध कराया जाता है. रोजाना इस योजना का एक लाख लोग लाभ उठाते हैं.



तेलंगाना की अन्नपूर्णा कैंटीन

तेलंगाना सरकार ने 2014 में अन्नपूर्णा कैंटीन की शुरुआत की थी. यह कैंटीन हैदराबाद से शुरू हुई है. वहीं यह योजना अब राज्य भर में 150 से ज्यादा कैंटीन तक पहुंच चुकी है. यहां मात्र 5 रुपये में थाली दी जाती है. सरकार इस योजना को हरे कृष्ण मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाती है और इसकी लागत खुद वहन करती है.

