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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPetrol Tax in India: पेट्रोल पर कौन-सा राज्य सबसे ज्यादा वसूलता है वैट, जानें इससे कितना महंगा मिल रहा फ्यूल?

Petrol Tax in India: पेट्रोल पर कौन-सा राज्य सबसे ज्यादा वसूलता है वैट, जानें इससे कितना महंगा मिल रहा फ्यूल?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर ही निर्भर नहीं करती. केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकार अपने हिसाब से वैट, सेस और एक्स्ट्रा फीस जोड़ती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 May 2026 10:06 AM (IST)
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Petrol Tax in India: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है. पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. इस बीच अलग-अलग राज्यों में लगने वाले वैट और दूसरे टैक्स को लेकर बहस भी तेज हो गई है. कई राज्यों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के पास पहुंच चुका है, जबकि कुछ जगहों पर कीमतें अपेक्षाकृत कम है. फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 112.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किस राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है और इसकी वजह से आम लोगों को कितना महंगा फ्यूल खरीदना पड़ रहा है. 

राज्यों में अलग-अलग क्यों है पेट्रोल डीजल के दाम?

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर नहीं करती है. केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकार अपने हिसाब से वैट, सेस और एक्स्ट्रा शुल्क जोड़ती है, यही वजह है कि हर राज्य में ईंधन की कीमत अलग दिखाई देती है. सरकार का कहना है कि केंद्र पूरे देश में एक समान एक्साइज ड्यूटी रखता है, लेकिन राज्यों को अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर के कारण कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. 

तेलंगाना में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल 

पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलने वाले राज्यों में तेलंगाना सबसे ऊपर बताया जा रहा है. यहां पेट्रोल पर करीब 35.20 फीसदी वैट लगाया जाता है. इस वजह से राज्य में पेट्रोल की कीमत करीब 118 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल काफी महंगा बिक रहा है. यहां 31 फीसदी वैट के साथ एक्स्ट्रा सेस और रोड डेवलपमेंट चार्ज भी लगाया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों में पेट्रोल देश में सबसे महंगा बिक चुका है. 

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केरल कर्नाटक और पंजाब में भी भारी टैक्स 

केरल में पेट्रोल पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स और एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है. यहां पेट्रोल की कीमत 115 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुकी है. कर्नाटक में करीब 29.84 फीसदी सेल्स टैक्स है, जबकि पंजाब में वैट के साथ एक्स्ट्रा सेस वसूला जाता है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाया जाता है. राजस्थान में रोड डेवलपमेंट सेस और महाराष्ट्र में एक्स्ट्रा कर के कारण कीमती बढ़ जाती है. 

कहां सबसे सस्ता मिल रहा पेट्रोल? 

कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टैक्स कम होने की वजह से पेट्रोल की कीमतें बाकी राज्यों की तुलना में कम है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम टैक्स लगाया जाता है और यहां पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर से नीचे तक बिक चुका है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी कीमत अपेक्षाकृत कम है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 May 2026 10:06 AM (IST)
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Diesel Price Fuel Price Hike Petrol Vat Petrol Tax In India Most Expensive Petrol
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