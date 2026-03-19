हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश में चलता है सबसे महंगा इंटरनेट, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?

किस देश में चलता है सबसे महंगा इंटरनेट, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?

Expensive Internet Countries: दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर इंटरनेट की कीमतें काफी ज्यादा हैं. आइए जानते हैं क्या है इतनी ज्यादा कीमत के पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Mar 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Expensive Internet Countries: आज की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट का एक्सेस लगभग उतना ही जरूरी है जितनी बिजली. लेकिन जहां कुछ देशों में सस्ती और तेज कनेक्टिविटी मिलती है वहीं कुछ देश ऐसे भी है जहां पर ऑनलाइन रहने के लिए काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. ताजा डेटा के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और सोलोमन आइलैंड जैसे देश इंटरनेट एक्सेस के मामले में दुनिया के सबसे महंगे देश हैं.

स्पीड के हिसाब से सबसे महंगे 

जब प्रति एमबीपीएस कीमत की बात आती है तो यूएई इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. यहां यूजर्स को प्रति एमबीपीएस लगभग 4.31 डॉलर चुकाने पड़ते हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम 360 रुपये की हो जाएगी. इससे यह हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए सबसे महंगे देशों में से एक बन जाता है. बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शहर होने के बावजूद भी यहां पर कीमतें ज्यादा होने की मुख्य वजह कम मुकाबला है. दरअसल बाजार पर सिर्फ कुछ ही बड़ी टेलीकॉम कंपनियों का कब्जा है. इस वजह से यहां कीमतें काफी ज्यादा रहती हैं. 

सोलोमन आईलैंड्स 

अगर हम कुल मासिक खर्च पर नजर डालें तो सोलोमन आईलैंड्स पहले नंबर पर आता है. यह इंटरनेट का खर्च हर महीने 457 डॉलर तक हो सकता है. भारतीय मुद्रा में यह रकम ₹38000 के करीब होती है. यह आम यूजर्स के लिए काफी ज्यादा महंगा है. इसकी मुख्य वजह भौगोलिक स्थिति है. एक दूर दराज के द्विपीय देश होने की वजह से इसे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसे बनाए रखने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कनेक्टिविटी काफी हद तक समुद्र के नीचे बिछी केबल्स और सैटेलाइट लिंक पर ही निर्भर करती है.

लिस्ट में शामिल दूसरे देश 

घाना और जिम्बाब्वे जैसे देश भी इंटरनेट की कीमतों के मामले में काफी ऊपर हैं. जिम्बाब्वे में मोबाइल डेटा की कीमत 43.75 डॉलर प्रति जीबी तक हो सकती है.  यह इसे दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक बनाता है. यहां तक कि स्विट्जरलैंड भी इसी लिस्ट में शामिल है. 

क्या है इतनी ज्यादा कीमतों के पीछे की वजह? 

इंटरनेट महंगा होने की सबसे बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत है. पहाड़ों, महासागरों या फिर दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है. जिन देशों का इलाका ऊबड़-खाबड़ होता है या फिर जहां आबादी दूर-दूर तक फैली होती है वहां यह लागत और भी ज्यादा बढ़ जाती है. 

इसी के साथ कई देशों में टेलीकॉम सेक्टर पर सिर्फ एक या फिर दो कंपनियों का ही दबदबा होता है. मुकाबला की इस कमी की वजह से सर्विस देने वाली कंपनियां कीमतें ऊंची रख पाती हैं. 

इसी के साथ जिन देशों में सीमा समुद्र से नहीं लगती है फिर जो दूर दराज के द्वीपों पर बसे हैं, वे सीधे तौर पर ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन से नहीं जुड़ पाए. उन्हें पड़ोसी देशों या फिर महंगी इंटरनेशनल बैंडविड्थ पर निर्भर रहना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Expensive Internet Countries Uae Internet Cost Solomon Islands Internet Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किस देश में चलता है सबसे महंगा इंटरनेट, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
किस देश में चलता है सबसे महंगा इंटरनेट, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
जनरल नॉलेज
होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों में कितना तेल-गैस मौजूद, जानें इनमें से कितने LPG कैरियर शामिल?
होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों में कितना तेल-गैस मौजूद, जानें इनमें से कितने LPG कैरियर शामिल?
जनरल नॉलेज
India Muslim Countries Allies: दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?
दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?
जनरल नॉलेज
30 दिन तक नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कितना होगा नुकसान? एक नजर में देखें आंकड़े
30 दिन तक नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कितना होगा नुकसान? एक नजर में देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उनको गंभीरता से नहीं लेते...', बीजेपी MP कंगना रनौत के बयान पर बोले अखिलेश यादव के सांसद
'हम उनको गंभीरता से नहीं लेते...', बीजेपी MP कंगना रनौत के बयान पर बोले अखिलेश यादव के सांसद
बॉलीवुड
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय
5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
फैशन
Navratri Dress Colour: नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
शिक्षा
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget