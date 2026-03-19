दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?

India Muslim Countries Allies: मिडिल ईस्ट में तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बदलते वैश्विक माहौल के बीच कई मुस्लिम बहुल देश भारत के करीब आए हैं. लेकिन बीते कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक साफ बदलाव नजर आया है. दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ देश पाकिस्तान के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए हुए हैं, वहीं कई अहम क्षेत्रों में उनकी प्राथमिकताएं तेजी से भारत की तरफ झुक रही हैं.

व्यापार से लेकर रणनीतिक गहराई तक

संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऊर्जा सुरक्षा में इसकी बड़ी भूमिका है. हाल ही में दोनों देशों ने एलएनजी सप्लाई के लिए एक लंबे समय का समझौता किया है. जहां तक पाकिस्तान की बात है संयुक्त अरब अमीरात में अभी भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी प्रवासी रहते हैं. हालांकि हाल के सालों में इसमें बदलाव आया है और कुछ आर्थिक सौदों को कम कर दिया गया है.

सऊदी अरब के साथ रिश्ते

सऊदी अरब पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का करीबी सहयोग रहा है और अक्सर उसे आर्थिक मदद देता रहा है. लेकिन बीते कुछ सालों में भारत के साथ उसके रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें सऊदी अरब ने अरबों डॉलर के निवेश का वादा किया है. 2024 में दोनों देशों ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया. पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए रखने के बावजूद सऊदी अरब भारत के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करके अपने हितों में तेजी से संतुलन बना रहा है.

एक शांत लेकिन भरोसेमंद साझेदार

खाड़ी देशों में ओमान भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है. यह रिश्ता दशकों पुराना है. ओमान में 1971 के युद्ध के दौरान भी भारत का साथ दिया था. दिसंबर 2025 में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी किया. ओमान के पाकिस्तान के साथ भी ठीक-ठाक रिश्ते हैं लेकिन उसकी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं साफ तौर पर भारत के साथ ज्यादा मेल खाती है.

इंडोनेशिया के साथ रिश्ते

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के तौर पर इंडोनेशिया वैश्विक भू राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाता है. भारत के साथ उसकी साझेदारी में व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग शामिल है. 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती देखने को मिली. पाकिस्तान के मामले में इंडोनेशिया ने अक्सर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. साथ ही उसने पाकिस्तान के नजरिया का वैश्विक मंच पर कभी भी समर्थन नहीं किया.

एक रणनीतिक तालमेल

मिस्त्र एक और प्रमुख मुस्लिम बहुल देश है जो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है. रक्षा सहयोग और व्यापार से संबंधित यह रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है. मिस्त्र पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा है लेकिन उसका राजनीतिक ध्यान तेजी से भारत की तरफ मुड़ा है.

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