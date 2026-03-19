हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Muslim Countries Allies: दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?

India Muslim Countries Allies: दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?

India Muslim Countries Allies: मिडिल ईस्ट के तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. देश अपनी प्राथमिकताओं को लेकर गुट बना रहे हैं. आइए जानते हैं उन मुस्लिम देशों के बारे में जो भारत के दोस्त हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

India Muslim Countries Allies: मिडिल ईस्ट में तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बदलते वैश्विक माहौल के बीच कई मुस्लिम बहुल देश भारत के करीब आए हैं. लेकिन बीते कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक साफ बदलाव नजर आया है. दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ देश पाकिस्तान के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए हुए हैं, वहीं कई अहम क्षेत्रों में उनकी प्राथमिकताएं तेजी से भारत की तरफ झुक रही हैं.

व्यापार से लेकर रणनीतिक गहराई तक 

संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे अहम साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऊर्जा सुरक्षा में इसकी बड़ी भूमिका है. हाल ही में दोनों देशों ने एलएनजी सप्लाई के लिए एक लंबे समय का समझौता किया है. जहां तक पाकिस्तान की बात है संयुक्त अरब अमीरात में अभी भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी प्रवासी रहते हैं. हालांकि हाल के सालों में इसमें बदलाव आया है और कुछ आर्थिक सौदों को कम कर दिया गया है. 

सऊदी अरब के साथ रिश्ते 

सऊदी अरब पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का करीबी सहयोग रहा है और अक्सर उसे आर्थिक मदद देता रहा है. लेकिन बीते कुछ सालों में भारत के साथ उसके रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें सऊदी अरब ने अरबों डॉलर के निवेश का वादा किया है. 2024 में दोनों देशों ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया. पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए रखने के बावजूद सऊदी अरब भारत के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करके अपने हितों में तेजी से संतुलन बना रहा है. 

एक शांत लेकिन भरोसेमंद साझेदार

खाड़ी देशों में ओमान भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है. यह रिश्ता दशकों पुराना है. ओमान में 1971 के युद्ध के दौरान भी भारत का साथ दिया था. दिसंबर 2025 में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी किया. ओमान के पाकिस्तान के साथ भी ठीक-ठाक रिश्ते हैं लेकिन उसकी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं साफ तौर पर भारत के साथ ज्यादा मेल खाती है. 

इंडोनेशिया के साथ रिश्ते 

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के तौर पर इंडोनेशिया वैश्विक भू राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाता है. भारत के साथ उसकी साझेदारी में व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग शामिल है. 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए.  इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती देखने को मिली. पाकिस्तान के मामले में इंडोनेशिया ने अक्सर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. साथ ही उसने पाकिस्तान के नजरिया का वैश्विक मंच पर कभी भी समर्थन नहीं किया.

एक रणनीतिक तालमेल 

मिस्त्र एक और प्रमुख मुस्लिम बहुल देश है जो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है.  रक्षा सहयोग और व्यापार से संबंधित यह रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है. मिस्त्र पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा है लेकिन उसका राजनीतिक ध्यान तेजी से भारत की तरफ मुड़ा है.

यह भी पढ़ें: धमाके से कैसे बुझाई जाती है तेल के कुएं की आग? ईरान के हमलों के बीच जान लीजिए जवाब

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
India Muslim Countries Allies Uae India Relations Saudi India Partnership
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
India Muslim Countries Allies: दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?
दुनिया में कौन-कौन से मुस्लिम देश भारत के पक्के दोस्त, जानें पाकिस्तान से इनके कैसे ताल्लुक?
जनरल नॉलेज
30 दिन तक नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कितना होगा नुकसान? एक नजर में देखें आंकड़े
30 दिन तक नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कितना होगा नुकसान? एक नजर में देखें आंकड़े
जनरल नॉलेज
PNG में जल्दी आग लगती है या LPG में, जानें दोनों में से कौन-सी गैस ज्यादा खतरनाक?
PNG में जल्दी आग लगती है या LPG में, जानें दोनों में से कौन-सी गैस ज्यादा खतरनाक?
जनरल नॉलेज
Oil Well Fire: धमाके से कैसे बुझाई जाती है तेल के कुएं की आग? ईरान के हमलों के बीच जान लीजिए जवाब
धमाके से कैसे बुझाई जाती है तेल के कुएं की आग? ईरान के हमलों के बीच जान लीजिए जवाब
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
बॉलीवुड
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय
5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
फैशन
Navratri Dress Colour: नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
शिक्षा
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget