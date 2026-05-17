हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAstronauts Sleep: अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं अंतरिक्ष यात्री, जानें पृथ्वी से कैसे होता है यह अलग?

Astronauts Sleep: अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं अंतरिक्ष यात्री, जानें पृथ्वी से कैसे होता है यह अलग?

Astronauts Sleep: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 May 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रॉविटी में सोने के लिए खुद को बांधते हैं।
  • अंतरिक्ष यात्री छोटे निजी कमरों में स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं।
  • अंतरिक्ष में सोने पर शरीर पर दबाव नहीं पड़ता, तकिये की ज़रूरत नहीं।
  • अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के शोर से बचने के लिए ईयरप्लग का उपयोग करते हैं।

Astronauts Sleep: अंतरिक्ष में सोना पृथ्वी पर सोने से बिल्कुल अलग होता है.  ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यात्री ऐसे माहौल में रहते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य होता है. इसे माइक्रोग्रैविटी भी कहा जाता है. पृथ्वी के उलट जहां लोग बिस्तर पर तकिया और कंबल ओढ़ कर सोते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को सोते समय खुद को सुरक्षित बांध कर रखना पड़ता है. ऐसा इसलिए ताकि वे स्टेशन के अंदर बेकाबू होकर इधर-उधर ना तैरते फिरें.

अंतरिक्ष यात्रियों के कमरे 

अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद हर अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए एक छोटा सा निजी कमरा दिया जाता है. इसे क्रू क्वार्टर्स कहा जाता है. ये कमरे काफी छोटे होते हैं. इनका आकार लगभग एक टेलीफोन बूथ या फिर घर के किसी बड़े फ्रिज जितना होता है. इन कमरों के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के पास एक स्लीपिंग बैग, एक लैपटॉप, पढ़ने के लिए लाइट, निजी सामान और कुछ और चीज़े होती हैं. इन सभी चीजों को दीवारों से सुरक्षित रूप से चिपकाकर रखा जाता है.

स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल 

क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता इस वजह से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तरह सीधे बिस्तर पर लेटकर नहीं सो सकते. इसके बजाए वे खास तौर पर डिजाइन किए गए स्लीपिंग बैग के अंदर जीप लगाकर खुद को बंद कर लेते हैं. ये स्लीपिंग बैग पट्टियों या फिर इलास्टिक बंजी कॉर्ड की मदद से दीवारों या फिर छतों से जुड़े होते हैं. अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे जैसी दिशाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता. इस वजह से तकनीकी रूप से अंतरिक्ष यात्री किसी भी स्थिति में सो सकते हैं. 

अंतरिक्ष में तकियों की कोई जरूरत नहीं 

पृथ्वी और अंतरिक्ष में सोने के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि अंतरिक्ष में शरीर पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता. क्योंकि अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रैविटी में आजादी से तैरते रहते हैं इस वजह से उनकी पीठ, गर्दन या फिर जोड़ों पर कोई भी दबाव नहीं पड़ता. यही वजह है कि उन्हें पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाले गद्दों या फिर तकियों की कोई जरूरत नहीं पड़ती.

स्पेस स्टेशन के अंदर का शोर 

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेंटीलेशन सिस्टम, कंप्यूटर, पंप और वैज्ञानिक उपकरणों की लगातार होने वाली भिनभिनाहट से भरा रहता है. इस लगातार होने वाले शोर को रोकने के लिए अंतरिक्ष यात्री अक्सर सोते समय ईयरप्लग पहनते हैं. इसके अलावा रात के समय स्टेशन की मुख्य लाइट और कैमरे इस तरह से सेट किए जाते हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे.

यह भी पढ़ेंः सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 17 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
International Space Station Astronauts Sleep ISS Sleeping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Astronauts Sleep: अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं अंतरिक्ष यात्री, जानें पृथ्वी से कैसे होता है यह अलग?
अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं अंतरिक्ष यात्री, जानें पृथ्वी से कैसे होता है यह अलग?
जनरल नॉलेज
Vegetarian Villages India: भारत के ये गांव हैं पूरी तरह से शाकाहारी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
भारत के ये गांव हैं पूरी तरह से शाकाहारी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
UAE Oil Reserve: भारत के लिए 30 मिलियन बैरल 'स्ट्रैटजिक तेल' रिजर्व करेगा UAE, इससे कितने दिन चल सकता है काम?
भारत के लिए 30 मिलियन बैरल 'स्ट्रैटजिक तेल' रिजर्व करेगा UAE, इससे कितने दिन चल सकता है काम?
जनरल नॉलेज
Gold Utensils: सोने-चांदी के बर्तनों में क्यों खाते थे राजा महाराजा, जानें क्या‌ थी वजह
सोने-चांदी के बर्तनों में क्यों खाते थे राजा महाराजा, जानें क्या‌ थी वजह
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम
भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम
गुजरात
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
बॉलीवुड
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
शिक्षा
UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए
UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए
ऑटो
कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स
कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget