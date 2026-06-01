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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCheapest Internet: इस देश में मिलता है सबसे सस्ता इंटरनेट, जानें क्या है इस कम कीमत का राज?

Cheapest Internet: इस देश में मिलता है सबसे सस्ता इंटरनेट, जानें क्या है इस कम कीमत का राज?

Cheapest Internet: दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर इंटरनेट काफी सस्ता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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  • भारत में जियो के आने से इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ।

Cheapest Internet: दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां पर मोबाइल डेटा काफी ज्यादा कम कीमतों पर उपलब्ध है. ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में इस समय दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट मिलता है. यहां 1GB डेटा की औसत कीमत सिर्फ 0.02 से 0.04 डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग ₹2 से ₹3.50 के बराबर है. 

इजरायल में इंटरनेट इतना सस्ता क्यों?

यहां पर डेटा की कीमतें इतनी कम होने के पीछे कई वजह हैं. सबसे बड़ी वजहों में से एक है देश में स्मार्टफोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होना. आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल सेवाओं और मोबाइल इंटरनेट पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है. एक और बड़ी वजह है टेलीकॉम कंपनियों के बीच जबरदस्त मुकाबला. सर्विस प्रोवाइडर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए लगातार किफायती और बड़े डेटा प्लान पेश करते रहे हैं. इससे कीमतें काफी कम बनी रहती हैं. इजरायल में टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी आधुनिक है और 5G कनेक्टिविटी भी काफी मजबूत है. 

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सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट देने वाले टॉप 5 देश 

सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट देने के मामले में इजरायल इस समय दुनिया में पहले नंबर पर आता है. दूसरे नंबर पर इटली है, यहां 1GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत लगभग ₹8 से ₹10 है. तीसरे नंबर पर सैन मैरिनो है. यहां डेटा की औसत कीमत ₹10 से ₹11 प्रति जीबी के बीच है. इस सूची में फिजी भी शामिल है. यहां 1GB इंटरनेट की कीमत लगभग ₹11 से ₹12 है. भारत भी सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट देने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है. यहां डेटा की औसत कीमत लगभग सात रुपये से ₹13.50 प्रति जीबी के बीच है.

भारत भी दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट बाजार में से एक 

भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजार में से एक बन गया है. इसकी मुख्य वजह किफायती मोबाइल डेटा है.  ऐसा कहा जाता है कि रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जो कीमतों की होड़ शुरू हुई उसकी वजह से पूरे देश में इंटरनेट की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली. आज भारत में 1.03 अरब से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं. साथ ही मोबाइल डेटा की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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