इस देश में मिलता है सबसे सस्ता इंटरनेट, जानें क्या है इस कम कीमत का राज?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में जियो के आने से इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ।

Cheapest Internet: दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां पर मोबाइल डेटा काफी ज्यादा कम कीमतों पर उपलब्ध है. ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में इस समय दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट मिलता है. यहां 1GB डेटा की औसत कीमत सिर्फ 0.02 से 0.04 डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग ₹2 से ₹3.50 के बराबर है.

इजरायल में इंटरनेट इतना सस्ता क्यों?

यहां पर डेटा की कीमतें इतनी कम होने के पीछे कई वजह हैं. सबसे बड़ी वजहों में से एक है देश में स्मार्टफोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होना. आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल सेवाओं और मोबाइल इंटरनेट पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है. एक और बड़ी वजह है टेलीकॉम कंपनियों के बीच जबरदस्त मुकाबला. सर्विस प्रोवाइडर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए लगातार किफायती और बड़े डेटा प्लान पेश करते रहे हैं. इससे कीमतें काफी कम बनी रहती हैं. इजरायल में टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी आधुनिक है और 5G कनेक्टिविटी भी काफी मजबूत है.

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सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट देने वाले टॉप 5 देश

सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट देने के मामले में इजरायल इस समय दुनिया में पहले नंबर पर आता है. दूसरे नंबर पर इटली है, यहां 1GB मोबाइल डेटा की औसत कीमत लगभग ₹8 से ₹10 है. तीसरे नंबर पर सैन मैरिनो है. यहां डेटा की औसत कीमत ₹10 से ₹11 प्रति जीबी के बीच है. इस सूची में फिजी भी शामिल है. यहां 1GB इंटरनेट की कीमत लगभग ₹11 से ₹12 है. भारत भी सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट देने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है. यहां डेटा की औसत कीमत लगभग सात रुपये से ₹13.50 प्रति जीबी के बीच है.

भारत भी दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट बाजार में से एक

भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजार में से एक बन गया है. इसकी मुख्य वजह किफायती मोबाइल डेटा है. ऐसा कहा जाता है कि रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जो कीमतों की होड़ शुरू हुई उसकी वजह से पूरे देश में इंटरनेट की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली. आज भारत में 1.03 अरब से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं. साथ ही मोबाइल डेटा की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है.

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