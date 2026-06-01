हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजप्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है अंतर? जान लीजिए जवाब

प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है अंतर? जान लीजिए जवाब

प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर होता है? जाने शेयर, स्वामित्व, निवेशकों की भूमिका और कानूनी नियमों से जुड़े अहम फर्क, जो हर बिजनेस और निवेशक के लिए जानना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 01 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

आज का दौर स्टार्टअप और नए बिजनेस का दौर है. हर दिन कोई न कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है और कई युवा नौकरी करने के बजाय अपना उद्यम खड़ा करने का सपना देख रहे हैं. ऐसे में अक्सर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं. हालांकि, बहुत से लोग इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते और कंफ्यूज हो जाते हैं.  ऐसे में आपको बता दें कि  इनके नियम, शेयर व्यवस्था और काम करने के तरीके में बड़ा फर्क होता है. वहीं अगर आप बिजनेस, निवेश या कंपनी से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं, तो इन दोनों के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 

क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी?

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आमतौर पर छोटे और मध्यम स्तर के कारोबार के लिए बनाई जाती है. इस तरह की कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम दो सदस्यों की जरूरत होती है. इसमें कंपनी के शेयर आम जनता को नहीं बेचे जा सकते और न ही ये शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होते हैं. साथ ही कंपनी का मालिकाना हक सीमित लोगों के पास रहता है, जिससे उसके फैसले भी अपेक्षाकृत जल्दी लिए जा सकते हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं. यही वजह है कि कई स्टार्टअप और पारिवारिक कारोबार इस मॉडल को पसंद करते हैं. कंपनी के नाम के अंत में “Private Limited” लिखा जाता है, जिससे इसकी पहचान होती है. 

यह भी पढ़ेंः ईरान नहीं बना सकता परमाणु बम लेकिन इजरायल ने कैसे बना लिया, कहां से मिली टेक्नोलॉजी?

पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे करती है काम?

पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दायरा काफी बड़ा होता है. ऐसी कंपनी बनाने के लिए कम से कम सात सदस्यों की जरूरत होती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने शेयर आम लोगों को बेच सकती है. यदि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति उसके शेयर खरीदकर निवेशक बन सकता है. बड़ी कंपनियां अक्सर विस्तार और पूंजी जुटाने के लिए इस मॉडल को अपनाती हैं. चूंकि इसमें आम जनता का पैसा लगा होता है, इसलिए इन कंपनियों को सरकार और नियामक संस्थाओं के कई नियमों का पालन करना पड़ता है. साथ ही उन्हें समय-समय पर अपनी वित्तीय जानकारी और कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक करने होते हैं ताकि निवेशकों को सही जानकारी मिल सके. 

दोनों कंपनियों में क्या है सबसे बड़ा फर्क?

प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच सबसे बड़ा अंतर शेयरों की उपलब्धता और स्वामित्व का होता है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर सीमित लोगों के बीच ही रहते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर आम जनता खरीद सकती है. प्राइवेट कंपनी में नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में रहता है, जबकि पब्लिक कंपनी में बड़ी संख्या में निवेशक हिस्सेदार हो सकते हैं. इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अधिक कानूनी नियमों और पारदर्शिता का पालन करना पड़ता है. वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नियम अपेक्षाकृत सरल होते हैं. यही कारण है कि छोटे व्यवसाय अक्सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरुआत करते हैं, जबकि बड़े स्तर पर विस्तार करने वाली कंपनियां आगे चलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रूप ले सकती हैं. इसलिए किसी भी कंपनी के प्रकार को समझना निवेश और बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में मददगार साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः Attack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद, वहां कितने हिंदू-मुस्लिम; जानें लोकसभा सीट की आबादी?

Published at : 01 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Business Startup Private Limited Company Public Limited Company Business Knowledge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है अंतर? जान लीजिए जवाब
प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है अंतर? जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
बिना टैक्स दिए राजा की तरह जीते हैं यहां के लोग, आज भी चलती है ब्रिटिश हुकूमत
बिना टैक्स दिए राजा की तरह जीते हैं यहां के लोग, आज भी चलती है ब्रिटिश हुकूमत
जनरल नॉलेज
Rules To Get Pakistan Visa: कैसे मिलता है पाकिस्तान का वीजा? पड़ोसी मुल्क घूमने के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी
कैसे मिलता है पाकिस्तान का वीजा? पड़ोसी मुल्क घूमने के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी
जनरल नॉलेज
Train Engine Grille: ट्रेन के इंजन के शीशे पर क्यों लगी होती है जाली, जानें क्या है इसकी वजह?
ट्रेन के इंजन के शीशे पर क्यों लगी होती है जाली, जानें क्या है इसकी वजह?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Illegal Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में आज कैबिनेट विस्तार, शुभेंदु सरकार में बनेंगे 35 नए मंत्री, रूपा गांगुली-अशोक डिंडा समेत ये नाम आए सामने
बंगाल में आज कैबिनेट विस्तार, शुभेंदु सरकार में बनेंगे 35 नए मंत्री, रूपा गांगुली-अशोक डिंडा समेत ये नाम आए सामने
आईपीएल 2026
Watch: 'कितना दूध पीते हो?', रवि शास्त्री ने पूछा तो वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा दिया जवाब; Video वायरल
Watch: 'कितना दूध पीते हो?', रवि शास्त्री ने पूछा तो वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा दिया जवाब; Video वायरल
इंडिया
'RCB फैन्स के साथ अन्याय हुआ..', टीम के IPL जीतने के बाद भी जानें ऐसा क्यों बोले डीके शिवकुमार
'RCB फैन्स के साथ अन्याय हुआ..', टीम के IPL जीतने के बाद भी जानें ऐसा क्यों बोले डीके शिवकुमार
दिल्ली NCR
Delhi News: राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?
राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
इंडिया
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
बिजनेस
1 June Rule Change: 1 जून से बदले ये 5 बड़े नियम! LPG से UPI तक, जानें आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा कितना असर
1 June Rule Change: 1 जून से बदले ये 5 बड़े नियम! LPG से UPI तक, जानें आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा कितना असर
नौकरी
BSNL JTO Recruitment 2026: BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
BSNL में JTO के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget