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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Hike: कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए आपके शहर में क्या हैं नए रेट

LPG Price Hike: कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए आपके शहर में क्या हैं नए रेट

LPG Rate Today 1 June: जून की शुरुआत में आम लोगों को राहत और कारोबारियों को झटका मिला है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. जानिए अपने शहर के दाम?

By : शैलजा पांडे | Updated at : 01 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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  • 1 जून से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगे हुए।
  • दिल्ली में 42 रुपये बढ़कर कीमत 3113.50 रुपये हुई।
  • घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
  • मध्य पूर्व तनाव के कारण ईंधन की कीमतों पर दबाव।

LPG Rate Today 1 June: देशभर में 1 जून से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 42 रुपये तक का इजाफा किया है. इसका असर रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक संस्थानों पर पड़ सकता है, जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए LPG पर निर्भर हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर के बढ़े दाम

नई कीमतों के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर अब 3113.50 रुपए हो गई है. मुंबई में इसकी कीमत 3067 है. वहीं कोलकाता में कीमतों में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कीमत 3255.50 रुपए हो गई है और चेन्नई में 3283 पहुंच गई है.

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घरेलू सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव

बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर हैं. दिल्ली में इसकी कीमत 913 रुपये, मुंबई में 912, कोलकाता में 939 और चेन्नई में 928.50 बनी हुई है.

अपने शहर में LPG सिलेंडर के रेट देखें

शहर            घरेलू LPG (14.2 Kg)                       कमर्शियल LPG (19 Kg)
नई दिल्ली                 ₹913.00                                ₹3113.50
कोलकाता                 ₹939.00                                ₹3,255.00
मुंबई                        ₹912.50                                 ₹3,067.00
चेन्नई                         ₹928.50                                ₹3,283.00
गुरुग्राम                      ₹921.50                                ₹3,130.00
नोएडा                        ₹910.50                                ₹3,113.50
बेंगलुरु                        ₹915.50                                ₹3,198.00
भुवनेश्वर                      ₹939.00                                 ₹3,290.00
चंडीगढ़                        ₹922.50                                 ₹3,136.50
हैदराबाद                      ₹965.00                                 ₹3,367.00
जयपुर                           ₹916.50                                 ₹3,141.00
लखनऊ                         ₹950.50                                  ₹3,236.00
पटना                             ₹1,002.50                                ₹3,400.50
तिरुवनंतपुरम                   ₹922.00                                   ₹3,152.00

क्यों बढ़ रहे हैं ईंधन के दाम?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और यु्द्ध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर देखने को मिल रहा है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है. ऐसे में सप्लाई प्रभावित होने से ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. भारत का लगभग 40 प्रतिशत कच्चा तेल, 65 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 90 प्रतिशत LPG खाड़ी देशों से आता है. 

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हर महीने बदलती हैं LPG की कीमतें

भारत में LPG सिलेंडर के दाम आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को संशोधित किए जाते हैं. इन कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर-रुपया विनिमय दर, परिवहन  लागत और सरकारी नीतियों का असर पड़ता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
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