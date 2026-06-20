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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Debt: ईरान पर किस देश का कितना कर्ज, उधार चुकाने के लिए कितने पैसे की जरूरत?

Iran Debt: ईरान पर किस देश का कितना कर्ज, उधार चुकाने के लिए कितने पैसे की जरूरत?

Iran Debt: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान पर कितना कर्ज है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Jun 2026 03:16 PM (IST)
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  • प्रतिबंधों से प्रभावित ईरान पर $4.9 बिलियन का विदेशी कर्ज।
  • विश्व बैंक, इस्लामी विकास बैंक, चीन प्रमुख विदेशी कर्जदाता हैं।
  • सीरिया को $30 बिलियन उधार देने के बावजूद, चुकाना कठिन।

Iran Debt: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, क्षेत्रीय संघर्ष, ‌ इन्फ्लेशन और वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच पर प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था सालों से काफी ज्यादा दबाव में है. साथ ही जंग का भी इस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. यही वजह है कि अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि ईरान पर आखिर कितना कर्ज है?  आइए जानते हैं कि ईरान को कौन कर्ज देता है और उधार को चुकाने के लिए ईरान को कितने पैसे की जरूरत है.

ईरान पर कुल कर्ज 

ईरान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 तक देश का कुल विदेशी कर्ज लगभग 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. इसी के साथ इसका कुल राष्ट्रीय ऋण घरेलू  देनदारी को मिलाकर लगभग 255.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है.

कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ईरान का विदेशी कर्ज छोटा है. इसकी वजह यह है कि सालों के प्रतिबंधों ने देश की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से उधार लेने की क्षमता को सीमित कर दिया है. प्रतिबंधों, विदेशी कर्ज, अंतर्राष्ट्रीय बांड तक इसकी पहुंच सीमित होने और वैश्विक निवेशकों से बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की वजह से ईरान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से काफी हद तक कटा हुआ है. यही वजह है कि जरूरी आर्थिक चुनौती के बावजूद भी देश का विदेशी कर्ज कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है.

ईरान को कौन उधार देता है? 

ईरान के ज्यादातर बाहरी दायित्व बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और निवेश व्यवस्थाओं से जुड़े हैं. ईरान की विदेशी देनदारी का एक बड़ा हिस्सा विश्व बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से जुड़ा है. इन संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए उधार दिया है. 

चीन एक बड़ा साझेदार

बीते कुछ सालों में चीन ईरान के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. चीनी कंपनी और संस्थानों ने ईरान में बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और तेल क्षेत्र की परियोजनाओं में भाग लिया है. इसी के साथ कई समझौतों के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा गया है.

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ऋणदाता के रूप में ईरान 

हैरानी की बात यह है कि ईरान न सिर्फ कर्जदार है बल्कि उसने ऋणदाता के रूप में भी काम किया है. सीरियाई गृह युद्ध के दौरान ईरान ने कथित तौर पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता, क्रेडिट लाइन और कर्ज दिया था. 

ईरान को अपना कर्ज चुकाने के लिए कितने पैसे की जरूरत? 

अपने विदेशी ऋण और संबंधित ब्याज भुगतान को पूरी तरह से पूरा करने के लिए ईरान को लगभग 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी. हालांकि यह राशि देश के पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में मेनेजेबल लग सकती है लेकिन प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंध ज्यादातर देशों की तुलना में इस तरह की रकम को जुटाना काफी कठिन बनाते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 03:16 PM (IST)
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