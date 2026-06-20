ईरान पर किस देश का कितना कर्ज, उधार चुकाने के लिए कितने पैसे की जरूरत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रतिबंधों से प्रभावित ईरान पर $4.9 बिलियन का विदेशी कर्ज।

विश्व बैंक, इस्लामी विकास बैंक, चीन प्रमुख विदेशी कर्जदाता हैं।

सीरिया को $30 बिलियन उधार देने के बावजूद, चुकाना कठिन।

Iran Debt: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, क्षेत्रीय संघर्ष, ‌ इन्फ्लेशन और वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच पर प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था सालों से काफी ज्यादा दबाव में है. साथ ही जंग का भी इस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. यही वजह है कि अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि ईरान पर आखिर कितना कर्ज है? आइए जानते हैं कि ईरान को कौन कर्ज देता है और उधार को चुकाने के लिए ईरान को कितने पैसे की जरूरत है.

ईरान पर कुल कर्ज

ईरान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 तक देश का कुल विदेशी कर्ज लगभग 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. इसी के साथ इसका कुल राष्ट्रीय ऋण घरेलू देनदारी को मिलाकर लगभग 255.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है.

कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ईरान का विदेशी कर्ज छोटा है. इसकी वजह यह है कि सालों के प्रतिबंधों ने देश की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से उधार लेने की क्षमता को सीमित कर दिया है. प्रतिबंधों, विदेशी कर्ज, अंतर्राष्ट्रीय बांड तक इसकी पहुंच सीमित होने और वैश्विक निवेशकों से बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की वजह से ईरान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से काफी हद तक कटा हुआ है. यही वजह है कि जरूरी आर्थिक चुनौती के बावजूद भी देश का विदेशी कर्ज कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है.

ईरान को कौन उधार देता है?

ईरान के ज्यादातर बाहरी दायित्व बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और निवेश व्यवस्थाओं से जुड़े हैं. ईरान की विदेशी देनदारी का एक बड़ा हिस्सा विश्व बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से जुड़ा है. इन संगठनों ने ऐतिहासिक रूप से विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए उधार दिया है.

चीन एक बड़ा साझेदार

बीते कुछ सालों में चीन ईरान के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. चीनी कंपनी और संस्थानों ने ईरान में बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और तेल क्षेत्र की परियोजनाओं में भाग लिया है. इसी के साथ कई समझौतों के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा गया है.

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ऋणदाता के रूप में ईरान

हैरानी की बात यह है कि ईरान न सिर्फ कर्जदार है बल्कि उसने ऋणदाता के रूप में भी काम किया है. सीरियाई गृह युद्ध के दौरान ईरान ने कथित तौर पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता, क्रेडिट लाइन और कर्ज दिया था.

ईरान को अपना कर्ज चुकाने के लिए कितने पैसे की जरूरत?

अपने विदेशी ऋण और संबंधित ब्याज भुगतान को पूरी तरह से पूरा करने के लिए ईरान को लगभग 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी. हालांकि यह राशि देश के पूरी अर्थव्यवस्था की तुलना में मेनेजेबल लग सकती है लेकिन प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंध ज्यादातर देशों की तुलना में इस तरह की रकम को जुटाना काफी कठिन बनाते हैं.

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