5 किलो-14.2 किलो और 19 किलो... किस सिलेंडर पर डिलीवरी वाले को कितना मिलता है पैसा?

गैस एजेंसी में काम करने वाले इन डिलीवरी बॉय की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उनके द्वारा घरों-घरों पहुंचाए गए सिलेंडर की संख्या पर निर्भर करता है. नियम के अनुसार उनको प्रति सिलेंडर पर 20 रुपये से 30 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है.