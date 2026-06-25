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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज5 किलो-14.2 किलो और 19 किलो... किस सिलेंडर पर डिलीवरी वाले को कितना मिलता है पैसा?

5 किलो-14.2 किलो और 19 किलो... किस सिलेंडर पर डिलीवरी वाले को कितना मिलता है पैसा?

आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपके दरवाजे पर सिलेंडर डिलीवरी बॉय गैस डिलीवर करके जाता है, तो कई बार लोग उनको टिप के तौर पर कुछ रुपये देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कितना कमाते हैं, चलिए जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 25 Jun 2026 07:06 PM (IST)
आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपके दरवाजे पर सिलेंडर डिलीवरी बॉय गैस डिलीवर करके जाता है, तो कई बार लोग उनको टिप के तौर पर कुछ रुपये देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कितना कमाते हैं, चलिए जानें.

हमारे या आपके घरों में जब भी एलपीजी सिलेंडर खत्म होता है तो हम उसकी बुकिंग करते हैं और आपकी गैस एंजेंसी सिलेंडर डिलीवरी बॉय के जरिए आपके घरों पर आसानी से गैस की डिलीवरी करा देते हैं. हर दिन देश के करोड़ों घरों में ईंधन पहुंचाने वाले इन मेहनतकश लोगों को सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इस भारी-भरकम काम के बदले उनको प्रति सिलेंडर कितने रुपये मिलते हैं, चलिए आज इस बारे में जानते हैं.

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गैस एजेंसी में काम करने वाले इन डिलीवरी बॉय की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उनके द्वारा घरों-घरों पहुंचाए गए सिलेंडर की संख्या पर निर्भर करता है. नियम के अनुसार उनको प्रति सिलेंडर पर 20 रुपये से 30 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है.
गैस एजेंसी में काम करने वाले इन डिलीवरी बॉय की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उनके द्वारा घरों-घरों पहुंचाए गए सिलेंडर की संख्या पर निर्भर करता है. नियम के अनुसार उनको प्रति सिलेंडर पर 20 रुपये से 30 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है.
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अब चाहे वह 5 किलो का सिलेंडर हो, घरों में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलो का सिलेंडर या फिर होटलों और दुकान में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का सिलेंडर हो, इन सभी पर डिलीवरी वाले को मिलने वाला कमीशन सेम रहता है.
अब चाहे वह 5 किलो का सिलेंडर हो, घरों में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलो का सिलेंडर या फिर होटलों और दुकान में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का सिलेंडर हो, इन सभी पर डिलीवरी वाले को मिलने वाला कमीशन सेम रहता है.
Published at : 25 Jun 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Gas Delivery Man Salary

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