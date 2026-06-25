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5 किलो-14.2 किलो और 19 किलो... किस सिलेंडर पर डिलीवरी वाले को कितना मिलता है पैसा?
आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपके दरवाजे पर सिलेंडर डिलीवरी बॉय गैस डिलीवर करके जाता है, तो कई बार लोग उनको टिप के तौर पर कुछ रुपये देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कितना कमाते हैं, चलिए जानें.
हमारे या आपके घरों में जब भी एलपीजी सिलेंडर खत्म होता है तो हम उसकी बुकिंग करते हैं और आपकी गैस एंजेंसी सिलेंडर डिलीवरी बॉय के जरिए आपके घरों पर आसानी से गैस की डिलीवरी करा देते हैं. हर दिन देश के करोड़ों घरों में ईंधन पहुंचाने वाले इन मेहनतकश लोगों को सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इस भारी-भरकम काम के बदले उनको प्रति सिलेंडर कितने रुपये मिलते हैं, चलिए आज इस बारे में जानते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 07:03 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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