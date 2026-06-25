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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Releases: एक्शन से एडवेंचर तक, भूलकर भी मिस ना करें नेटफ्लिक्स की ये 6 धांसू फिल्में, एक ने तो की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

OTT Releases: एक्शन से एडवेंचर तक, भूलकर भी मिस ना करें नेटफ्लिक्स की ये 6 धांसू फिल्में, एक ने तो की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

OTT Releases Must Watch Movies: ओटीटी पर एक के बाद एक फिल्में और सीरीज हर हफ्ते रिलीज होती हैं. ऐसे में अब आपको नेटफ्लिक्स की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप मस्ट वॉच कर सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Jun 2026 09:23 PM (IST)
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OTT Releases Must Watch Movies: ओटीटी आज के समय का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखने के लिए मिलता है. यहां पर हर जॉनर और भाषा की फिल्म-सीरीज हर हफ्ते ही रिलीज होती है. ऐसे में आज आपको नेटफ्लिक्स की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो इस वीकेंड मस्ट वॉच हैं. इन्हें अगर आपने थिएटर में मिस कर दिया है तो अब ओटीटी पर छोड़ने की चूक बिल्कुल भी ना करें. इसमें 'राजा शिवाजी' से 'ब्लास्ट' तक की फिल्में शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

राजा शिवाजी
जॉनर- बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
मराठी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में रितेश देशमुख और जेनेलिया डीसूजा लीड रोल में थीं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 96.39 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 117.97 करोड़ रहा था.  

Raja Shivaji (2026) - IMDb 

धुरंधर 2
जॉनर- स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म
रिलीज हो चुकी है
रणवीर सिंह की 1850 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी फिल्म 'धुरंधर 2' एक स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका रॉ और अनदेखा वर्जन रिलीज कर दिया गया है, जिसे नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच कर सकते हैं. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.

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ब्लास्ट
जॉनर- तमिल एक्शन ड्रामा
रिलीज डेट- 25 जून, 2026
अर्जुन सरजा स्टारर फिल्म 'ब्लास्ट' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर 25 जून को रिलीज किया गया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 52.31 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 74.49 करोड़ था, जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 14.40 करोड़ रहा था.

Blast (2026) - Cast, Reviews & Showtimes - District

लॉक अप सीजन 2
जॉनर- रियलिटी शो
रिलीज डेट- 27 जून
इस लिस्ट में रियलिटी शो भी शामिल है, जिसका नाम 'लॉक अप सीजन 2' है. इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. दोनों स्टार्स इस शो के जेलर बने नजर आ रहे हैं. शो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसमें टीवी और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे हैं.

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अवतार: द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2
जॉनर- एक्शन एडवेंचर सीरीज
रिलीज डेट- 25 जून, 2026
नेटफ्लिक्स पर 'अवतार: द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2' को भी देखा जा सकता है. इसे इंग्लिश में रिलीज किया जाएगा. सीरीज को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. ये 2024 की हिट सीरीज का सीक्वल है.

Avatar: The Last Airbender (TV Series 2024– ) - IMDb

लिटिल ब्रदर
जॉनर- कॉमेडी ड्रामा सीरीज
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
'लिटिल ब्रदर' एर कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसे इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. सीरीज को 26 जून, 2026 को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा.

Little Brother (2023) - IMDb

नोट्स फ्रॉम द लास्ट रॉ
जॉनर- कोरियन साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
'नोट्स फ्रॉम द लास्ट रॉ' एक कोरियन साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज है, जिसे नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज किया जाएगा. इंडिया में कोरियन सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में ये आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है.

Notes from the Last Row (TV Series 2026– ) - IMDb

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 09:23 PM (IST)
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