‘अमेरिका संग समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (25 जून, 2026) को एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता तब तक नहीं हो सकता है, जब तक भारत और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले में भारतीय सामानों के निर्यात के लिए कंपैरिटिव टैरिफ एडवांटेज यानी तुलनात्मक टैरिफ लाभ को सुनिश्चित करने के लिए एक तय फ्रेमवर्क नहीं बन जाता है.

US के साथ कैसा फ्रेमवर्क बनाने पर जुटा है भारत?

रॉयटर्स की रिपोर्ट की मुताबिक, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के साथ अब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने पर बातचीत चल रही है, जो भारत को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले ज्यादा बढ़त दिला सके.

उन्होंने कहा, ‘जब तक तुलनात्मक लाभ के एक फ्रेमवर्क को बनाने पर बात नहीं होती, तब तक हम अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं. हालांकि, भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने के काफी करीब पहुंच चुके हैं.’

समझौते की बारीकियों पर दोनों देशों की वार्ता टीमें कर रही बातचीत- गोयल

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को लेकर स्पष्ट रूप से कहा, ‘भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर इस साल 6 फरवरी, 2026 को आम सहमति बनी थी. इसके बाद से दोनों देशों की वार्ता टीमें समझौते की बारिकियों पर गंभीरता से काम कर रही है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत और अमेरिका की वार्ता टीमों के बीच फिलहाल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के उन कानूनी और पॉलिसी मेकेनिज्म को लेकर बातचीत चल रही है, जिनके जरिए अमेरिका आने वाले समय में इस समझौते के पूरा होने के बाद भारत को कैसे कॉम्पटेटिव एडवांटेज दे सकता है.’

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