‘अमेरिका संग समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘अमेरिका के साथ कोई समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान

‘अमेरिका के साथ कोई समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान

US-India Trade Deal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और US के बीच ट्रेड डील की रूपरेखा पर 6 फरवरी को सहमति बनी थी. अब दोनों देशों की टीमें समझौते की बारिकियों पर गंभीरता से काम कर रही है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Jun 2026 06:54 PM (IST)
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भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार (25 जून, 2026) को एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता तब तक नहीं हो सकता है, जब तक भारत और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले में भारतीय सामानों के निर्यात के लिए कंपैरिटिव टैरिफ एडवांटेज यानी तुलनात्मक टैरिफ लाभ को सुनिश्चित करने के लिए एक तय फ्रेमवर्क नहीं बन जाता है.

US के साथ कैसा फ्रेमवर्क बनाने पर जुटा है भारत?

रॉयटर्स की रिपोर्ट की मुताबिक, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के साथ अब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने पर बातचीत चल रही है, जो भारत को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले ज्यादा बढ़त दिला सके.

उन्होंने कहा, ‘जब तक तुलनात्मक लाभ के एक फ्रेमवर्क को बनाने पर बात नहीं होती, तब तक हम अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं. हालांकि, भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने के काफी करीब पहुंच चुके हैं.’ 

समझौते की बारीकियों पर दोनों देशों की वार्ता टीमें कर रही बातचीत- गोयल

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को लेकर स्पष्ट रूप से कहा, ‘भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर इस साल 6 फरवरी, 2026 को आम सहमति बनी थी. इसके बाद से दोनों देशों की वार्ता टीमें समझौते की बारिकियों पर गंभीरता से काम कर रही है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत और अमेरिका की वार्ता टीमों के बीच फिलहाल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के उन कानूनी और पॉलिसी मेकेनिज्म को लेकर बातचीत चल रही है, जिनके जरिए अमेरिका आने वाले समय में इस समझौते के पूरा होने के बाद भारत को कैसे कॉम्पटेटिव एडवांटेज दे सकता है.’ 

यह भी पढ़ेंः पीएम मोदी 27 जून को पहुंचेंगे सेशेल्स, हिंद महासागर में बड़ा खेल, अब चीन का प्लान होगा फेल!

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 25 Jun 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Piyush Goyal INDIA US India Trade Deal
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