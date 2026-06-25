हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVenezuela Earthquake: आंधी से लेकर तूफान, बारिश से लेकर सुनामी तक... सबकी भविष्यवाणी कर लेते हैं वैज्ञानिक, लेकिन भूकंप की क्यों नहीं?

Venezuela Earthquake: आंधी से लेकर तूफान, बारिश से लेकर सुनामी तक... सबकी भविष्यवाणी कर लेते हैं वैज्ञानिक, लेकिन भूकंप की क्यों नहीं?

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में 7.5 और 7.2 मैग्नीट्यूड के दो भूकंपों ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक भूकंप की भविष्यवाणी क्यों नहीं पाई है?

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

Venezuela Earthquake: अमेरिकी देश वेनेजुएला में लगातार दो बार आए तगड़े भूकंप ने सब तहस-नहस करके रख दिया है. मलबे में तब्दील हुई इमारतें और अपनों को तलाशते लोग विज्ञान की उस लाचारी को बयां कर रहे हैं, जो कि आज के आधुनिक दौर में भी इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए छोटी साबित होती है. इस दौरान सबसे पहला सवाल यह उठता है कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप चुके होते हैं, वे तीन-चार दिन पहले ही आने वाले भयंकर चक्रवात, आंधी-तूफान और सुनामी तक की सटीक जानकारी दे देते हैं, तो आखिर धरती के नीचे आने वाले इस भूकंप के आगे वे लाचार क्यों हो जाते हैं? क्यों इसकी कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं हो पाती है, चलिए जानें.

कैसे हो पाती है मौसम की निगरानी?

मौसम से जुड़ी हर आफत जैसे कि चक्रवात, आंधी या बारिश खुले आसमान के नीचे ही होती है. सैटेलाइट और अत्याधुनिक रडार बादलों की आवाजाही, हवा की रफ्तार और वायुमंडल के बदलते दबाव को लगातार नापते रहते हैं. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने का पूरा मौका मिल जाता है कि कोई तूफान कब-कहां और कितनी ताकत के साथ दस्तक दे सकता है. वहीं भूकंप का सारा खेल धरती के नीचे होता है. यह हमारी नजरों से कोसों दूर जमीन की उस गहराई में होता है, जहां पर कोई भी कैमरा, रडार या फिर सैटेलाइट नहीं झांक सकता है. इसीलिए मौसम का मिजाज समझना आसान है, लेकिन धरती का रोष नहीं.

वैज्ञानिक पहले से क्यों नहीं लगा पाते भूकंप का अंदाजा?

धरती के कई किलोमीटर नीचे की तरफ टेक्टॉनिक प्लेट्स हमेशा बेहद धीमी गति से खिसकती रहती हैं. जब भी ये प्लेंटे आपस में टकराती हैं तो उनके किनारों पर मौजूद चट्टानों के बीच भारी दबाव और तनाव पैदा हो जाता है. यह तनाव सालों-साल, दशकों तक अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है और फिर एक ऐसा अंतिम बिंदु होता है, जब चट्टानें अचानक टूट जाती हैं. यह पूरी प्रक्रिया इतनी गहराई में और इतनी अचानक होती है कि सतह पर बैठे वैज्ञानिकों को इस बात का पहले से अंदाजा नहीं लग पाता है. जमीन के अंदर इस अदृश्य हलचल को पहले से भांपकर 2-4 दिन पहले से एकदम सटीक जानकारी देने वाली तकनीक दुनिया में अभी नहीं है.

यह भी पढ़ें: Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में क्यों आते हैं बेहद भयंकर भूकंप? समझ लें पूरा भूगोल

फिर कैसे पकड़ ली जाती है तूफान और सुनामी की चाल?

आंधी-तूफान जैसी मौसम प्रणालियां बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, जिससे उनके रास्ते और ताकत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है. अगर सुनामी की बात की जाए तो वह ज्यादातर भूकंप के बाद आती है. जब समुद्र के नीचे की धरती हिलती है, तो पानी की ऊंची-ऊंची लहरों को तट तक पहुंचने में कुछ मिनट या घंटों का वक्त लगता है. बस इसी समय के फासले का फायदा उठाकर वैज्ञानिक तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समय रहते सुरक्षित चेतावनी जारी कर देते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान कम होता है.

भविष्यवाणी और त्वरित चेतावनी में अंतर

भले ही वैज्ञानिक यह न बता पाएं कि कल सुबह किस शहर में भूकंप आएगा, लेकिन पुराने इतिहास को देखते हुए वे यह जरूर बता सकते हैं कि कौन सा इलाका कितना संवेदनशील है. इसे भूकंप का पूर्वानुमान कहा जाता है. इसके अलावा आजकल अर्थक्वेक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इस दौरान भूकंप आने पर जो पहली तेज तरंगें निकलती हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचातीं. तभी जमीन के अंदर लगे सेंसर इनको पकड़ लेते हैं और तबाही मचाने वाली तरंगों के पहुंचने से कुछ सेकेंड या मिनट भर पहले अलार्म बजा देते हैं, जिससे लोगों को बचने का कुछ समय मिल सकता है, लेकिन ये मौसम की तरह 3-4 दिन पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Venezuela Earthquak: भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Venezuela Earthquake Venezuela Earthquake Video Why Earthquakes Cannot Be Predicted
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Venezuela Earthquake: आंधी से लेकर तूफान, बारिश से लेकर सुनामी तक... सबकी भविष्यवाणी कर लेते हैं वैज्ञानिक, लेकिन भूकंप की क्यों नहीं?
आंधी से लेकर तूफान, बारिश से लेकर सुनामी तक... सबकी भविष्यवाणी कर लेते हैं वैज्ञानिक, लेकिन भूकंप की क्यों नहीं?
जनरल नॉलेज
Venezuela Earthquak: भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात
भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात
जनरल नॉलेज
Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में क्यों आते हैं बेहद भयंकर भूकंप? समझ लें पूरा भूगोल 
वेनेजुएला में क्यों आते हैं बेहद भयंकर भूकंप? समझ लें पूरा भूगोल 
जनरल नॉलेज
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
विश्व
Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को क्यों दिया गया अलग चेंजिंग रूम, जानिए वजह
इंग्लैंड के दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी को क्यों दिया गया अलग चेंजिंग रूम, जानिए वजह
साउथ सिनेमा
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, 'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच मैटरनिटी ब्रेक का ऐलान किया
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, मैटरनिटी ब्रेक को लेकर कह दी ये बात
विश्व
Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
एग्रीकल्चर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
टेक्नोलॉजी
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget