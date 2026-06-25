हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसगूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज

गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज

Investment News: वैश्विक मंदी और अनिश्चितता के इस दौर में भी दुनिया भर के दिग्गज ग्लोबल CEOs भारत में निवेश करने के लिए कतार में खड़े हैं. जानिए इस लिस्ट में कौन-कौनसी कंपनियां हैं.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 25 Jun 2026 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

Investment in India: ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद पिछले तीन महीनों से जहां एक तरफ पूरी दुनिया व्यापारिक संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है. गूगल हो या अमेजन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों यानी CEOs को भारत का बाजार इतना पसंद आ रहा है कि वह यहां दिल खोलकर पैसा लगाने को तैयार हैं.

दुनिया की बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में बहुत बड़ा निवेश करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं. कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्किल्स, उन्हें भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा है.

जानिए दुनिया की किन-किन बड़ी कंपनियों और उनके सीईओ ने भारत के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोला है और वह यहां कितना बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं.

38 लाख रोजगार और $48 बिलियन का निवेश, PM मोदी से मिले एंडी जेसी, अमेजन का भारत पर बड़ा दांव

गूगल ने की बड़ी घोषणा

इसी साल यानी फरवरी 2026 में गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल स्किलिंग के लिए अगले पांच सालों में 15 अरब डॉलर निवेश करने की योजना का ऐलान किया. 

ABB कंपनी

मार्च में औद्योगिक तकनीक क्षेत्र की कंपनी ABB ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च सुविधाओं के विस्तार के लिए 7.5 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है.

AirTrunk कंपनी

जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया की डाटा सेंटर कंपनी AirTrunk ने साल 2030 तक भारत में 30 अरब डॉलर निवेश कर बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर बनाने की योजना भारत के सामने पेश की है.

CPP इनवेस्टमेंट

कनाडा की CPP इनवेस्टमेंट कंपनी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है.

सेंट गोबेन

फ्रांस की Saint-Gobain ने भी अगले पांच वर्षों में भारत में 1 अरब यूरो निवेश करने की घोषणा की है. कंपनी ने भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताया है.

अमेजन

इन सभी घोषणाओं में से सबसे बड़ी घोषणा Amazon ने की है. कंपनी के CEO एंडी जेसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में कुल निवेश को 2030 तक 48 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की है. ये निवेश AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर केंद्रित होगा.

निवेश से बढ़ेगे रोजगार के अवसर

इस निवेश से साफ है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को भविष्य का बड़ा विकास केंद्र मान रही हैं और लंबे समय के लिए यहां भारी निवेश कर रही हैं. इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. ये भारत के भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है, इसे भारत में भी विकासदर बढ़ेगी.

Published at : 25 Jun 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Amazon Investment Google NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज
गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील के बाद लगातार सस्ता हो रहा सोना! इस महीने 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट्स से समझें- खरीदें या नहीं?
PM मोदी की अपील के बाद सोना सस्ता! जून में 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट से जानें- खरीदें या नहीं?
बिजनेस
Oil-LPG Crisis: 9 गुना बढ़ा तेल का किराया, देश पर फिर आई नई आफत, रसोई गैस पर भी मंडराया खतरा
9 गुना बढ़ा तेल का किराया, देश पर फिर आई नई आफत, रसोई गैस पर भी मंडराया खतरा
बिजनेस
SEBI: सोशल मीडिया पर 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप भी कहलाएंगे 'सेलिब्रिटी', SEBI ने बनाया नया ड्राफ्ट
सोशल मीडिया पर 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप भी कहलाएंगे 'सेलिब्रिटी', SEBI ने बनाया नया ड्राफ्ट
Advertisement

वीडियोज

Electric Sierra Finally Revealed! Tata की सबसे Iconic SUV की वापसी #autolive
Bollywood News: छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर मचेगा भौकाल! Mirzapur The Movie के नए किरदार हिलाएंगे कलीन भैया की गद्दी? (25.06.26)
Anupamaa: Anupama के हंसते-खेलते परिवार में पुलिस की एंट्री, Ansh पर लगा बड़ा आरोप!
Sansani | Crime News: सिया/सोनम तो बेवफा है ! | Pune News
दिल कहे BUY, दिमाग कहे WAIT! Triumph Tracker 400 Review #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
दिल्ली NCR
राहुल गांधी का जिक्र कर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, 'आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर...'
राहुल गांधी का जिक्र कर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, 'आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर...'
क्रिकेट
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों बदली अपने जन्म की तारीख? जानें क्या है रहस्य
क्रिकेट
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील के बाद लगातार सस्ता हो रहा सोना! इस महीने 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट्स से समझें- खरीदें या नहीं?
PM मोदी की अपील के बाद सोना सस्ता! जून में 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट से जानें- खरीदें या नहीं?
यूटिलिटी
Passport Fee: 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना दोगुना महंगा, कितने पेज के लिए कितनी लगेगी फीस, नए रेट जान लें
Passport Fee: 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना दोगुना महंगा, कितने पेज के लिए कितनी लगेगी फीस, नए रेट जान लें
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget