गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज

Investment in India: ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद पिछले तीन महीनों से जहां एक तरफ पूरी दुनिया व्यापारिक संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है. गूगल हो या अमेजन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों यानी CEOs को भारत का बाजार इतना पसंद आ रहा है कि वह यहां दिल खोलकर पैसा लगाने को तैयार हैं.

दुनिया की बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में बहुत बड़ा निवेश करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं. कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्किल्स, उन्हें भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा है.

जानिए दुनिया की किन-किन बड़ी कंपनियों और उनके सीईओ ने भारत के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोला है और वह यहां कितना बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं.

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गूगल ने की बड़ी घोषणा

इसी साल यानी फरवरी 2026 में गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल स्किलिंग के लिए अगले पांच सालों में 15 अरब डॉलर निवेश करने की योजना का ऐलान किया.

ABB कंपनी

मार्च में औद्योगिक तकनीक क्षेत्र की कंपनी ABB ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च सुविधाओं के विस्तार के लिए 7.5 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है.

AirTrunk कंपनी

जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया की डाटा सेंटर कंपनी AirTrunk ने साल 2030 तक भारत में 30 अरब डॉलर निवेश कर बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर बनाने की योजना भारत के सामने पेश की है.

CPP इनवेस्टमेंट

कनाडा की CPP इनवेस्टमेंट कंपनी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है.

सेंट गोबेन

फ्रांस की Saint-Gobain ने भी अगले पांच वर्षों में भारत में 1 अरब यूरो निवेश करने की घोषणा की है. कंपनी ने भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताया है.

अमेजन

इन सभी घोषणाओं में से सबसे बड़ी घोषणा Amazon ने की है. कंपनी के CEO एंडी जेसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में कुल निवेश को 2030 तक 48 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की है. ये निवेश AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर केंद्रित होगा.

निवेश से बढ़ेगे रोजगार के अवसर

इस निवेश से साफ है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को भविष्य का बड़ा विकास केंद्र मान रही हैं और लंबे समय के लिए यहां भारी निवेश कर रही हैं. इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. ये भारत के भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है, इसे भारत में भी विकासदर बढ़ेगी.