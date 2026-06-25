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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजVenezuela Earthquake: पड़ोसी देशों को क्यों लगे वेनेजुएला में आए भूकंप के झटके, कैसे ट्रैवल करती हैं भूकंप की वेव्स?

Venezuela Earthquake: पड़ोसी देशों को क्यों लगे वेनेजुएला में आए भूकंप के झटके, कैसे ट्रैवल करती हैं भूकंप की वेव्स?

Venezuela Earthquake: हाल ही में वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस भूकंप का असर पड़ोसी देशों पर क्यों पड़ा.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 25 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Venezuela Earthquake: हाल ही में वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस भूकंप का असर पड़ोसी देशों पर क्यों पड़ा.

Venezuela Earthquake: हाल ही में वेनेजुएला में जबरदस्त दोहरा भूकंप आया. इस भूकंप ने देश के अंदर भारी तबाही मचाई. इतना ही नहीं बल्कि इस भूकंप का असर कोलंबिया और ब्राजील पर भी पड़ा. कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि किसी एक देश में शुरू हुआ भूकंप कई हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक महसूस किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का विज्ञान.

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7.2 और 7.5 तीव्रता वाले इन दो भूकंपों ने कुछ ही सेकंड के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी. इतनी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप शक्तिशाली भूकंपीय तरंगें पैदा करते हैं जो लंबी दूरी तय कर सकती हैं. इससे राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी झटके महसूस किए जा सकते हैं.
7.2 और 7.5 तीव्रता वाले इन दो भूकंपों ने कुछ ही सेकंड के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी. इतनी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप शक्तिशाली भूकंपीय तरंगें पैदा करते हैं जो लंबी दूरी तय कर सकती हैं. इससे राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी झटके महसूस किए जा सकते हैं.
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ये भूकंप पृथ्वी की सतह से सिर्फ 10 से 22 किलोमीटर की गहराई पर ही आए थे. कम गहराई वाले भूकंपों से जमीन ज्यादा तेज हिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सतह तक पहुंचने से पहले कम ऊर्जा सोखी जाती है.
ये भूकंप पृथ्वी की सतह से सिर्फ 10 से 22 किलोमीटर की गहराई पर ही आए थे. कम गहराई वाले भूकंपों से जमीन ज्यादा तेज हिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सतह तक पहुंचने से पहले कम ऊर्जा सोखी जाती है.
Published at : 25 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Earthquake Tremors Venezuela Earthquake Earthquake Science

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