7.2 और 7.5 तीव्रता वाले इन दो भूकंपों ने कुछ ही सेकंड के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी. इतनी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप शक्तिशाली भूकंपीय तरंगें पैदा करते हैं जो लंबी दूरी तय कर सकती हैं. इससे राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी झटके महसूस किए जा सकते हैं.