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Venezuela Earthquake: पड़ोसी देशों को क्यों लगे वेनेजुएला में आए भूकंप के झटके, कैसे ट्रैवल करती हैं भूकंप की वेव्स?
Venezuela Earthquake: हाल ही में वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस भूकंप का असर पड़ोसी देशों पर क्यों पड़ा.
Venezuela Earthquake: हाल ही में वेनेजुएला में जबरदस्त दोहरा भूकंप आया. इस भूकंप ने देश के अंदर भारी तबाही मचाई. इतना ही नहीं बल्कि इस भूकंप का असर कोलंबिया और ब्राजील पर भी पड़ा. कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि किसी एक देश में शुरू हुआ भूकंप कई हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक महसूस किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का विज्ञान.
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Published at : 25 Jun 2026 03:41 PM (IST)
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