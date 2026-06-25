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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVenezuela Earthquak: भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात

Venezuela Earthquak: भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात

Venezuela Earthquak: भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया. तेज झटकों के कारण कई बड़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ बिल्डिंग भी पूरी तरह ढह गई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Jun 2026 10:37 AM (IST)
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Venezuela Earthquak: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार शाम यानी भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह दो शक्तिशाली भूकंपों से दहल उठा. महज 40 सेकंड के अंतराल में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों में राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी. इमारतों के ढहने, लोगों के मलबे में फंसने और बड़े पैमाने पर  बुनियादी नुकसान पहुंचने की खबरों के बीच सरकार ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का था और इसने कराकस के पश्चिम में स्थित याराकुय राज्य में 22 किलोमीटर की गहराई पर आया था. 39 सेकंड बाद 10 किलोमीटर की गहराई पर 7.5 तीव्रता का दूसरा और सबसे शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह पिछले करीब 100 साल में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है.  

राजधानी कराकस में सबसे ज्यादा असर 

भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया. तेज झटकों के कारण कई बड़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ बिल्डिंग भी पूरी तरह ढह गई. कई स्थान पर तो दीवार गिरने से घरों और दुकानों का सामान सड़कों पर दिखाई दिया. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों, ऑफिस और इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए थे. कई इलाकों में धूल के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग घबराकर भागते और मदद के लिए आवाज लगाते नजर आए. 

ला गुआइरा राज्य में भी भारी नुकसान 

राजधानी के उत्तर में स्थित ला गुआइरा राज्य को भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल बताया जा रहा है. नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार यहां कम से कम 15 इमारतें ढह गई. वहीं राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं. 

ये भी पढ़ें-Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह

बचाव अभियान जारी कई लोगों को निकाला गया 

वेनेजुएला की राजधानी  में बचाव अभियान तेजी से जारी हैं. अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा बचावकर्मी राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. कई स्थानों पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाकर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार  यूएसजीएस के अनुसार इस आपदा के चलते कई लोगों की मौत की आशंका भी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक के बीच हो सकती है. हालांकि अधिकारियों ने अभी मृतकों या घायलों की संख्या जारी नहीं की है.

सरकार ने घोषित की इमरजेंसी 

वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. उन्होंने डॉक्टर, नर्सों और हेल्थ कर्मियों से तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज में सहयोग देने करने की अपील की है. राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.  सरकार ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित की है. वही भूकंप के बाद कराकस के पास स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की खबर है. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ें-जहां कभी था हजारों का बसेरा, आज दूर-दूर तक सन्नाटा है पसरा; आखिर कैसे वीरान हुए ये खूबसूरत शहर?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Earthquake News EARTHQUAKE Venezuela Earthquake Caracas Earthquake
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