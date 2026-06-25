Venezuela Earthquak: भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात
Venezuela Earthquak: भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया. तेज झटकों के कारण कई बड़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ बिल्डिंग भी पूरी तरह ढह गई.
Venezuela Earthquak: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार शाम यानी भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह दो शक्तिशाली भूकंपों से दहल उठा. महज 40 सेकंड के अंतराल में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों में राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी. इमारतों के ढहने, लोगों के मलबे में फंसने और बड़े पैमाने पर बुनियादी नुकसान पहुंचने की खबरों के बीच सरकार ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का था और इसने कराकस के पश्चिम में स्थित याराकुय राज्य में 22 किलोमीटर की गहराई पर आया था. 39 सेकंड बाद 10 किलोमीटर की गहराई पर 7.5 तीव्रता का दूसरा और सबसे शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह पिछले करीब 100 साल में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है.
राजधानी कराकस में सबसे ज्यादा असर
भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया. तेज झटकों के कारण कई बड़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ बिल्डिंग भी पूरी तरह ढह गई. कई स्थान पर तो दीवार गिरने से घरों और दुकानों का सामान सड़कों पर दिखाई दिया. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों, ऑफिस और इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए थे. कई इलाकों में धूल के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग घबराकर भागते और मदद के लिए आवाज लगाते नजर आए.
ला गुआइरा राज्य में भी भारी नुकसान
राजधानी के उत्तर में स्थित ला गुआइरा राज्य को भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल बताया जा रहा है. नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार यहां कम से कम 15 इमारतें ढह गई. वहीं राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं.
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बचाव अभियान जारी कई लोगों को निकाला गया
वेनेजुएला की राजधानी में बचाव अभियान तेजी से जारी हैं. अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा बचावकर्मी राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं. कई स्थानों पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाकर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसजीएस के अनुसार इस आपदा के चलते कई लोगों की मौत की आशंका भी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक के बीच हो सकती है. हालांकि अधिकारियों ने अभी मृतकों या घायलों की संख्या जारी नहीं की है.
सरकार ने घोषित की इमरजेंसी
वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दी है. उन्होंने डॉक्टर, नर्सों और हेल्थ कर्मियों से तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज में सहयोग देने करने की अपील की है. राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. सरकार ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित की है. वही भूकंप के बाद कराकस के पास स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की खबर है. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है.
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