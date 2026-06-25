टेस्ट क्रिकेट का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने शतक जड़कर रचा इतिहास

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने जड़े शतक; साझेदारी 300 रनों के पार

टेस्ट क्रिकेट का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने जड़े शतक; साझेदारी 300 रनों के पार

New Zealand Opener Broke 96 Year Record: न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Jun 2026 10:29 PM (IST)
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Tom Latham and Devon Conway: न्यूजीलैंड के टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने शतक लगाकर 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है. पहले बैटिंग के लिए उतरी कीवी टीम के लिए ओपनर टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने इतिहास रच दिया. दोनों खिलाड़ियों ने 300 रन से ज्यादा की साझेदारी की.  

न्यूजीलैंड के ओपनरों ने तोड़ा 96 साल पुराना रिकॉर्ड 

बता दें कि 96 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूजीलैंड के दोनों ओपनरों ने टेस्ट की एक ही पारी में शतक लगाए. लैथम और कॉन्वे ने यह कमाल किया. इससे पहले 1930 में इंग्लैंड के ही खिलाफ खेले गए मैच में कीवी टीम के ओपनर स्ट्यूई डेम्पस्टर और जैकी मिल्स ने शतक जड़ा था. 

300 से ज्यादा की हुई साझेदारी

लैथम और कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 317 रनों की साझेदारी की. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले विकेट की 15वीं 300 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी रही. हालांकि रनों के लिहाज से साझेदारी रैंकिंग में 14वें पायदान पर आ गई यानी यह टेस्ट क्रिकेट की पहले विकेट के लिए 14वीं सबसे बड़ी साझेदारी रही. गौर करने वाली बात यह है कि लैथम और कॉन्वे ने टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार 300 या उससे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है. 

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी (पहले विकेट के लिए)

फिलहाल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नील मैकेंजी और ग्रीम स्मिथ के नाम पर दर्ज है. दोनों ने 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहले विकेट के लिए 415 रनों की साझेदारी की थी. 

टेस्ट क्रिकेट में 5 सबसे बड़ी साझेदारी (पहले विकेट के लिए)

नील मैकेंजी और ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका)- 415 रन बनाम बांग्लादेश 

वीनू मांकड़ और पंकज रॉय (भारत)- 413 रन- बनाम न्यूजीलैंड 

वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ (भारत)- 410 रन- बनाम पाकिस्तान 

ग्लेन टर्नर और टेर्री जार्विस (न्यूजीलैंड)- 387 रन- बनाम वेस्टइंडीज

बिल लॉरी और बॉब सिम्पसन (ऑस्ट्रेलिया)- 382 रन- बनाम वेस्टइंडीज.

 

यह भी पढे़ं: करो या मरो के मैच में टीम इंडिया ने दिखाया दम, बांग्लादेश को 136 पर किया ढेर; हर हाल में चाहिए जीत

Published at : 25 Jun 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
England Vs New Zealand Tom Latham ENG Vs NZ 3rd Test DEVON CONWAY
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