हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज10,000 रुपये में सबसे सस्ता मोबाइल देती है ये कंपनी, जाने कहां है इसकी फैक्टरी

10,000 रुपये में सबसे सस्ता मोबाइल देती है ये कंपनी, जाने कहां है इसकी फैक्टरी

Cheapest Mobile Phone Companies: भारत में हर कीमत के मोबाइल फोन मिलते हैं. इनकी कीमत 7000-8000 रुपये से शुरू होकर लाखों तक में जाती है. चलिए जानें कि सबसे सस्ते मोबाइल फोन कौन से हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Sep 2025 12:35 PM (IST)
भारत का मोबाइल फोन बाजार दुनिया में सबसे बड़ा और कॉम्पिटेटिव मार्केट माना जाता है. यहां हर बजट के हिसाब से स्मार्टफोन उपलब्ध होते हैं, लेकिन 10,000 रुपये तक का सेगमेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और बजट में भी है. इसका कारण यह है कि इस दाम में ग्राहक को न केवल बुनियादी फीचर्स मिल जाते हैं, बल्कि इंटरनेट, कैमरा और बड़े डिस्प्ले जैसी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं. 

अब सवाल यह है कि आखिर इस रेंज में सबसे सस्ते मोबाइल कौन सी कंपनियां देती हैं और उनकी फैक्ट्रियां कहां स्थित हैं.

कौन सी कंपनियां बनाती हैं सस्ते स्मार्टफोन

अगर बात करें सबसे सस्ते स्मार्टफोन की, तो itel, Infinix और Tecno जैसी कंपनियां अक्सर 7000 से 9000 रुपये तक के मॉडल पेश करती हैं. इनके फोन एंट्री-लेवल यूजर्स के लिए होते हैं और इनमें बेसिक प्रोसेसर, 2GB या 4GB RAM, 32GB या 64GB स्टोरेज और 4G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल रहते हैं. 

वहीं Xiaomi/Redmi और Realme भी 8000 से 10,000 रुपये तक के बजट फोन लगातार मार्केट में लॉन्च करते रहे हैं. दूसरी तरफ Samsung ने भी अपने Galaxy F सीरीज और M सीरीज के जरिए इस बजट में अच्छी पकड़ बनाई है.

कहां हैं इनकी फैक्ट्रियां 

जहां तक फैक्ट्रियों का सवाल है, कई कंपनियां अब मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में ही मोबाइल असेंबल या मैन्युफैक्चर कर रही हैं. Samsung की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्टरी नोएडा, उत्तर प्रदेश में है. यहां हर साल करोड़ों यूनिट्स बनाए जाते हैं, जिनमें बजट स्मार्टफोन भी शामिल हैं. इसके अलावा, सैमसंग की एक और यूनिट श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु में मौजूद है. Xiaomi भी भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करता है. इसकी फैक्ट्रियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं. 

कितनी कीमत में मिल जाते सस्ते फोन

यहां स्मार्टफोन के अलावा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB भी बनाए जाते हैं, जो मोबाइल निर्माण का अहम हिस्सा है. यही कारण है कि Xiaomi भारत में 10,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स लगातार पेश कर पाता है. Itel, Infinix और Tecno का मालिकाना अधिकार Transsion Holdings के पास है और इन ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा, उत्तर प्रदेश में मौजूद है. इन कंपनियों की रणनीति भारत में बजट सेगमेंट को टारगेट करने की रही है. यही वजह है कि इनके फोन अक्सर 7000-8000 रुपये तक में मिल जाते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 12:35 PM (IST)
