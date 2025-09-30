10,000 रुपये में सबसे सस्ता मोबाइल देती है ये कंपनी, जाने कहां है इसकी फैक्टरी

भारत का मोबाइल फोन बाजार दुनिया में सबसे बड़ा और कॉम्पिटेटिव मार्केट माना जाता है. यहां हर बजट के हिसाब से स्मार्टफोन उपलब्ध होते हैं, लेकिन 10,000 रुपये तक का सेगमेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और बजट में भी है. इसका कारण यह है कि इस दाम में ग्राहक को न केवल बुनियादी फीचर्स मिल जाते हैं, बल्कि इंटरनेट, कैमरा और बड़े डिस्प्ले जैसी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं.

अब सवाल यह है कि आखिर इस रेंज में सबसे सस्ते मोबाइल कौन सी कंपनियां देती हैं और उनकी फैक्ट्रियां कहां स्थित हैं.

कौन सी कंपनियां बनाती हैं सस्ते स्मार्टफोन

अगर बात करें सबसे सस्ते स्मार्टफोन की, तो itel, Infinix और Tecno जैसी कंपनियां अक्सर 7000 से 9000 रुपये तक के मॉडल पेश करती हैं. इनके फोन एंट्री-लेवल यूजर्स के लिए होते हैं और इनमें बेसिक प्रोसेसर, 2GB या 4GB RAM, 32GB या 64GB स्टोरेज और 4G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल रहते हैं.

वहीं Xiaomi/Redmi और Realme भी 8000 से 10,000 रुपये तक के बजट फोन लगातार मार्केट में लॉन्च करते रहे हैं. दूसरी तरफ Samsung ने भी अपने Galaxy F सीरीज और M सीरीज के जरिए इस बजट में अच्छी पकड़ बनाई है.

कहां हैं इनकी फैक्ट्रियां

जहां तक फैक्ट्रियों का सवाल है, कई कंपनियां अब मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में ही मोबाइल असेंबल या मैन्युफैक्चर कर रही हैं. Samsung की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्टरी नोएडा, उत्तर प्रदेश में है. यहां हर साल करोड़ों यूनिट्स बनाए जाते हैं, जिनमें बजट स्मार्टफोन भी शामिल हैं. इसके अलावा, सैमसंग की एक और यूनिट श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु में मौजूद है. Xiaomi भी भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करता है. इसकी फैक्ट्रियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं.

कितनी कीमत में मिल जाते सस्ते फोन

यहां स्मार्टफोन के अलावा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB भी बनाए जाते हैं, जो मोबाइल निर्माण का अहम हिस्सा है. यही कारण है कि Xiaomi भारत में 10,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स लगातार पेश कर पाता है. Itel, Infinix और Tecno का मालिकाना अधिकार Transsion Holdings के पास है और इन ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा, उत्तर प्रदेश में मौजूद है. इन कंपनियों की रणनीति भारत में बजट सेगमेंट को टारगेट करने की रही है. यही वजह है कि इनके फोन अक्सर 7000-8000 रुपये तक में मिल जाते हैं.

