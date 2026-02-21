हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChapati Movement: जब रोटी ने निभाया था भारत की आजादी में अहम किरदार, जानें कैसे कांपा था ब्रिटिश साम्राज्य?

Chapati Movement: जब रोटी ने निभाया था भारत की आजादी में अहम किरदार, जानें कैसे कांपा था ब्रिटिश साम्राज्य?

Chapati Movement: 1857 की शुरुआत में भारत में चपाती मूवमेंट शुरू हुआ. आइए जानते हैं क्या था यह मूवमेंट और इतने ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हिला दिया था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

Chapati Movement: 1857 की शुरुआत में ब्रिटिश राज के खिलाफ खुली बगावत शुरू होने से महीनों पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में कुछ अजीब होने लगा. गांव वाले एक बस्ती से दूसरी बस्ती में रोटियां भेजने लगे थे. कोई लिखा हुआ मैसेज नहीं था, कोई नारा नहीं था और कोई दिखने वाला इंस्ट्रक्शन नहीं था. इसके बावजूद भी चपातियों के इस चुपचाप सरकुलेशन ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में घबराहट पैदा कर दी थी. इस किस्से को चपाती मूवमेंट के नाम से जाना जाता है.

कैसे शुरू हुआ चपाती मूवमेंट?

ऐसा कहा जाता है कि यह घटना फरवरी 1857 में शुरू हुई थी. मथुरा जैसे इलाकों के गांव में चौकीदारों को अनजान मैसेंजर से कुछ रोटियां मिलीं. उन्हें और रोटियां बनाने और उन्हें आसपास के गांव में देने का ऑर्डर दिया गया था. यह तरीका आसान लेकिन काफी असरदार था. एक यात्री जो अक्सर जंगली इलाकों से निकलता था गांव के चौकीदार को चपातियां देता था और उससे कहता था कि वह उन्हें दोबारा बनाकर आगे बांट दे. रोटी के साथ कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी. कुछ ही दिनों में यह आंदोलन मथुरा, फर्रुखाबाद, गुड़गांव, अवध, रोहिलखंड और दिल्ली में तेजी से फैल गया.

ब्रिटिश पोस्टल सर्विस से भी तेज 

कॉलोनियल अधिकारियों को जिस बात ने काफी परेशान किया, वह थी इसकी रफ्तार. रिपोर्ट्स बताती थी कि चपातियां एक ही रात में लगभग 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती थी. यह उस समय के ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम से भी तेज था. यह नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड लेकिन दिखाई ना देने वाला लग रहा था. रोटी पर कोई लिखा हुआ कोड, कोई पॉलिटिकल पैम्फलेट और कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं होता था. पूरी तरह जांच करने के बावजूद भी ब्रिटिश इसका मकसद नहीं समझ पाए. 

ब्रिटिश अधिकारियों ने इस आंदोलन को बगावत की जमीन तैयार करने वाला एक संभावित सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम माना. मथुरा के उस समय के मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल ने इसे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताया जिससे रहस्यमई बेचैनी पैदा हुई. इसका साइकोलॉजिकल असर काफी ज्यादा था. यह सोचकर कि हजारों गांव चुपचाप एक अनजान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं सबसे ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डर फैल चुका था.

क्या यह बगावत का कोड था?

कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चपातियां एकता और सब की तैयारी के निशानी थी. रोटी पास करना शायद इस बात का हल्का सा इशारा था कि बगावत की तैयारी चल रही है.  दूसरों का कहना है कि यह एक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की तरह काम करता था, शायद तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेताओं से जुड़ी सेनाओं के साथ बाकियों के लिए खाने की सप्लाई लाइन पक्की करने के लिए.

ये भी पढ़ें: कितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
British Empire India Chapati Movement First War Of Independence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Chapati Movement: जब रोटी ने निभाया था भारत की आजादी में अहम किरदार, जानें कैसे कांपा था ब्रिटिश साम्राज्य?
जब रोटी ने निभाया था भारत की आजादी में अहम किरदार, जानें कैसे कांपा था ब्रिटिश साम्राज्य?
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
जनरल नॉलेज
कितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?
कितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget