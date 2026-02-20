हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?

कितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?

Madam Zehar Arrest: हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी मैडम जहर को गिरफ्तार कर लिया है. आइए जानते हैं भारत की पहली महिला डॉन और मैडम जहर के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

Madam Zehar Arrest: दिल्ली पुलिस ने हाल ही में खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ड्रग नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. नेहा को मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा बताया जाता है कि वह गैंग से जुड़े एक शूटर बॉबी कबूतर से जुड़ी है. इस गिरफ्तारी ने भारत के अंडरवर्ल्ड में महिला किरदारों के बारे में चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत की पहली जानी-मानी महिला डॉन कौन थी और मैडम जहर उसके सामने कहां टिकती है.

भारत की पहली महिला डॉन

संतोकबेन जडेजा को अक्सर भारत की पहली और सबसे ताकतवर महिला डॉन कहा जाता है. गुजरात के पोरबंदर में रहने वाली वह 1980 के दशक के आखिर में अपने पति की हत्या के बाद मशहूर हुई थी. उसके पति के बारे में कहा जाता है कि वह क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ा था. उस दौर के पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप था. कथित तौर पर उस पर लगभग 14 हत्याओं के इल्जाम थे.  यह सभी हत्या उसने बदले की कार्रवाई में की थी. ऐसा कहा जाता है कि उसके गैंग में 100 से 500 लोग थे. 

जो चीज उसे दूसरों से अलग बना दी थी वह सिर्फ क्रिमिनल कंट्रोल ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पहुंच भी थी. वह 1990 और 1995 के बीच गुजरात में लेजिसलेटिव असेंबली की मेंबर बनी. बाद में उसकी जिंदगी ने शबाना आजमी स्टारर फिल्म गॉड मदर को इंस्पायर किया.

लॉरेंस बिश्नोई की मैडम जहर 

इसके उलट खुशनुमा अंसारी को इन्वेस्टिगेटर लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क और हाशिम बाबा गैंग की एसोसिएट बताते हैं. पुलिस सोर्स के मुताबिक वह कथित तौर पर दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी. इसके बारे में इन्वेस्टिगेटर का दावा है की गैंग से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. उसका रोल ड्रग्स सिंडिकेट के कुछ हिस्सों को मैनेज करना, हथियारों के लॉजिस्टिक्स में मदद करना और  सर्विलेंस ऑपरेशन करना था. ऐसा कहा जाता है कि उसका निकनेम मैडम जहर नारकोटिक्स ऑपरेशन में उसके शामिल होने की वजह से पड़ा. 

पावर के दो अलग-अलग लेवल 

इन दोनों के बीच मुख्य अंतर ऑटोनॉमी और स्केल में है. संतोकबेन जडेजा ने अपना खुद का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसे लीड किया. ऐसा कहा जाता है कि उसने सैकड़ों वफादारों को कमांड किया और चुनावी पॉलिटिक्स में आ गई. उसका असर अंडरवर्ल्ड से आगे बढ़कर मेनस्ट्रीम पॉलीटिकल कॉरिडोर तक फैला हुआ था. इसके मुकाबले लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क जैसे गैंग से जुड़ी मैडम जहर बनी बनाई हायरार्की के अंदर काम करती दिखती है.

ये भी पढ़ें:  AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्ट-लेस प्रदर्शन पर क्या हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi Santokben Jadeja Madam Zehar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?
कितनी खतरनाक थी भारत की पहली महिला डॉन, उसके सामने कहां टिकती है लॉरेंस बिश्नोई की लेडी जहर?
जनरल नॉलेज
सर्कल रेट के हिसाब से दिल्ली का कौन-सा इलाका सबसे महंगा? जानें टॉप-5 महंगे एरिया के नाम
सर्कल रेट के हिसाब से दिल्ली का कौन-सा इलाका सबसे महंगा? जानें टॉप-5 महंगे एरिया के नाम
जनरल नॉलेज
AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्ट-लेस प्रदर्शन पर क्या हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्ट-लेस प्रदर्शन पर क्या हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
NSUI चीफ बने राजस्थान के विनोद जाखड़, क्या इन्हें अलग से सैलरी देती है कांग्रेस?
NSUI चीफ बने राजस्थान के विनोद जाखड़, क्या इन्हें अलग से सैलरी देती है कांग्रेस?
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस के चारों कार्यकर्ता गिरफ्तार, लगेंगी ये धाराएं
AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस के चारों कार्यकर्ता गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget