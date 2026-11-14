Pollution Health Effects: वायु प्रदूषण का असर इंसानी शरीर पर किस तरह से पड़ता है और क्या यह महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग रूप से हावी होता है, इस पर हाल ही में एक नया और चौंकाने वाला वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है. स्वीडन के करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी के शोधकर्ताओं ने मिलकर पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों पर एक गहन अध्ययन किया है. इस रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि जहरीली हवा का सामना कर रही महिलाओं में उम्र बढ़ने के संकेत पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से दिखाई दे रहे हैं.

प्रदूषण और जैविक उम्र का बढ़ता फासला

शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के दौरान पश्चिम बंगाल के फरक्का पावर प्लांट के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों के खून के नमूनों की जांच की. जीन की गतिविधि और रक्त में मौजूद विभिन्न आणविक संकेतों के आधार पर जब लोगों की जैविक उम्र का आकलन किया गया, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. जिन इलाकों में हवा का बहाव पावर प्लांट से होकर गुजरता था, वहां की महिलाओं की जैविक उम्र पुरुषों की तुलना में काफी आगे यानी अधिक उम्र की महसूस हुई. वैज्ञानिकों का कहना है कि लंबे समय तक जहरीले प्रदूषण के संपर्क में रहने से शरीर की कोशिकाओं पर जो दबाव पड़ता है, उसका असर महिलाओं के शरीर पर अधिक गहराई से दिखाई दे रहा है.

फरक्का प्लांट के आसपास के लोगों की जांच में क्या आया सामने?

यह विस्तृत अध्ययन सर्दियों के मौसम (2021-22) के दौरान किया गया था, जिसमें शोधकर्ताओं ने प्लांट के हवा की दिशा में और हवा की विपरीत दिशा में रहने वाले लोगों के घरों से हवा और खून के नमूने एकत्र किए. वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लांट की हवा की दिशा वाले इलाकों में हवा के भीतर वैनेडियम, आयरन, थैलियम और सेलेनियम जैसी जहरीली धातुओं की मात्रा काफी अधिक थी. इसके अलावा, खून की जांच में यह बात सामने आई कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शरीर में सूजन पैदा करने वाले जीन ज्यादा सक्रिय थे, जबकि कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाले जीन की कार्यक्षमता कम हो गई थी, जो लंबे समय तक रहने वाले शारीरिक तनाव का स्पष्ट संकेत है.

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महिलाओं पर मंडरा रहा दोहरा प्रदूषण संकट

वैज्ञानिकों का मानना है कि महिलाओं में जैविक उम्र तेजी से बढ़ने के पीछे सिर्फ बाहरी प्रदूषण ही नहीं, बल्कि घर के अंदर का प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी वजह है. ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर और अन्य ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं. चूंकि घरों में चूल्हा जलाने और खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं की होती है, इसलिए वे बाहर के प्रदूषण के साथ-साथ घर के भीतर उठने वाले चूल्हे के धुएं के संपर्क में भी लंबे समय तक रहती हैं. यही कारण है कि उन्हें एक साथ दोहरे प्रदूषण यानी घर के बाहर के थर्मल प्लांट के धुएं और घर के अंदर के चूल्हे के धुएं का सामना करना पड़ता है.

भारत के मैदानी इलाकों की गंभीर चिंताएं

भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में 80 से अधिक करोड़ लोग निवास करते हैं, और यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित हिस्सों में गिना जाता है. इस नए अध्ययन के नतीजे इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां नहीं बनाई जातीं, तब तक इस दोहरे प्रदूषण के संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

अध्ययन के निष्कर्षों पर क्या सावधानी?

शोध से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही यह अध्ययन प्रदूषण और जैविक उम्र के बीच एक मजबूत संबंध की ओर इशारा करता है, लेकिन इसे अंतिम या सीधा कारण नहीं माना जाना चाहिए. यह शोध एक सीमित समूह के लोगों पर और एक निश्चित समय पर किया गया था, इसलिए इस बात की पुष्टि के लिए भविष्य में और अधिक बड़े पैमाने पर व्यापक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है. इसके बावजूद, यह शोध इस बात की चेतावनी जरूर देता है कि वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों की बीमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की आंतरिक उम्र और कोशिकाओं को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है.

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