दुनिया के किस देश में कैसा है वीआईपी नंबर, जानें इनमें कितना होता है अंतर?

क्या आपने कभी सोचा है कि एक नंबर प्लेट सिर्फ पहचान का जरिया नहीं, बल्कि ताकत, लग्जरी और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी बन सकती है? दुनिया के अलग‑अलग देशों में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत और महत्व अंतरिक्ष की तरह बदलता है. जहां कुछ देशों में ये केवल स्टेटस सिंबल हैं, वहीं कुछ देशों में ये करोड़ों रुपये की नीलामी का विषय बन चुके हैं. आइए जानें कि भारत और दुनिया में VIP नंबर प्लेट्स कैसे अलग‑अलग रूप धारण करती हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है.

हर देश में अलग है VIP नंबर प्लेट का मतलब

दुनिया के कई देशों में वैनिटी या VIP नंबर प्लेट्स को अलग‑अलग महत्व दिया जाता है. UAE और खासकर Dubai में इनकी मांग इतनी अधिक है कि नीलामी में करोड़ों रुपये तक का आंकड़ा छू जाता है. भारत में हाल के वर्षों में HR88B8888 जैसी नंबर प्लेट्स ने ध्यान खींचा है, जिनके लिए बोली लाखों में लगती है. लेकिन अमेरिका या यूरोप के कई देशों में ऐसी प्लेट्स सिर्फ पहचान के लिए होती हैं, और कीमतों का स्तर आम जनता तक नहीं पहुंचता.

लग्जरी और सोशल स्टेटस का सिंबल

Dubai में VIP नंबर प्लेट्स सिर्फ वाहन पहचान नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी मानी जाती हैं. तीन‑चार अंकों वाली वैनिटी प्लेट्स को उच्चतम बोली के आधार पर दिया जाता है. उदाहरण के लिए, P 7 जैसी नंबर प्लेट नीलामी में करोड़ों में बिक चुकी है. इन प्लेट्स के मालिक आम तौर पर व्यवसायी या अमीर वर्ग के होते हैं. यहां की खासियत यह है कि संख्या का चयन खुद नहीं किया जा सकता, बल्कि नीलामी में जीतना पड़ता है.

भारत में वीआईपी नंबर प्लेट

भारत में VIP नंबर प्लेट्स की मांग धीरे‑धीरे बढ़ रही है. हरियाणा की नीलामी में HR88B8888 नंबर प्लेट 1.17 करोड़ रुपये में बिकी. चार अंकों या आठ अंकों वाली पसंदीदा संख्या को भाग्य और लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा, राज्य सरकारें इन प्लेट्स की नीलामी से राजस्व भी कमाती हैं.

यूरोप और अमेरिका के नियम

कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में VIP नंबर प्लेट्स का मतलब अलग होता है. अक्सर ये सरकारी, राजनयिक या पुलिस/सेना वाहन के लिए अलग कोड या रंग में होती हैं. आम जनता को सिर्फ संख्यात्मक बदलाव या सजावट की सीमित सुविधा मिलती है. कई जगहों पर प्लेट का व्यापार या नीलामी नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और चयन नियम लागू होते हैं.

