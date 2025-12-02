हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया के किस देश में कैसा है वीआईपी नंबर, जानें इनमें कितना होता है अंतर?

दुनिया के किस देश में कैसा है वीआईपी नंबर, जानें इनमें कितना होता है अंतर?

VIP नंबर प्लेट्स सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि लग्जरी, प्रतिष्ठा और कभी‑कभी भाग्य का प्रतीक बन चुकी हैं. आइए जानें कि भारत के अलावा किन देशों में इसका कल्चर है.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी सोचा है कि एक नंबर प्लेट सिर्फ पहचान का जरिया नहीं, बल्कि ताकत, लग्जरी और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी बन सकती है? दुनिया के अलग‑अलग देशों में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत और महत्व अंतरिक्ष की तरह बदलता है. जहां कुछ देशों में ये केवल स्टेटस सिंबल हैं, वहीं कुछ देशों में ये करोड़ों रुपये की नीलामी का विषय बन चुके हैं. आइए जानें कि भारत और दुनिया में VIP नंबर प्लेट्स कैसे अलग‑अलग रूप धारण करती हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है.

हर देश में अलग है VIP नंबर प्लेट का मतलब

दुनिया के कई देशों में वैनिटी या VIP नंबर प्लेट्स को अलग‑अलग महत्व दिया जाता है. UAE और खासकर Dubai में इनकी मांग इतनी अधिक है कि नीलामी में करोड़ों रुपये तक का आंकड़ा छू जाता है. भारत में हाल के वर्षों में HR88B8888 जैसी नंबर प्लेट्स ने ध्यान खींचा है, जिनके लिए बोली लाखों में लगती है. लेकिन अमेरिका या यूरोप के कई देशों में ऐसी प्लेट्स सिर्फ पहचान के लिए होती हैं, और कीमतों का स्तर आम जनता तक नहीं पहुंचता. 

लग्जरी और सोशल स्टेटस का सिंबल

Dubai में VIP नंबर प्लेट्स सिर्फ वाहन पहचान नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी मानी जाती हैं. तीन‑चार अंकों वाली वैनिटी प्लेट्स को उच्चतम बोली के आधार पर दिया जाता है. उदाहरण के लिए, P 7 जैसी नंबर प्लेट नीलामी में करोड़ों में बिक चुकी है. इन प्लेट्स के मालिक आम तौर पर व्यवसायी या अमीर वर्ग के होते हैं. यहां की खासियत यह है कि संख्या का चयन खुद नहीं किया जा सकता, बल्कि नीलामी में जीतना पड़ता है.

भारत में वीआईपी नंबर प्लेट

भारत में VIP नंबर प्लेट्स की मांग धीरे‑धीरे बढ़ रही है. हरियाणा की नीलामी में HR88B8888 नंबर प्लेट 1.17 करोड़ रुपये में बिकी. चार अंकों या आठ अंकों वाली पसंदीदा संख्या को भाग्य और लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा, राज्य सरकारें इन प्लेट्स की नीलामी से राजस्व भी कमाती हैं.

यूरोप और अमेरिका के नियम

कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में VIP नंबर प्लेट्स का मतलब अलग होता है. अक्सर ये सरकारी, राजनयिक या पुलिस/सेना वाहन के लिए अलग कोड या रंग में होती हैं. आम जनता को सिर्फ संख्यात्मक बदलाव या सजावट की सीमित सुविधा मिलती है. कई जगहों पर प्लेट का व्यापार या नीलामी नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और चयन नियम लागू होते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 03:19 PM (IST)
