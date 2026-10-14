2 जगह वोटर कार्ड बनवाने पर कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वोटर ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 7 भर कर हटवा सकते हैं।

Duplicate Voter ID Card: हाल ही में भारत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं और राजधानी में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. ऐसे माहौल में वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों पर लोगों का ध्यान गया है. एक मुद्दा उन लोगों से जुड़ा है जिनके नाम शहरों के बीच आने-जाने के बाद दो अलग-अलग जगह की वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं.

भारतीय कानून एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाता है और जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

कानून क्या कहता है?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 एक से ज्यादा वोटर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाती हैं. धारा 17 किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्र में रजिस्टर होने से रोकती है. इसी के साथ धारा 18 एक ही चुनाव क्षेत्र में एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगाती है. ये प्रावधान मिलकर यह तय करते हैं कि वोटर का सिर्फ एक ही वह रजिस्ट्रेशन होना चाहिए चाहे वह पहले कहीं भी रहता हो.

पुराना फिजिकल वोटर कार्ड रखने और जानबूझकर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बनाए रखने के बीच फर्क है. जो व्यक्ति कहीं और रहने चला जाता है और अपना पुराना रिकॉर्ड अपडेट करना भूल जाता है उसे वोटर लिस्ट में सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है. कानून के मुताबिक जानबूझकर गलत घोषणा करना और धोखाधड़ी से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करवाना ऐसे काम है जिन पर अपराधिक सजा हो सकती है. इस वजह से पुराना कार्ड मिलने पर यह मान लेने के बजाय की सजा अपने आप मिलेगी इसकी जांच और सुधार किया जाना चाहिए.





संभावित जेल और जुर्माना

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत घोषणाओं के बारे में बताती है. जानकारी के मुताबिक जो व्यक्ति जानबूझकर या फिर धोखाधड़ी से डुप्लीकेट वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में गलत घोषणा करता है उसे 1 साल तक की जेल,‌ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से अयोध्या या फिर डुप्लीकेट एंट्री को हटा भी सकता है.

यह नतीजा सही और भरोसमंद वोटर रिकॉर्ड के महत्व को बताते हैं. अधिकतम जेल की सजा हर उस व्यक्ति के लिए अपने आप लागू नहीं होती जिसके पास दो कार्ड मिल जाते हैं. क्या कोई अपराधिक अपराध हुआ है, ‌‌ यह संबंधित घोषणा और हालात पर निर्भर करता है. डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को हटाना एक अलग प्रशासनिक कदम है जिसका मकसद वोटर लिस्ट में सुधार करना है.

डुप्लीकेट एंट्री क्यों हो सकती हैं?

डुप्लीकेट एंट्री तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपना घर बदलता है और पुराने पते वाली एंट्री को हटवाए बिना नए पते पर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है. ऐसे में उस व्यक्ति के पास नए कार्ड के साथ-साथ पूर्ण कार्ड भी हो सकता है. इसका मकसद चुनावी जानकारी की जांच करना और उसमें सुधार करवाना है.

ऑनलाइन हटाने का अनुरोध कैसे करें?

बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक वोटर Voters.gov.in पर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जा सकते हैं. वोटर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं या फिर अकाउंट बना सकते हैं. इसके बाद डैशबोर्ड खोलकर फॉर्म 7 को चुन सकते हैं. इस फॉर्म का इस्तेमाल चुनावी एंट्री को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है.

आवेदक को उसे एंट्री से जुड़ा ईपीआईसी नंबर और चुनाव क्षेत्र की जानकारी देनी होगी जिसे हटाने का अनुरोध किया जा रहा है. उन्हें सही कारण चुनना होगा जैसे की डुप्लीकेट एंट्री या फिर निवास स्थान में बदलाव, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अनुरोध सबमिट करना होगा. सबमिट करने के बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.





ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

ऑफलाइन अनुरोध करने के लिए पास के चुनाव कार्यालय या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय से फॉर्म 7 लिया जा सकता है. फॉर्म भरने के बाद आवेदक को पुराने या फिर बेकार हो चुके वोटर कार्ड की कॉपी लगानी चाहिए और स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर को दस्तावेज सौंपने चाहिए. चुनावी प्रक्रिया के तहत वेरिफिकेशन के बाद एंट्री रद्द की जा सकती है.

सही चुनावी रिकॉर्ड बनाए रखना

अगर किसी को डुप्लीकेट वोटर जानकारी का पता चलता है तो उसे तुरंत इसे ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए. रजिस्ट्रेशन की जांच करना, बेकार हो चुकी एंट्री की पहचान करना और हटाने का सही अनुरोध सबमिट करने से उलझन से बचा जा सकता है. नियम यह है कि एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन दो चुनाव क्षेत्र में या फिर एक ही चुनाव क्षेत्र में दो बार नहीं होना चाहिए. सही रिकॉर्ड वोटर रजिस्ट्रेशन की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं और नागरिकों को कानून का पालन करने में मदद करते हैं.

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