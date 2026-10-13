नए गवर्नर को कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या दी जाती हैं सुविधाएं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राष्ट्रपति ने छह राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं।

राज्यपाल को ₹3.5 लाख मासिक वेतन, कर-मुक्त, मिलता है।

राजभवन, उच्च सुरक्षा, चिकित्सा, यात्रा सुविधाएं भी प्राप्त हैं।

राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है।

Governor salary in India: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए हैं. इससे कई संवैधानिक पदों पर बदलाव हुए हैं. सिक्किम के पूर्व राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर को केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है. राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो पहले केरल के राज्यपाल थे उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है. बृजमोहन राम को ओडीशा, डॉ सुधा यादव को कर्नाटक, डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है. इन नियुक्तियों ने इस पद से जुड़ी सैलरी, आधिकारिक सुविधा और जिम्मेदारी पर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है.

राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य स्तर पर वैसे ही भूमिका निभाता है जैसी केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की होती है. यह प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक है जिसमें औपचारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ आधिकारिक आवास, सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता भी दी जाती है.

मासिक सैलरी और टैक्स की स्थिति

रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के राज्यपाल को ₹3,50,000 की मासिक सैलरी मिलती है. यह राशि सभी राज्यों में एक समान है. राज्यपाल की सैलेरी इनकम टैक्स से मुक्त होती है. यह सरकार द्वारा दी जाने वाली आधिकारिक सुविधाओं और खर्चों से अलग है.







राजभवन में आधिकारिक आवास

राज्यपालों को राजभवन के नाम से जाना जाने वाला आधिकारिक आवास दिया जाता है. इस आवास को भव्य, सुरक्षित और अच्छी सुविधाओं से लैस बताया जाता है और इसके रखरखाव का खर्च सरकार ही उठती है. यह कार्यकाल के दौरान राज्यपाल का आधिकारिक घर होता है और पद से जुड़े कर्तव्यों को निभाने में मदद करता है. आवास की सुविधा का मतलब है कि राज्यपाल को आधिकारिक आवास के रखरखाव का खर्च अपनी जेब से नहीं उठाना पड़ता.

सुरक्षा, वाहन और यात्रा

इसी के साथ उच्च स्तरीय Z श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था और गार्ड भी दिए जाते हैं. आधिकारिक दौरों के लिए सरकारी वाहन और ड्राइवर भी उपलब्ध कराए जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हवाई, रेल या फिर सड़क मार्ग से होने वाली आधिकारिक यात्रा का खर्च उठाती है. यह व्यवस्थाएं संवैधानिक और सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करते समय राज्यपाल की आधिकारिक आवाजाही और सुरक्षा जरूरतों में मदद करती हैं.





मेडिकल देखभाल और प्रशासनिक सहायता

गवर्नर और उनके परिवार को स्पेशलिस्ट लेवल के इलाज सहित मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं. सरकारी बजट में ऑफिस से जुड़े खर्च जैसे टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं, साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट सहित स्टाफ सदस्यों की सैलरी भी शामिल होती है. इन प्रावधानों की वजह से गवर्नर का ऑफिस, इन खर्चों को मासिक सैलरी का हिस्सा माने बिना, प्रशासनिक और कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ काम कर पाते हैं.

नियुक्ति और संवैधानिक भूमिका

गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना कि जनता द्वारा सीधे चुनाव के जरिए. गवर्नर राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करते हैं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कड़ी के रूप में भी काम करते हैं. इस वजह से यह पत्र राज्य स्तरीय संवैधानिक प्रशासन को केंद्र से जोड़ता है और राज्य के चुने हुए पद से अलग रहता है.

कार्यकाल और ट्रांसफर

गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है. लेकिन खास बात यह है कि वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं. इसका मतलब है कि गवर्नर को कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया जा सकता है या फिर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है. संविधान एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों के गवर्नर के तौर पर काम करने की इजाजत भी देता है.

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रिटायरमेंट के बाद सुविधा

5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर गवर्नर को राजभवन खाली करना होता है. रिटायरमेंट के बाद पेंशन और कुछ सीमित सुविधा भी दी जाती है. हालांकि उनकी रकम या सटीक शर्तों के बारे में नहीं बताया गया है. कार्यकाल के बाद की ये व्यवस्थाएं पद पर रहते हुए मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं से अलग होती है.

कुल मिलाकर गवर्नर के पैकेज में ₹3.5 लाख की तय मासिक सैलरी के साथ-साथ सरकारी आवास, सुरक्षा, यात्रा, मेडिकल देखभाल और स्टाफिंग सपोर्ट शामिल होता है.

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