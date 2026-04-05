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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWhat Is Buffer State: क्या होते हैं बफर स्टेट, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ये मोहरे जंग में कैसे पलट देते हैं बाजी?

What Is Buffer State: क्या होते हैं बफर स्टेट, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ये मोहरे जंग में कैसे पलट देते हैं बाजी?

Buffer State Meaning: बफर स्टेट दो प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच स्थित वे देश हैं जो किसी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं. इनका काम बड़ी सेनाओं को सीधे टकराव से बचाना और संतुलन बनाए रखना है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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What Is Buffer State: दुनिया के नक्शे पर कुछ देश सिर्फ अपनी सीमाओं के लिए नहीं, बल्कि दो बड़े दुश्मनों को आपस में भिड़ने से रोकने के लिए जाने जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर इन देशों को बफर स्टेट कहा जाता है. यह शब्द सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी कार में लगा शॉक एब्जॉर्बर करता है, जो झटकों को खुद झेलकर गाड़ी को सुरक्षित रखता है. ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये छोटे देश अक्सर बड़े युद्धों को टालने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं. आइए इनके बारे में जानें.

क्या है बफर स्टेट का मतलब?

बफर स्टेट को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि दो ऐसे पड़ोसी हैं जो एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, अगर उनके घरों की दीवारें आपस में सटी होंगी, तो छोटी सी बात पर भी खूनी संघर्ष हो सकता है. लेकिन अगर उन दोनों घरों के बीच में एक छोटा सा बगीचा या खाली मैदान हो, तो उनका सीधा सामना नहीं होगा. वैश्विक राजनीति में यही बीच का रास्ता बफर स्टेट कहलाता है. यह दो शक्तिशाली और प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच स्थित एक तटस्थ देश होता है, जो उनकी सीमाओं को सीधे टकराने से रोकता है. 

किस काम आते हैं बफर स्टेट?

बफर स्टेट का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण काम युद्ध की संभावना को न्यूनतम करना है. जब दो महाशक्तियों की सेनाएं एक-दूसरे की सीमा पर आमने-सामने खड़ी होती हैं, तो एक छोटी सी गलतफहमी भी महायुद्ध छेड़ सकती है. बफर स्टेट बीच में होने की वजह से दोनों सेनाओं के बीच एक सुरक्षित दूरी बनी रहती है. यह भौगोलिक दूरी अचानक होने वाले हमलों के खतरे को कम कर देती है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है. इसी वजह से इन्हें शांति बनाए रखने वाला सुरक्षा कवच भी कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: प्रॉक्सी वॉर से ब्लैक-चैनल टॉक तक... ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे इन 10 शब्दों का क्या है मतलब?

पावर बैलेंस बनाए रखने की कला

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति का संतुलन बहुत मायने रखता है. बफर स्टेट किसी भी एक गुट या महाशक्ति के पाले में पूरी तरह शामिल नहीं होते हैं. उनकी यह तटस्थता सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक महाशक्ति दूसरे पर हावी न हो सके. अगर कोई बफर स्टेट किसी एक पक्ष की ओर झुकने लगता है, तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाता है और युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं. इसलिए, इन देशों का स्वतंत्र और न्यूट्रल रहना पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है. 

संकट के समय बड़ी भूमिका

जब दो बड़े देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह टूट जाते हैं और बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ये बफर स्टेट एक मीडिएटर या संदेशवाहक के रूप में उभरते हैं. अपनी भौगोलिक स्थिति और तटस्थ छवि के कारण ये दोनों पक्षों के लिए भरोसेमंद होते हैं. कई बार युद्धविराम की शर्तें तय करने या गुप्त संदेश भेजने के लिए इन्हीं देशों की जमीन का इस्तेमाल किया जाता है. ये देश तनाव को चरम पर पहुंचने से पहले ही बातचीत के जरिए उसे ठंडा करने की क्षमता रखते हैं.

कहां से आया बफर स्टेट का विचार?

बफर स्टेट का विचार मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं सदी के दौरान तब पैदा हुआ, जब दुनिया की महाशक्तियां अपना साम्राज्य फैलाने की होड़ में थीं. उस दौर के भू-राजनीतिक सिद्धांतों के तहत यह तय किया गया कि बड़े साम्राज्यों के बीच छोटे देशों को एक 'ढाल' की तरह रखा जाए. हालांकि, बफर स्टेट होना हमेशा सुखद नहीं होता है. कई बार इन छोटे देशों को अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करना पड़ता है और वे हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं उनके शक्तिशाली पड़ोसी उन्हें अपनी लड़ाई का अखाड़ा न बना लें. 

कौन से देश है बफर स्टेट?

आज के दौर में मंगोलिया, नेपाल और भूटान बफर स्टेट के सबसे सटीक उदाहरण हैं. मंगोलिया दो विशाल शक्तियों रूस और चीन के बीच स्थित है और दोनों के बीच एक संतुलनकारी दीवार का काम करता है. ठीक इसी तरह, नेपाल और भूटान दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले और परमाणु शक्ति संपन्न देशों, भारत और चीन के बीच स्थित हैं. इन देशों की मौजूदगी की वजह से ही भारत और चीन की मुख्य सेनाएं कई मोर्चों पर एक-दूसरे से सीधे संपर्क में नहीं आतीं, जिससे बड़े संघर्ष टल जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: US Leaving NATO Impact: अमेरिका नाटो से अलग हुआ तो किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा, क्या खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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