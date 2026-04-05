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गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म, इस पक्षी के घोसले में होते हैं अलग-अलग कमरे, कहलाता है बेस्ट आर्किटेक्ट
दुनिया में एक पक्षी ऐसा है जिसका घोंसला एक ऐसा वातानुकूलित घर है, जो अपनी खास बुनावट से सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है. इसमें लंबी प्रवेश सुरंग और भीतर अलग-अलग कमरे होते हैं.
परिंदों की दुनिया में बया (Baya Weaver) एक ऐसा नाम है, जिसके आगे बड़े-बड़े इंजीनियरों की तकनीक भी फीकी पड़ जाती है. जब हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए भारी-भरकम एसी और हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तब यह नन्हा सा पक्षी घास के चंद तिनकों से ऐसा स्मार्ट होम तैयार करता है जो हर मौसम में खुद को ढाल लेता है. इसकी बुनावट और संरचना इतनी सटीक होती है कि इसे पक्षी जगत का 'बेस्ट आर्किटेक्ट' कहा जाता है. आइए इसके घोसले के बारे में जानें.
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Published at : 05 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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