गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म, इस पक्षी के घोसले में होते हैं अलग-अलग कमरे, कहलाता है बेस्ट आर्किटेक्ट

बया पक्षी का घोंसला केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है. इसे घास के गीले और सूखे तिनकों को आपस में गूंथकर बनाया जाता है. इस पक्षी की चोंच किसी सुई की तरह काम करती है, जो तिनकों को इतनी मजबूती से बुनती है कि तेज आंधी और बारिश भी इस घोंसले का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है.