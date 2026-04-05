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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजगर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म, इस पक्षी के घोसले में होते हैं अलग-अलग कमरे, कहलाता है बेस्ट आर्किटेक्ट

गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म, इस पक्षी के घोसले में होते हैं अलग-अलग कमरे, कहलाता है बेस्ट आर्किटेक्ट

दुनिया में एक पक्षी ऐसा है जिसका घोंसला एक ऐसा वातानुकूलित घर है, जो अपनी खास बुनावट से सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है. इसमें लंबी प्रवेश सुरंग और भीतर अलग-अलग कमरे होते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Apr 2026 12:08 PM (IST)
दुनिया में एक पक्षी ऐसा है जिसका घोंसला एक ऐसा वातानुकूलित घर है, जो अपनी खास बुनावट से सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है. इसमें लंबी प्रवेश सुरंग और भीतर अलग-अलग कमरे होते हैं.

परिंदों की दुनिया में बया (Baya Weaver) एक ऐसा नाम है, जिसके आगे बड़े-बड़े इंजीनियरों की तकनीक भी फीकी पड़ जाती है. जब हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए भारी-भरकम एसी और हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तब यह नन्हा सा पक्षी घास के चंद तिनकों से ऐसा स्मार्ट होम तैयार करता है जो हर मौसम में खुद को ढाल लेता है. इसकी बुनावट और संरचना इतनी सटीक होती है कि इसे पक्षी जगत का 'बेस्ट आर्किटेक्ट' कहा जाता है. आइए इसके घोसले के बारे में जानें.

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बया पक्षी का घोंसला केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है. इसे घास के गीले और सूखे तिनकों को आपस में गूंथकर बनाया जाता है. इस पक्षी की चोंच किसी सुई की तरह काम करती है, जो तिनकों को इतनी मजबूती से बुनती है कि तेज आंधी और बारिश भी इस घोंसले का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है.
बया पक्षी का घोंसला केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है. इसे घास के गीले और सूखे तिनकों को आपस में गूंथकर बनाया जाता है. इस पक्षी की चोंच किसी सुई की तरह काम करती है, जो तिनकों को इतनी मजबूती से बुनती है कि तेज आंधी और बारिश भी इस घोंसले का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है.
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इसकी खास लटकती हुई बनावट इसे दुनिया के बाकी पक्षियों के घोंसलों से बिल्कुल अलग और ज्यादा सुरक्षित बनाती है. इस घोंसले की सबसे बड़ी खासियत इसका नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है.
इसकी खास लटकती हुई बनावट इसे दुनिया के बाकी पक्षियों के घोंसलों से बिल्कुल अलग और ज्यादा सुरक्षित बनाती है. इस घोंसले की सबसे बड़ी खासियत इसका नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है.
Published at : 05 Apr 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Bird Nest Baya Weaver Bird Nest With Rooms

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