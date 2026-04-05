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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Jewelry: सोने-चांदी और हीरे की ही ज्वेलरी क्यों बनती है, एल्युमीनियम और तांबे की क्यों नहीं?

Gold Jewelry: सोने-चांदी और हीरे की ही ज्वेलरी क्यों बनती है, एल्युमीनियम और तांबे की क्यों नहीं?

Gold Jewelry: गहने हमेशा सोने, चांदी और डायमंड से ही बनते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने के लिए एल्युमीनियम या फिर तांबे का इस्तेमाल क्यों नहीं होता.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Apr 2026 03:37 PM (IST)
Gold Jewelry: गहने हमेशा सोने, चांदी और डायमंड से ही बनते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने के लिए एल्युमीनियम या फिर तांबे का इस्तेमाल क्यों नहीं होता.

Gold Jewelry: गहनों का संबंध हमेशा से सोने, चांदी और हीरों से ही रहा है. लेकिन यह सिर्फ परंपरा या फिर लग्जरी की बात नहीं है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. आइए जानते हैं कि गहनों को कभी भी एल्युमीनियम और तांबे जैसी धातुओं से क्यों नहीं बनाया जाता. जानें क्या है इसके पीछे की वजह.

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सोना और चांदी अपनी कुदरती चमक के लिए पहचाने जाते हैं. यह सालों तक बिना फीके पड़े वैसे ही बने रहते हैं. हीरे तो इस मामले में और भी आगे हैं. रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वे बेजोड़ चमक देते हैं. वहीं एल्युमीनियम जल्दी ही फीका पड़ जाता है और तांबा समय के साथ अपनी सुंदरता खो देता है.
सोना और चांदी अपनी कुदरती चमक के लिए पहचाने जाते हैं. यह सालों तक बिना फीके पड़े वैसे ही बने रहते हैं. हीरे तो इस मामले में और भी आगे हैं. रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वे बेजोड़ चमक देते हैं. वहीं एल्युमीनियम जल्दी ही फीका पड़ जाता है और तांबा समय के साथ अपनी सुंदरता खो देता है.
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सोना हवा, पानी या फिर पसीने के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता. इससे यह जंग लगने से पूरी तरह सुरक्षित रहता है. चांदी थोड़ी-बहुत काली पड़ सकती है लेकिन उसे आसानी से साफ किया जा सकता है. तांबे में ऑक्सीकरण होता है और वह हरा पड़ जाता है और एल्युमीनियम वातावरण और त्वचा के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है.
सोना हवा, पानी या फिर पसीने के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता. इससे यह जंग लगने से पूरी तरह सुरक्षित रहता है. चांदी थोड़ी-बहुत काली पड़ सकती है लेकिन उसे आसानी से साफ किया जा सकता है. तांबे में ऑक्सीकरण होता है और वह हरा पड़ जाता है और एल्युमीनियम वातावरण और त्वचा के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है.
Published at : 05 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Silver Diamond Gold Jewelry

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