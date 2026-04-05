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Gold Jewelry: सोने-चांदी और हीरे की ही ज्वेलरी क्यों बनती है, एल्युमीनियम और तांबे की क्यों नहीं?
Gold Jewelry: गहने हमेशा सोने, चांदी और डायमंड से ही बनते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने के लिए एल्युमीनियम या फिर तांबे का इस्तेमाल क्यों नहीं होता.
Gold Jewelry: गहनों का संबंध हमेशा से सोने, चांदी और हीरों से ही रहा है. लेकिन यह सिर्फ परंपरा या फिर लग्जरी की बात नहीं है. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. आइए जानते हैं कि गहनों को कभी भी एल्युमीनियम और तांबे जैसी धातुओं से क्यों नहीं बनाया जाता. जानें क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 05 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :Silver Diamond Gold Jewelry
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प्रेम कुमारJournalist
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