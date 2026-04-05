सोना और चांदी अपनी कुदरती चमक के लिए पहचाने जाते हैं. यह सालों तक बिना फीके पड़े वैसे ही बने रहते हैं. हीरे तो इस मामले में और भी आगे हैं. रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वे बेजोड़ चमक देते हैं. वहीं एल्युमीनियम जल्दी ही फीका पड़ जाता है और तांबा समय के साथ अपनी सुंदरता खो देता है.