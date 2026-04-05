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दुनिया में कहां बनते हैं सबसे ज्यादा कंडोम, इस मामले में भारत किस नंबर पर?
ईरान-अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक कंडोम बाजार संकट में है. कच्चे माल की कमी और समुद्री रास्तों में रुकावट से भारत में कंडोम 50% तक महंगे हो सकते हैं. आइए जानें सबसे ज्यादा कंडोम का उत्पादन कहां है.
दुनिया में जब भी कहीं युद्ध छिड़ता है, तो उसका असर सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रहता है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब कंडोम बाजार में खलबली मचा दी है. पश्चिम एशिया के बिगड़े हालात की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में कंडोम की भारी कमी होने का डर सता रहा है. कंडोम बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की किल्लत और समुद्री रास्तों में रुकावट ने इस इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
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Published at : 05 Apr 2026 01:22 PM (IST)
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