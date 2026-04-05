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दुनिया में कहां बनते हैं सबसे ज्यादा कंडोम, इस मामले में भारत किस नंबर पर?

ईरान-अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक कंडोम बाजार संकट में है. कच्चे माल की कमी और समुद्री रास्तों में रुकावट से भारत में कंडोम 50% तक महंगे हो सकते हैं. आइए जानें सबसे ज्यादा कंडोम का उत्पादन कहां है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Apr 2026 01:22 PM (IST)
ईरान-अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक कंडोम बाजार संकट में है. कच्चे माल की कमी और समुद्री रास्तों में रुकावट से भारत में कंडोम 50% तक महंगे हो सकते हैं. आइए जानें सबसे ज्यादा कंडोम का उत्पादन कहां है.

दुनिया में जब भी कहीं युद्ध छिड़ता है, तो उसका असर सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रहता है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब कंडोम बाजार में खलबली मचा दी है. पश्चिम एशिया के बिगड़े हालात की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है, जिससे भारत समेत दुनिया भर में कंडोम की भारी कमी होने का डर सता रहा है. कंडोम बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की किल्लत और समुद्री रास्तों में रुकावट ने इस इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

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ईरान-अमेरिका संघर्ष का सीधा असर कंडोम उत्पादन पर पड़ने लगा है. कंडोम बनाने के लिए पेट्रो-केमिकल प्रोडक्ट्स, सिलिकॉन ऑयल और अमोनिया जैसे रसायनों की जरूरत होती है. समुद्री रास्तों में तनाव के कारण इन कच्चे मालों की आपूर्ति बाधित हुई है. जानकारों का मानना है कि अमोनिया की कीमतों में 50 फीसदी तक का उछाल आ सकता है.
ईरान-अमेरिका संघर्ष का सीधा असर कंडोम उत्पादन पर पड़ने लगा है. कंडोम बनाने के लिए पेट्रो-केमिकल प्रोडक्ट्स, सिलिकॉन ऑयल और अमोनिया जैसे रसायनों की जरूरत होती है. समुद्री रास्तों में तनाव के कारण इन कच्चे मालों की आपूर्ति बाधित हुई है. जानकारों का मानना है कि अमोनिया की कीमतों में 50 फीसदी तक का उछाल आ सकता है.
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अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो भारत में कंडोम की खुदरा कीमतों में भी 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डालेगी. भारत में कंडोम का बाजार कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि लगभग 8,170 करोड़ रुपये का एक विशाल उद्योग है. भारत न केवल इसका बड़ा उपभोक्ता है, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक भी है.
अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो भारत में कंडोम की खुदरा कीमतों में भी 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डालेगी. भारत में कंडोम का बाजार कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि लगभग 8,170 करोड़ रुपये का एक विशाल उद्योग है. भारत न केवल इसका बड़ा उपभोक्ता है, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक भी है.
Published at : 05 Apr 2026 01:22 PM (IST)
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Iran Israel US War Condom Producer Condom Manufacturing Thailand Condom Export

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