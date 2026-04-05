दुनिया में कहां बनते हैं सबसे ज्यादा कंडोम, इस मामले में भारत किस नंबर पर?

अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो भारत में कंडोम की खुदरा कीमतों में भी 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डालेगी. भारत में कंडोम का बाजार कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि लगभग 8,170 करोड़ रुपये का एक विशाल उद्योग है. भारत न केवल इसका बड़ा उपभोक्ता है, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक भी है.