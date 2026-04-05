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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

Dehradun News In Hindi: 235 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब तक साढ़े छह घंटे से अधिक का समय भी लग जात्ता है. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.एकरास्ता हरिद्वार के लिए भी निकलेगा.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 05 Apr 2026 03:02 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली का सफर अब साढ़े छह घंटे के बजाय महज ढाई घंटे में तय होगा, जी हां इसी महीने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. 235 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब तक साढ़े छह घंटे से अधिक का समय भी लग जात्ता है. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी.

फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दी और दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नींव रखी. इसे तीन चरणों में पूरा किया गया. पहला अक्षरधाम (दिल्ली) से EPE जंक्शन तक, दूसरा EPE जंक्शन से सहारनपुर बायपास तक और तीसरा सहारनपुर से देहरादून तक. इसका कुछ हिस्सा पहले ही आम जनता के लिए खोला जा चुका था, लेकिन 14 अप्रैल को पूरा कॉरिडोर एक साथ चालू हो जाएगा.

रास्ता कहां से होकर गुजरेगा?

यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के नजदीक से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होते हुए देहरादून पहुंचता है. खास बात यह है कि पुराने रास्ते की तुलना में दूरी भी घटेगी 235 किलोमीटर की जगह अब सिर्फ 213 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने पर यह सफर ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा.

सिर्फ देहरादून नहीं, आगे भी रास्ता खुलेगा

इस एक्सप्रेसवे से एक रास्ता हरिद्वार की तरफ भी निकलेगा जो सीधे चार धाम हाईवे से जुड़ेगा. इसका मतलब है कि ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और आगे हिमालय की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक्सप्रेसवे वरदान साबित होगा. धार्मिक पर्यटन और पहाड़ी पर्यटन दोनों को इससे सीधा फायदा मिलेगा.

12,000 करोड़ में क्या-क्या बना?

12,000 करोड़ की लागत से बने इस 6-लेन एक्सप्रेसवे में सिर्फ सड़क नहीं है. इसमें 7 इंटरचेंज, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 10 पुल और 14 वेसाइड सुविधाएं शामिल हैं. लंबी दूरी के यात्रियों के लिए रास्ते में रुककर खाने-पीने और आराम करने की व्यवस्था भी होगी.

जंगल के बीच से गुजरता है रास्ता

देहरादून से पहले आखिरी 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है. यहां सबसे बड़ी चुनौती थी विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाना. इंजीनियरों ने इसका हल निकाला और कुछ ऐसे काम किए जो इस एक्सप्रेसवे को बाकियों से अलग करते हैं.

डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है. इससे भी बड़ी बात एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर यहां बनाया गया है. सड़क जमीन से ऊपर उठाकर बनाई गई है ताकि नीचे जंगली जानवर बेरोकटोक आ-जा सकें. इसके अलावा हाथियों के लिए 200 मीटर लंबे दो अंडरपास और जानवरों के आने-जाने के लिए 6 अलग रास्ते भी बनाए गए हैं.

आम लोगों को क्या फायदा?

दिल्ली-देहरादून हाईवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो ट्रैफिक का बोझ रहता है, उसमें अब काफी राहत मिलेगी. हफ्ते के अंत में मसूरी-देहरादून जाने वाले पर्यटकों की भीड़ हो या फिर हरिद्वार-ऋषिकेश जाने वाले तीर्थयात्री सबके लिए यह एक्सप्रेसवे सफर को कम थकाऊ और ज्यादा सुविधाजनक बनाएगा.

उत्तराखंड के लिहाज से भी यह बड़ा बदलाव है. दिल्ली से इतनी आसान कनेक्टिविटी पर्यटन को नई रफ्तार देगी और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह अच्छी खबर है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS Delhi Dehradun Expressway
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