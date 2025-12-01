VIP Number Plates: हाल ही में हरियाणा के सोनीपत के कुंडली आरटीओ में नंबर प्लेट HR88B8888 के लिए 1.17 करोड़ रुपए की जबरदस्त बोली लगाई गई है. यह भारत में बिका सबसे महंगा वीआईपी नंबर है. इस बोली ने पिछले सभी रिकार्ड को तोड़ दिया है और हरियाणा को फैंसी गाड़ी नंबरों के लिए देश का सबसे बड़ा हब बना दिया है. हरियाणा के अलावा केरल में भी वीआईपी नंबर प्लेट की काफी ज्यादा मांग है. नए दौर में प्रीमियम नंबरों का क्रेज कई राज्यों में एक सीरियस ट्रैंड बन चुका है. लग्जरी कार मालिक, बिजनेस एलिट और कलेक्टरों के बीच यह ट्रेंड काफी प्रचलित है.

वीआईपी नंबर की डिमांड के लिए भारत का नंबर वन राज्य

हरियाणा भारत के वीआईपी नंबर मार्केट में सबसे आगे है. सोनीपत में हुई नीलामी ने इस बात को और ज्यादा साफ कर दिया है. हरियाणा में हर हफ्ते ऑनलाइन ऑक्शन होते हैं और यहां कॉम्पिटीशन काफी ज्यादा है. यह कॉम्पिटीशन 0001, 0007, 0786, 9999 और 8888 जैसे प्रीमियम नंबरों के लिए काफी ज्यादा है. इन नंबरों के लिए अक्सर करोड़ों में बोली लगती है.

प्रीमियम नंबरों के लिए दूसरा सबसे हॉट मार्केट

केरल लगातार एक बड़ा कॉम्पिटीटर बना हुआ है. अप्रैल 2025 में नंबर 'KL07DG0007' ₹45.99 लाख में बिका था. इससे पहले 2018 में 'KL01CK0001' ₹31 लाख में बिका था. केरल का बड़ा लग्जरी कार कल्चर और मजबूत एनआरआई असर इस ट्रेंड में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है.

भारत में अब तक बिके सबसे महंगे वीआईपी नंबर

वैसे तो हरियाणा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है लेकिन कई राज्यों में प्रीमियम नंबर प्लेट के लिए एक बड़ी रकम की नीलामी हुई है. चंडीगढ़ में 0001 नंबर का काफी ज्यादा जुनून है. यहां 2022 में 'CH01AN0001' ₹26.05 लाख में बिका था. इसके अलावा महाराष्ट्र में एक स्ट्रक्चर्ड बिडिंग सिस्टम है जहां मुंबई की 0001 प्लेट अक्सर 30-40 लाख रुपए से ऊपर जाती है. राजस्थान की RJ45CG0001 भी 16.05 लाख रुपए में बिकी थी. इसके अलावा कर्नाटक की प्रीमियम सीरीज अक्सर 15 लाख रुपए को पार कर जाती है और दिल्ली की DL4CND0001 लग्जरी कार खरीदारों के बीच काफी ज्यादा पसंदीदा बनी हुई है.

पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य भी शामिल

पंजाब के मोहाली जिले में PB65AM001 के लिए ₹1200000 से ज्यादा की बोली लगी, जबकि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में UP16BH0001 जैसी सीरीज के लिए 10 लाख से ज्यादा की प्रीमियम बोलियां लग जाती हैं. जेम्स बॉन्ड से प्रेरित 007 जैसी पॉपुलर नंबर सीरीज की हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कई राज्यों में बहुत ज्यादा मांग है.

