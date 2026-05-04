तेल संकट के बीच इन देशों में अभी भी मिल रही है सबसे सस्ती एलपीजी, जानें क्या है वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विकसित देशों में टैक्स, कम सब्सिडी के कारण एलपीजी महंगी मिलती है।

LPG Prices: मिडिल ईस्ट चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ देश एलपीजी काफी कम कीमतों पर दे रहे हैं. जिन देशों के पास नेचुरल गैस के भंडार हैं और जिन्हें सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है वह अपने देश में एलपीजी की कीमतें दुनिया के औसत से काफी कम रख रहे हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

अभी एलपीजी सबसे सस्ती कहां है?

अल्जीरिया, अंगोला, कतर, कुवैत और कजाकिस्तान जैसे देश दुनिया भर में सबसे कम कीमतों पर एलपीजी देने वाले देशों में शामिल हैं. अल्जीरिया में कीमतें ₹7 से ₹9 प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं. इसी के साथ कजाकिस्तान में कीमत ₹18 से ₹22 प्रति लीटर के बीच रहती है.

नेचुरल गैस के भंडार से कीमतें कम रहती हैं

सस्ती एलपीजी मिलने की सबसे बड़ी वजह इसकी स्थानीय उपलब्धता है. अल्जीरिया और कतर जैसे देशों के पास नेचुरल गैस के काफी बड़े भंडार हैं. क्योंकि एलपीजी नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग से ही बनती है इस वजह से इन देशों को इसके लिए दूसरे देशों से ज्यादा मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, बीमा और करेंसी में उतार-चढ़ाव जैसी बड़ी लागतें बच जाती हैं.

सरकार की भारी सब्सिडी

कई देशों में सरकारें ईंधन की लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा लेती हैं. ईरान और इंडोनेशिया जैसे देश ईंधन पर भारी सब्सिडी देने के लिए जाने जाते हैं. असल में ईरान दुनिया भर में एनर्जी पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाले देशों में से एक रहा है. ये सब्सिडी इस बात को पक्का करती हैं कि दुनिया भर में कोई संकट आने पर भी नागरिकों को एलपीजी सस्ती कीमतों पर मिलती रहे.

बाजार की कीमतों के बजाय तय कीमत

उन देशों के उलट जहां ईंधन की कीमतें दुनिया के बाजार के हिसाब से रोज बदलती रहती हैं खाड़ी के कई देश कीमतों को तय करने के लिए एक कंट्रोल्ड सिस्टम अपनाते हैं. कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में सरकार अपने देश में एलपीजी की कीमत खुद तय करती हैं.

देश में उत्पादन का बड़ा फायदा

अंगोला और कजाकिस्तान जैसे देश अपने देश में ही तेल और गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं. क्योंकि वे अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते हैं इस वजह से वे अपने देश में कीमतें कम रख सकते हैं.

दूसरी जगहों पर एलपीजी महंगी क्यों?

यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में एलपीजी की कीमतें ₹3000 से ₹6000 प्रति सिलेंडर के बीच होती है. इसकी वजह बिल्कुल साफ है. ज्यादा टैक्स, काफी कम सब्सिडी और बाजार से जुड़ी कीमतों पर निर्भरता.

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