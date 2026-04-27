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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHindu Birth Rate: धीरेंद्र शास्त्री के 'चार बच्चे पैदा करो' वाले बयान पर बवाल, जानें अभी देश में क्या है हिंदुओं का बर्थ रेट?

Hindu Birth Rate: धीरेंद्र शास्त्री के 'चार बच्चे पैदा करो' वाले बयान पर बवाल, जानें अभी देश में क्या है हिंदुओं का बर्थ रेट?

Hindu Birth Rate: हाल ही में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू चार बच्चे पैदा करें. आइए जानते हैं कि भारत में हिंदुओं के बीच जन्म दर क्या है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Apr 2026 03:11 PM (IST)
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  • धीरेंद्र शास्त्री ने चार बच्चे पैदा करने की अपील की।
  • राष्ट्रीय हिंदू प्रजनन दर 1.94, 2.1 से कम है।
  • अन्य समुदायों में भी प्रजनन दर कम हुई है।
  • तीन दशकों में हिंदुओं की प्रजनन दर में भारी गिरावट।

Hindu Birth Rate: जाने माने आध्यात्मिक गुरु और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में अपने हालिया बयान से पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है. उन्होंने हिंदुओं से यह अपील की है कि वे चार बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को आरएसएस को समर्पित कर दें. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े नेताओं की मौजूदगी में दिए गए इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. इस विवाद के बीच आइए जानते हैं कि आज भारत में हिंदुओं के बीच असल जन्म दर क्या है.

हिंदुओं की प्रजनन दर 

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के मुताबिक भारत में हिंदुओं के बीच कुल प्रजनन दर अभी 1.94 है. यह रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफी कम है. यह वह स्तर है जिसे आबादी में बिना किसी गिरावट के उसे स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है. आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि औसतन हिंदू परिवार आज आबादी के स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी बच्चों की संख्या से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं.

दूसरे धार्मिक समुदायों से तुलना 

डेटा से यह पता चलता है कि अलग-अलग समुदायों में यह दर अलग-अलग है. जहां हिंदुओं के दर 1.94 है, वहीं मुसलमानों की 2.36 है. अगर ईसाईयों की बात करें तो यह दर 1.88 है और सिखों की 1.61. इसी के साथ जैनियों की 1.60 और बौद्धों की 1.39 है. हालांकि जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सभी समुदायों में प्रजनन दर लगातार कम हुई है. ऐसा सिर्फ धार्मिक कारणों की वजह से नहीं बल्कि बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों की वजह से भी हुआ है.

यह भी पढ़ें: भारत में SPG, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस तो रूस में कौन करता है राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा, जान लें नाम

दशकों में आई भारी गिरावट 

हिंदुओं की प्रजनन दर में काफी गिरावट आई है. 1992-93 के डेटा में हिंदुओं की कुल प्रजनन दर करीब 3.3 थी. तीन दशकों में यह घटकर 1.94 हो गई है. यह गिरावट परिवार नियोजन, शहरीकरण, शिक्षा के स्तर और भारतीय परिवारों की बदलती सोच में आए बड़े बदलावों को दिखाती है.

समुदायों के बीच अंतर का कम होना 

हालांकि बड़े समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर अभी भी सबसे ज्यादा है. लेकिन इस समूह में गिरावट की रफ्तार सबसे तेज रही है. बीते कुछ सालों में करीब 35% की गिरावट आई है. यही वजह है कि अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है.

यह भी पढ़ें: कहां हुआ था पहला सत्याग्रह? गांधीजी के पहले प्रयोग से लेकर अरविंद केजरीवाल के ऐलान तक पूरी कहानी

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 03:11 PM (IST)
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