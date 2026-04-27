First Satyagraha: कहां हुआ था पहला सत्याग्रह? गांधीजी के पहले प्रयोग से लेकर अरविंद केजरीवाल के ऐलान तक पूरी कहानी
First Satyagraha: केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला किया है. आइए जानते हैं पहला सत्याग्रह कब हुआ था.
- केजरीवाल ने अदालत में पेशी से इनकार किया, सत्याग्रह का रास्ता चुना।
- गांधीजी ने 1917 में चंपारण में नील किसानों के लिए सत्याग्रह किया।
- सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक जीवन दर्शन है।
- केजरीवाल ने पूर्व में भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सत्याग्रह किया।
First Satyagraha: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने कहा है कि वे ना तो खुद और ना ही किसी वकील के जरिए उनके सामने पेश होंगे. इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि उन्हें इंसाफ मिलने की जो उम्मीद थी वह टूट चुकी है. इस वजह से उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला किया है. इस पूरी घटना के बीच आइए जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी और महात्मा गांधी के पहले प्रयोग से लेकर आज के दौर की राजनीति में इसके इस्तेमाल तक इसका सफर कैसा रहा.
भारत का पहला सत्याग्रह
भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग 1917 में चंपारण में हुआ था. इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए की थी. उस समय किसानों को तिनकठिया प्रणाली मानने के लिए मजबूर किया जाता था. इसके तहत उन्हें अपनी जमीन के एक तय हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी. यह खेती अक्सर उनकी मर्जी के खिलाफ और भारी नुकसान उठाकर की जाती थी.
किसान राजकुमार शुक्ल के बार-बार आग्रह करने पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे. जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया तो गांधी जी ने विनम्रता से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ मना कर दिया. अहिंसक विरोध का यह कदम भारत के सिविल डिसऑबेडिएंस आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक बना. आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और एक जांच समिति बनानी पड़ी. इसके बाद इस शोषणकारी प्रणाली को खत्म कर दिया गया.
यह भी पढ़ें: मणिपुर और मिजोरम के 'बनी मेनाशे' समुदाय को क्यों बसा रहा इजरायल, क्या है इसका इतिहास?
सत्याग्रह का विचार
सत्याग्रह महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है. यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक जीवन दर्शन है. गांधी जी का मानना था कि नैतिक बल और शांतिपूर्ण विरोध के जरिए वे बड़ी से बड़ी सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं. चंपारण ने यह साबित कर दिया कि आम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होते हैं तो वह सचमुच बदलाव ला सकते हैं.
राजनीति में केजरीवाल का सत्याग्रह
अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार सत्याग्रह का सहारा लिया है. साल 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्होंने दिल्ली में बिजली पानी सत्याग्रह की शुरुआत की थी. इसके तहत उन्होंने बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. अब हाल ही में उन्होंने अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए एक बार फिर सत्याग्रह का जिक्र किया है.
स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक राजनीति तक
सत्याग्रह का सफर 1917 के चंपारण से लेकर आज के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों तक यह दिखाता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जन्मी एक रणनीति किस तरह से आज भी आधुनिक लोकतांत्रिक कार्यों को प्रभावित कर सकती है.
यह भी पढ़ें: हरभजन सिंह को केंद्र सरकार ने दी CRPF सिक्योरिटी, इसमें कितने कमांडोज की होती है तैनाती
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL