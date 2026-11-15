Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संयुक्त राष्ट्र ने मौत की सज़ा पर वैश्विक रोक प्रस्ताव पारित किया।

133 देशों ने समर्थन, भारत सहित 33 ने इसका विरोध जताया।

भारत ने संप्रभुता का हवाला दे प्रस्ताव का विरोध किया।

यह प्रस्ताव कानूनी बाध्यकारी नहीं, केवल नैतिक दबाव बनाता।

UN on Death Penalty: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है. शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को हुए मतदान में 133 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन 33 ने इसका विरोध किया और 16 मौजूद नहीं रहे.

भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है. आपको बता दें कि यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था और इसका उद्देश्य देशों से फांसी रोकने और मृत्युदंड को खत्म करने की दिशा में कदम उठाना था. हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है. इसका मतलब है कि सदस्य देश इसका पालन करने के लिए मजबूर नहीं हैं.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोट कैसे बंटे?

इस प्रस्ताव को 133 देशों का समर्थन मिला है. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक और सऊदी अरब सहित 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया है. भारत का ऐसा कहना था कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी कानूनी प्रणाली तय करने का पूरा अधिकार है. इसी के साथ 16 देशों ने भी मतदान में भाग नहीं लिया है.

प्रस्ताव में सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने के लिए वोट देने को कहा गया था. यह उन देशों से भी आग्रह करता है जिन्होंने पहले से ही मृत्युदंड को खत्म कर दिया है. हालांकि यह उपाय कोई कानूनी बाध्यता नहीं लगाता लेकिन इसके समर्थक उन सरकारों पर अंतरराष्ट्रीय और नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं जो मृत्युदंड का इस्तेमाल जारी रखते हैं.





सुरक्षा उपाय और परिवर्तन का अनुरोध किया गया

प्रस्ताव कमजोर समूह के खिलाफ मृत्युदंड के इस्तेमाल के बारे में था. इसमें कहा गया कि अपराध करते वक्त 18 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिला, मानसिक या फिर बौद्धिक रूप से विकलांग लोग या बुजुर्ग लोगों को मौत की सजा कभी नहीं दी जानी चाहिए. यह देशों से मौत की सजा वाले अपराधों की संख्या कम करने और अनिवार्य मौत की सजा को खत्म करने की भी गुजारिश करता है.

Amnesty International की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 17 देशों में कम से कम 2,707 लोगों को फांसी दी गई थी. यह संख्या 2024 के मुकाबले 78% ज्यादा थी. संयुक्त राष्ट्र ने भी 2025 के दौरान दुनिया भर में फांसी की सजा में तेजी से हो रही बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी. इस वजह से प्रस्ताव उन देशों से नए सिरे से कार्रवाई की मांग करता है जो मृत्युदंड को बरकरार रखते हैं.





वे देश जिन्होंने मृत्युदंड को खत्म कर दिया है

हाल ही में हुए वोट से पहले ही 113 देशों ने सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. यूरोप में सूची में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अल्बानिया के साथ-साथ लगभग पूरा महाद्वीप में शामिल है.

अमेरिका में कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, वेनेजुएला और कोलंबिया उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने इसे सभी अपराधों के लिए खत्म कर दिया है. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, भूटान, फिलिपींस, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं.

कई अफ्रीकी देशों ने भी मौत की सजा को अपने कानून से हटा दिया है. इनमें दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, जाम्बिया, घाना, सिएरा लियोन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीका गणराज्य शामिल हैं.

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2007 का एक अभियान

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 से हर 2 साल में मृत्युदंड पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है. लगातार वोटों का समर्थन बढ़ा ही है. 2007 में प्रस्ताव के पक्ष में 104 वोट मिले थे, 2024 में ये 130 हो गए और हाल ही में हुई वोटिंग में यह आंकड़ा 133 तक पहुंचा.

यह नया प्रस्ताव दुनिया भर में फांसी पर रोक के लिए समर्थन जारी रखता है लेकिन यह अपने आप किसी भी देश में मौत के सजा को खत्म नहीं करता है. हर देश अपने खुद के कानूनी ढांचे को बरकरार रखता है और यह फैसला लेता है कि उसे अपने कानून को बदलना है या फिर नहीं. इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत का वोट राष्ट्रीय संप्रभुता और देशों की अपनी कानूनी प्रणाली को तय करने के अधिकार पर इसकी घोषित स्थिति को दर्शाता है.

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