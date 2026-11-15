Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

भारत राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप में प्रत्यर्पण रोक सकता है।

भारत न्यायिक प्रक्रिया और आंतरिक कानूनी समीक्षा करेगा।

Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि ढाका ने भारत से बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा कि अब अगला कदम नई दिल्ली को उठाना है. 'प्रथम आलो' के मुताबिक असदुज्जमान ने ढाका में बांग्लादेश चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है. अब भारत क्या फैसला लेता है यह उस पर निर्भर है.

इसी बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अब भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण कैसे रोक सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

प्रत्यर्पण पर रोक

भारत कानूनी तौर पर प्रत्यर्पण को रोक सकता है या फिर टाल सकता है. किसी भी व्यक्ति को सौंपने से पहले इसमें संधि की शर्तों और घरेलू सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी होता है. यह मामला भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि और भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत आता है. आपको बता दें कि प्रत्यर्पण संधि को 2016 में संशोधित भी किया गया था. इस संधि में कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन पर अंतिम फैसला लेने से पहले विचार किया जा सकता है.





अनुच्छेद 8 क्या कहता है?

अनुच्छेद 8 किसी देश को प्रत्यर्पण से मना करने की अनुमति देता है. अगर यह अनुरोध सद्भावना से नहीं किया गया है या फिर इससे न्याय के हितों की पूर्ति नहीं होती है तो इनकार किया जा सकता है. यह प्रावधान तब लागू हो सकता है जब भारत को लगे कि ये आरोप राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हैं या फिर इससे जुड़े व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई मिलने की संभावना नहीं है. अगर कार्यवाही की निष्पक्षता या फिर उसके उद्देश्य को लेकर चिंता सही साबित होती है तो भारत इस अनुरोध को खारिज करने के लिए अनुच्छेद 8 का सहारा ले सकता है.





अनुच्छेद 6 क्या कहता है?

अनुच्छेद 6 इनकार करने का एक और आधार देता है. इसके तहत अगर कोई अपराध राजनीतिक प्रकृति का माना जाता है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है. हालांकि इस अपवाद में हत्या या फिर मानवता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर अपराध शामिल नहीं होते हैं. शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और बांग्लादेश में हुए जन विरोध के राजनीतिक संदर्भ को इस बहस का एक बड़ा हिस्सा बनाया जा सकता है कि क्या इस मामले को राजनीतिक माना जाना चाहिए.

हालांकि संधि में हत्या, अपराधिक मानववध और कुछ दूसरे गंभीर अपराधों को राजनीतिक अपराध के अपवाद से बाहर रखा गया है. इस मामले में शेख हसीना के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सटीक प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधान जरूरी होंगे. सिर्फ राजनीतिक स्थिति का हवाला देकर इस अपवाद का फायदा मिलना अपने आप तय नहीं होता.

भारतीय कानूनी समीक्षा और प्रक्रियाएं

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर 2026 को यह साफ किया है कि प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसकी जांच स्थापित न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है. इसके एक दिन बाद ही 14 नवंबर को बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा कि ढाका अपनी तरफ से सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर चुका है और अगला कदम भारत को ही उठाना है. भारतीय कानून Extradition Act, 1962 के सेक्शन 17 के मुताबिक प्रत्यर्पण के अनुरोध पर एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है और इसका ज्यूडिशियल रिव्यू भी हो सकता है. इसी के साथ सेक्शन 18 के तहत केंद्र सरकार प्रत्यर्पण और व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपने के लिए वारंट जारी कर सकती है.

इसमें वक्त लग सकता है. इसका मतलब है कि बांग्लादेश द्वारा अपनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेने का मतलब यह नहीं होता कि शेख हसीना को तुरंत ही सौंप दिया जाएगा. कोई भी फैसला लेने से पहले भारत को संबंधित संधि के प्रावधानों और अपनी घरेलू कानूनी प्रक्रिया पर विचार करना होगा.

2016 का संशोधन और मृत्युदंड

2016 में भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण व्यवस्था के तहत जारी अधिसूचित प्रावधान में दस्तावेज और सबूत से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया गया था. संधि के अनुच्छेद 10 के मुताबिक अगर किसी आरोपी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और संबंधित व्यक्ति की पहचान से जुड़े सबूत देने होते हैं. वहीं अगर व्यक्ति को पहले ही दोषी ठहराकर सजा सुनाई जा चुकी है तो दोष सिद्धि और सजा का प्रमाण पत्र और साथ ही सजा से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारी भी देनी होती है. भारत जरूरत पड़ने पर कुछ और सबूत या फिर दस्तावेज मांग सकता है.

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना की गैर मौजूदगी में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुरोध तकनीकी रूप से संशोधन के बाद संधि के दायरे में आता है. हालांकि इससे आखिरी फैसला तय नहीं हो जाता और ना ही संधि में दिए गए अपवाद खत्म हो जाते हैं.

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अब आगे क्या होगा?

आखिरी फैसला भारत सरकार को लेना है. ढाका का ऐसा कहना है कि उसने जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है लेकिन नई दिल्ली को संधि, प्रत्यर्पण अधिनियम और लागू न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस अनुरोध को स्टडी करना होगा. संधि के अनुच्छेद 6 और 8 में ऐसे आधार दिए गए हैं जिनके तहत अनुरोध को नामंजूर किया जा सकता है. इसके अलावा मजिस्ट्रेट की जांच और संभावित ज्यूडिशियल रिव्यू भी इस प्रक्रिया और इसके समय पर असर डाल सकते हैं.

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