हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहरियाणा में इन 5 लोगों के पास है सबसे ज्यादा पैसा, इनकी नेटवर्थ जानकर चौंधिया जाएंगी आंखें

हरियाणा में इन 5 लोगों के पास है सबसे ज्यादा पैसा, इनकी नेटवर्थ जानकर चौंधिया जाएंगी आंखें

Richest People In Haryana: हरियाणा के आर्थिक नक्शे में इन अमीर लोगों के नामों की गूंज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, इन्होंने रोजगार, उद्योग और नवाचार को नई दिशा दी है. आइए जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा सिर्फ खेती-किसानी या खेल के लिए ही नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति वाले उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए भी जाना जाता है. यहां ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और बिजनेस समझ के दम पर राज्य ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. हरियाणा के इन नामों में कुछ तो ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं राज्य के उन 5 लोगों के बारे में जो हरियाणा के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप पर हैं.

सावित्री जिंदल

सबसे पहले बात करते हैं सावित्री जिंदल और उनके परिवार की. जिंदल परिवार हरियाणा की सबसे समृद्ध औद्योगिक फैमिली मानी जाती है. ओ.पी. जिंदल ग्रुप की मुखिया सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 2025 की शुरुआत तक लगभग 35.5 बिलियन डॉलर यानि करीब 2.9 लाख करोड़ रुपयेके आसपास है. यह ग्रुप स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस और जिंदल सॉ जैसे उपक्रमों ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है.

निर्मल कुमार मिंडा

दूसरे नंबर पर हैं निर्मल कुमार मिंडा और उनका परिवार. वे UNO Minda Group के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण में एक बड़ा नाम है और मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों को सप्लाई करती है. निर्मल मिंडा की नेटवर्थ लगभग 2.3 बिलियन डॉलर यानि करीब 19,000 करोड़ रुपये है और उनका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है. 

कैप्टन अभिमन्यु

तीसरे नंबर पर आते हैं कैप्टन अभिमन्यु, जो एक समय भारतीय सेना में अधिकारी रहे और बाद में राजनीति में आए. वे बिजनेस, रियल एस्टेट और मीडिया सेक्टर में सक्रिय हैं. हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके अभिमन्यु की संपत्ति कई सौ करोड़ रुपये बताई जाती है और वे राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं. कैप्टन अभिमन्यु की संपत्ति लगभग 491 करोड़ रुपये बताई जाती है.

नितिन जैन

इसके बाद नाम आता है नितिन जैन का जो InterGlobe Enterprises से जुड़े हैं. यह वही कंपनी है जो इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करती है. नितिन जैन ने वित्तीय और एयरोस्पेस सेक्टर में काम कर अपनी पहचान बनाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो नितिन जैन की नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपये के आसपास है.

संदीप अग्रवाल

पांचवें स्थान पर हैं संदीप अग्रवाल, जो Droom नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं. इससे पहले वे ShopClues जैसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी जुड़े रहे. संदीप अग्रवाल तकनीकी क्षेत्र में हरियाणा का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमका चुके हैं. इनकी संपत्ति मीडिया सोर्स में लगभग 1000 करोड़ रुपये बताई गई है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 05:07 PM (IST)
