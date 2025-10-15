हरियाणा में इन 5 लोगों के पास है सबसे ज्यादा पैसा, इनकी नेटवर्थ जानकर चौंधिया जाएंगी आंखें

हरियाणा सिर्फ खेती-किसानी या खेल के लिए ही नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति वाले उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए भी जाना जाता है. यहां ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और बिजनेस समझ के दम पर राज्य ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. हरियाणा के इन नामों में कुछ तो ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं राज्य के उन 5 लोगों के बारे में जो हरियाणा के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप पर हैं.

सावित्री जिंदल

सबसे पहले बात करते हैं सावित्री जिंदल और उनके परिवार की. जिंदल परिवार हरियाणा की सबसे समृद्ध औद्योगिक फैमिली मानी जाती है. ओ.पी. जिंदल ग्रुप की मुखिया सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 2025 की शुरुआत तक लगभग 35.5 बिलियन डॉलर यानि करीब 2.9 लाख करोड़ रुपयेके आसपास है. यह ग्रुप स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस और जिंदल सॉ जैसे उपक्रमों ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है.

निर्मल कुमार मिंडा

दूसरे नंबर पर हैं निर्मल कुमार मिंडा और उनका परिवार. वे UNO Minda Group के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण में एक बड़ा नाम है और मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों को सप्लाई करती है. निर्मल मिंडा की नेटवर्थ लगभग 2.3 बिलियन डॉलर यानि करीब 19,000 करोड़ रुपये है और उनका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है.

कैप्टन अभिमन्यु

तीसरे नंबर पर आते हैं कैप्टन अभिमन्यु, जो एक समय भारतीय सेना में अधिकारी रहे और बाद में राजनीति में आए. वे बिजनेस, रियल एस्टेट और मीडिया सेक्टर में सक्रिय हैं. हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके अभिमन्यु की संपत्ति कई सौ करोड़ रुपये बताई जाती है और वे राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं. कैप्टन अभिमन्यु की संपत्ति लगभग 491 करोड़ रुपये बताई जाती है.

नितिन जैन

इसके बाद नाम आता है नितिन जैन का जो InterGlobe Enterprises से जुड़े हैं. यह वही कंपनी है जो इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करती है. नितिन जैन ने वित्तीय और एयरोस्पेस सेक्टर में काम कर अपनी पहचान बनाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो नितिन जैन की नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपये के आसपास है.

संदीप अग्रवाल

पांचवें स्थान पर हैं संदीप अग्रवाल, जो Droom नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं. इससे पहले वे ShopClues जैसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी जुड़े रहे. संदीप अग्रवाल तकनीकी क्षेत्र में हरियाणा का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमका चुके हैं. इनकी संपत्ति मीडिया सोर्स में लगभग 1000 करोड़ रुपये बताई गई है.

