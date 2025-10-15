गैंगस्टर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चोरी, जुआ, ड्रग्स और हिंसा जैसे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों की तस्वीर आती है. लेकिन बड़े गैंगस्टर सिर्फ अपराध से ही नहीं बल्कि लीगल बिजनेस में निवेश करके अपना पैसा साफ और सुरक्षित करते हैं. साथ ही अपनी गैंगस्टर वाली छवि को भी निखारते हैं. इतिहास में भी ऐसे कई गैंगस्टर हुए हैं, जिन्होंने इस खेल को बखूबी निभाया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया के साथ बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है.



अल कपोन



1920 से 30 के प्रोहिबिशन दौर में शिकागो का यह गैंगस्टर शराब तस्करी, जुआ और ड्रग्स जैसे गैर कानूनी कामों से सालाना 100 मिलियन डॉलर कमाता था. अल कपोन ने अपने पैसे को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए रियल एस्टेट और मनी लांड्रिंग जैसे बिजनेस में भी निवेश किया. साथ ही शिकागो में कई लॉन्ड्री कंपनियां खरीदी और मियामी में एक आलीशान हवेली भी उसकी संपत्ति का हिस्सा थी. माना जाता है कि 1931 में टैक्स चोरी के मामले में जेल जाने से पहले अल कपोन ने अपने लीगल बिजनेस के जरिए अपनी बिजनेसमैन वाली छवि बनाने की कोशिश की थी. हालांकि इस दौरान जेल जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी.



दाऊद इब्राहिम



दाऊद इब्राहिम का नाम भी दुनिया के उन गैंगस्टर में शामिल है, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की. मुंबई के डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स और हथियार तस्करी से आने वाला पैसा रियल स्टेट और बॉलीवुड निवेश में लगाया. उसने दुबई और मुंबई में आलीशान होटल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी और कई फिल्मों को फंड करके खुद को प्रोड्यूसर के रूप में पेश किया था. 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड होने के बावजूद दाऊद इब्राहिम ने अपने लीगल बिजनेस के जरिए अपनी छवि बनाने की कोशिश की. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा हुआ है.



लकी लुसियानो



मॉडर्न अमेरिकी माफिया का जनक कहा जाने वाला लकी लुसियानो ने 1930 के दशक में जुआ, ड्रग्स और वेश्यावृत्ति से 100 मिलियन डॉलर कमाए थे. जिनकी कीमत आज के समय में 10 हजार करोड़ से भी ज्यादा है. लकी लुसियानो ने न्यूयॉर्क और इटली में कसीनो और रेस्टोरेंट में निवेश किया. लकी लुसियानो का यह बिजनेस न केवल लीगल इनकम का सोर्स थे, बल्कि मनी लांड्री का जरिया भी बने थे . वहीं लुसियानो का नेशनल क्राइम सिंडिकेट इतना संगठित था कि उसके लीगल बिजनेस आज के कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे चलते थे.



ग्रिसेल्डा ब्लैंको

कोकीन की गॉडमदर कहीं जाने वाली ग्रिसेल्डा ब्लैंको 1970 से 80 के दशक में मियामी में कोकीन तस्करी से दो बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाए थे. उसने आयात-निर्यात बिजनेस और रियल एस्टेट में निवेश करके अपनी लीगल आय दिखाई थी. 2012 में ग्रिसेल्डा ब्लैंको की हत्या हो गई थी, लेकिन मियामी और कोलंबिया में उसके लग्जरी अपार्टमेंट आज भी चर्चा में रहते हैं.



पाब्लो एस्कोबार



मेडेलिन कार्टेल के सरगना पाब्लो एस्कोबार ने अपनी ड्रग्स की कमाई को रियल स्टेट और चैरिटी में लगाकर समाज में रॉबिन हुड जैसी छवि बनाई थी. पाब्लो एस्कोबार ने स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए घर बनवाया और अपने प्राइवेट जेट और हवेलियों के जरिए लीगल बिजनेस में निवेश किया. यह बिजनेस उसकी ड्रग्स की कमाई को छुपाने का जरिया था. हालांकि 1993 में उसकी मौत के बाद भी उसकी संपत्ति का रहस्य आज भी बरकरार है.

ये भी पढ़ें-Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?