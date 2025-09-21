Road Accidents India: भारत में सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है. लेकिन इसके बावजूद भी सड़क हादसे एक बड़ी समस्या बने हुए हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में सड़क हादसा में 1.72 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. यह आंकड़ा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है. यानी की सड़कों पर हर रोज ऑस्टिन 474 लोगों की मौत होती है. यानी कि हर घंटे लगभग 20 लोगों की मौत.

सबसे ज्यादा मौत किस राज्य में

अगर बात करें सिर्फ सड़क हादसों तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. लेकिन अगर बात करें सड़क हादसों में हुई मौत की, तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम आता है.

सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत वाले शीर्ष पांच राज्य

2023 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत उत्तर प्रदेश में हुई हैं. यहां 23,652 मौत हुई हैं. इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु. यहां 18,347 मौत हुई हैं. इसके बाद तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और यहां पर 15,366 मौत हुई हैं. चौथे स्थान पर 13,798 मौत के साथ मध्य प्रदेश आता है और पांचवें स्थान पर 12,321 मौत के साथ कर्नाटक आता है. आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वृद्धि दो पहिया वाहन चलाने वालों की मौत में देखने को मिली है. इनमें से लगभग 70% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था.

सड़क हादसे के मुख्य कारण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट में तेज रफ्तार और गलत दिशा में गाड़ी चलाने को हादसे का मुख्य कारण बताया गया है. इसी के साथ सुरक्षा नियमों की भी अनदेखी करना सड़क आदतों में हुई मौत में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा रही हैं. भारतीय सरकार ने 2030 तक सड़क हादसे को 50% तक काम करने का एक लक्ष्य रखा है. लेकिन इसे पाने के लिए आम जनता को ही ट्रैफिक कानून का सख्ती से पालन करना होगा. इसी के साथ सरकार जन जागरूक अभियान और हादसों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन की भी शुरुआत करने वाली है.

