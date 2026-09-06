ये हैं भारत के टॉप 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जानिए सबसे पुराना कौन?

भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों की पहली पसंद होते हैं. इन विश्वविद्यालयों में न सिर्फ पढ़ाई का स्तर बेहद शानदार होता है, बल्कि यहां की फीस भी बेहद कम होती है. इसके साथ ही यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को देश-विदेश में बेहतरीन करियर के अवसर मिलते हैं. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की NIRF Ranking और वैश्विक पैमानों के आधार पर देश में कई बेहतरीन केंद्रीय विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में गिना जाता है. NIRF Ranking में यह विश्वविद्यालय लगातार शीर्ष स्थानों पर काबिज रहता है. जेएनयू मुख्य रूप से अपनी रिसर्च, कला और इंटरनेशनल स्टडीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां का माहौल छात्रों को तार्किक और स्वतंत्र सोच विकसित करने में मदद करता है. जेएनयू की स्थापना साल 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली

दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया भी देश के टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल है. इस विश्वविद्यालय की शुरुआत साल 1920 में हुई थी. यह अपने मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए काफी लोकप्रिय है.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी

उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है. बीएचयू में कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग IIT BHU और चिकित्सा समेत लगभग सभी विषयों की पढ़ाई होती है. 30,000 से भी ज्यादा छात्रों के रहने और पढ़ने की क्षमता वाले इस विश्वविद्यालय का कैंपस बेहद विशाल और सुंदर है.

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा संस्थान है जहां एडमिशन लेने के लिए हर साल लाखों छात्र आवेदन करते हैं. डीयू अपने UG कोर्सेज और कॉलेज लाइफ के लिए पूरे देश में मशहूर है. इसके मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस और लेडी श्री राम कॉलेज देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में गिने जाते हैं. डीयू की स्थापना साल 1922 में हुई थी.

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), अलीगढ़

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है. एएमयू में Law, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और लैंग्वेज कोर्सेज की पढ़ाई बड़े स्तर पर होती है. इस विश्वविद्यालय का इतिहास बेहद समृद्ध है और इसका कैंपस अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है.

सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है

अगर बात करें इन पांचों में सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो यह खिताब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम है. इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बसंत पंचमी के दिन की थी. डॉ. एनी बेसेंट जैसी हस्तियों के सहयोग से बना यह विश्वविद्यालय संसद के B.H.U. एक्ट 1915 के तहत अस्तित्व में आया था. यह भारत का पहला पूरी तरह रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय भी माना जाता है.

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